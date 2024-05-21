聽新聞
test
0:00 / 0:00
婁峻碩帥搭adidas Originals復古跑鞋 笑稱「穿這雙感覺可以回到過去！」
運動時尚品牌adidas Originals推出2000s Running復古跑鞋系列，融合當代設計元素，連接不同時代，並邀請婁峻碩SHOU來個性演繹。身穿復古字體塗鴉足球衣，疊搭火焰花紋黑色牛仔五分褲造型的婁峻碩還笑說「穿這雙感覺可以回到過去！」
婁峻碩分別以兩套不同風格的adidas Originals服裝搭配出2000s Running系列鞋款，像是Response CL機能老爹鞋穿搭上，就以當紅復古字體塗鴉足球衣，加上火焰花紋黑色牛仔五分褲，銀白配色的Response CL鞋，為整體帶來十足街頭風格。而換上全白adiStar Cushion鞋款後，婁峻碩選擇以三葉草monogram丹寧套裝，內搭水洗復古質感三葉草T恤穿出隨興自我，復古氛圍又兼具時尚態度。
除了復古跑鞋，adidas Originals再度與美國時尚品牌Sporty & Rich攜手合作，以Handball Spezial鞋款為基礎，呈現有著「莫蘭迪」配色的聯名系列。此次Sporty & Rich創始人Emily Oberg將Handball Spezial重新演繹成湖水綠、磚紅和復古深棕三種色調，採用麂皮鞋面搭配皮革條紋和後跟呈現；金色Sporty & Rich品牌Logo點綴於鞋側，全系列還配備特殊聯名鞋盒包裝。另外，HOKA也首度與以硬派日系軍裝為人熟知的WTAPS跨界，重新演繹越來越多人穿用的Anacapa低筒鞋、Ora Luxe恢復拖鞋。WTAPS以品牌經典綠、黑色系出發，除鞋舌、鞋墊處顯眼的Logo，包含鞋身外側繡有用來代表裡原宿文化的銀灰色座標、鞋身內側則為Visual Uparmored字樣，彰顯品牌精神把「軍事風格融入生活」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言