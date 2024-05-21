咖啡、水果入餡 「冰粽」沁心涼！盤點3家端午新滋味

夏日炎炎、暑氣難擋，此刻，冰粽既應時節又解暑，最是好滋味。以下盤點3家冰粽的創意風味，冰爽的同時，也嘗出節日美好。

每年端午，最讓星迷們期待的「星冰粽」及「星蕨餅」，即起已於星巴克全門市及線上開放預購。其中，星冰粽首度推出融入無花果的「焦糖咖啡無花果星冰粽」，咖啡口味的外皮裹入焦糖餡，中心為牛奶糖餡混著無花果乾，整體風味融洽，口味創新。另有「洛神貴妃紅茶星冰粽」，透亮的皮混著紅寶石色澤的洛神花乾，裹入荔枝餡與紅茶餡，酸甜清爽。

85℃今年與50年歷史的台北人氣名店「十八王公劉家肉粽」合作，推出一款經典傳統蛋黃肉粽，以及3款甜心冰粽。冰粽以冰涼的Q軟麻糬皮，搭配紅豆牛奶、芋頭牛奶和芝麻牛奶等餡料，冰爽甜蜜；單顆50元，即日起至6/10購買85℃任一杯飲料、可以42元加價購甜心冰粽乙個；3款甜心冰粽口味任選10個特價420元，再附贈立體龍舟造型手提禮盒。

邁向第135周年的百年漢餅品牌「舊振南」，攜手花藝品牌「島上花事」推出端午特別企劃，將傳統端午的儀式融合當代美學，應景的菖浦花藝、消暑甜品輕鬆擺盤，即可秒享受端午氣息。