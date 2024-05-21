婁峻碩帥搭adidas Originals復古跑鞋 笑稱「穿這雙感覺可以回到過去！」

運動時尚品牌adidas Originals推出2000s Running復古跑鞋系列，融合當代設計元素，連接不同時代，並邀請婁峻碩SHOU來個性演繹。身穿復古字體塗鴉足球衣，疊搭火焰花紋黑色牛仔五分褲造型的婁峻碩還笑說「穿這雙感覺可以回到過去！」

HOKA Ora LuxeX WTAPS聯名拖鞋，2,980元。圖／HOKA提供

婁峻碩分別以兩套不同風格的adidas Originals服裝搭配出2000s Running系列鞋款，像是Response CL機能老爹鞋穿搭上，就以當紅復古字體塗鴉足球衣，加上火焰花紋黑色牛仔五分褲，銀白配色的Response CL鞋，為整體帶來十足街頭風格。而換上全白adiStar Cushion鞋款後，婁峻碩選擇以三葉草monogram丹寧套裝，內搭水洗復古質感三葉草T恤穿出隨興自我，復古氛圍又兼具時尚態度。

adidas Originals再度與美國時尚品牌Sporty & Rich攜手合作，以Handball Spezial鞋款為基礎，呈現有著「莫蘭迪」般配色的聯名系列。圖／adidas Originals提供

除了復古跑鞋，adidas Originals再度與美國時尚品牌Sporty & Rich攜手合作，以Handball Spezial鞋款為基礎，呈現有著「莫蘭迪」配色的聯名系列。此次Sporty & Rich創始人Emily Oberg將Handball Spezial重新演繹成湖水綠、磚紅和復古深棕三種色調，採用麂皮鞋面搭配皮革條紋和後跟呈現；金色Sporty & Rich品牌Logo點綴於鞋側，全系列還配備特殊聯名鞋盒包裝。另外，HOKA也首度與以硬派日系軍裝為人熟知的WTAPS跨界，重新演繹越來越多人穿用的Anacapa低筒鞋、Ora Luxe恢復拖鞋。WTAPS以品牌經典綠、黑色系出發，除鞋舌、鞋墊處顯眼的Logo，包含鞋身外側繡有用來代表裡原宿文化的銀灰色座標、鞋身內側則為Visual Uparmored字樣，彰顯品牌精神把「軍事風格融入生活」。

婁峻碩以當紅復古字體塗鴉足球衣，加上火焰花紋黑色牛仔五分褲，銀白配色的Response CL鞋款。圖／adidas Originals提供

婁峻碩選擇以三葉草monogram丹寧套裝，內搭水洗復古質感三葉草T恤，加上全白adiStar Cushion鞋款。圖／adidas Originals提供

HOKA Anacapa X WTAPS聯名鞋款，6,480元。圖／HOKA提供

HOKA Ora LuxeX WTAPS聯名拖鞋，2,980元。圖／HOKA提供

adidas Originals Sporty & Rich聯名系列Handball Spezial鞋，4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Sporty & Rich聯名系列Handball Spezial鞋，4,290元。圖／adidas Originals提供

adidas Originals Sporty & Rich聯名系列Handball Spezial鞋，4,290元。圖／adidas Originals提供