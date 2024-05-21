連續18天搶星巴克買一送一！分享好友再送驚喜

「回答問題，蓋上印後，立即出發！」這是最新版的星巴克數位體驗遊戲—通往夏日浪漫仙境，自5月22日(三)至6月8日(六)連續18天都可獲得限定的專屬優惠。

活動可於今日5月21日搶先預領券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至6月12日。

活動辦法為5月22日至6月8日、完成數位體驗遊戲，可獲得限定的專屬優惠，此外，使用單一帳號分享3次給好友，還可獲得隱藏版驚喜優惠券乙張。每日兌換時間為11時至20時。

活動參與方式，可透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。

活動相關資訊可查官網：夏日數位體驗。