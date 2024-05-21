無印良品發起回收玻璃、塑膠製品　免費送豆渣米酥餅

呼應整體減塑與永續的風潮，無印良品宣布即日起至6月9日，可以將曾於MUJI無印良品購買但已不再使用的塑膠類、玻璃類製品，清理乾淨與乾燥後，送至全台無印良品門市回收，可以獲得新上市的霜鹽奶油豆渣米酥餅試吃包兩份，每人每天限兌換一次，數量有限送完為止。

無印良品為響應今年的6月5日「世界環境日」，因此發起此回收活動，且搭配新上市的的豆渣米酥餅系列，該原料來自於製作國產豆奶時，所剩下的豆渣，並添加碾製節水米糧所產出的碎米，藉此發揮出物盡其用的功能，目前推出兩種口味，包括霜鹽奶油豆渣米酥餅與金萱烏龍豆渣米酥餅，霜鹽奶油豆渣米酥餅中，還添加有嘉義布袋百年洲南鹽場的高品質霜鹽，金萱烏龍豆渣米酥餅採用嘉義金萱烏龍茶粉製作，售價69元，僅限良品市場門市販售。