快訊

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

中捷隨機砍人畫面曝！20歲男疑情緒失控持刀攻擊釀3傷 民眾浴血擒抱雨傘制伏

咖啡、水果入餡 「冰粽」沁心涼！盤點3家端午新滋味

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
星巴克推出創新風味的「焦糖咖啡無花果星冰粽」和「洛神貴妃紅茶星冰粽」。圖/星巴克提供
星巴克推出創新風味的「焦糖咖啡無花果星冰粽」和「洛神貴妃紅茶星冰粽」。圖/星巴克提供

夏日炎炎、暑氣難擋，此刻，冰粽既應時節又解暑，最是好滋味。以下盤點3家冰粽的創意風味，冰爽的同時，也嘗出節日美好。

每年端午，最讓星迷們期待的「星冰粽」及「星蕨餅」，即起已於星巴克全門市及線上開放預購。其中，星冰粽首度推出融入無花果的「焦糖咖啡無花果星冰粽」，咖啡口味的外皮裹入焦糖餡，中心為牛奶糖餡混著無花果乾，整體風味融洽，口味創新。另有「洛神貴妃紅茶星冰粽」，透亮的皮混著紅寶石色澤的洛神花乾，裹入荔枝餡與紅茶餡，酸甜清爽。

85℃今年與50年歷史的台北人氣名店「十八王公劉家肉粽」合作，推出一款經典傳統蛋黃肉粽，以及3款甜心冰粽。冰粽以冰涼的Q軟麻糬皮，搭配紅豆牛奶、芋頭牛奶和芝麻牛奶等餡料，冰爽甜蜜；單顆50元，即日起至6/10購買85℃任一杯飲料、可以42元加價購甜心冰粽乙個；3款甜心冰粽口味任選10個特價420元，再附贈立體龍舟造型手提禮盒。

邁向第135周年的百年漢餅品牌「舊振南」，攜手花藝品牌「島上花事」推出端午特別企劃，將傳統端午的儀式融合當代美學，應景的菖浦花藝、消暑甜品輕鬆擺盤，即可秒享受端午氣息。

舊振南的冰粽禮盒，3款口味包含經典熱賣、招牌綠豆沙餡搭配香醇黑糖外皮的「黑糖綠豆沙冰粽」，以及兩款全新口味：以在地清爽水果入餡的「愛文芒果青冰粽」，內含愛文芒果製成的果泥與加入糖漬芒果青；「柚香蜂蜜冰粽」則選用來自日本愛知縣的柚子，結合南投在地龍眼花蜜，酸甜感之外，還能嘗到柚皮的風味。

舊振南推出端午「仲夏日和．冰粽禮盒」，納入招牌「黑糖綠豆沙」及全新口味「愛文芒果青」、「柚香蜂蜜」。圖/ 舊振南提供
舊振南推出端午「仲夏日和．冰粽禮盒」，納入招牌「黑糖綠豆沙」及全新口味「愛文芒果青」、「柚香蜂蜜」。圖/ 舊振南提供
85℃推出3款甜心冰粽。圖/85℃提供
85℃推出3款甜心冰粽。圖/85℃提供

咖啡 牛奶 芒果

延伸閱讀

端午國道車多 未讓事故處理車可罰3600元、吊銷駕照

車輪餅「1傳統口味」完全沒人買？一票人力挺：懂吃的人必點

速溶包當面泡 南京阿姨42元「手沖」咖啡爆紅

必勝客「大比薩199元」回歸！ 週末再享「比薩半價」

相關新聞

無印良品發起回收玻璃、塑膠製品　免費送豆渣米酥餅

呼應整體減塑與永續的風潮，無印良品宣布即日起至6月9日，可以將曾於MUJI無印良品購買但已不再使用的塑膠類、玻璃類製品，...

婁峻碩帥搭adidas Originals復古跑鞋 笑稱「穿這雙感覺可以回到過去！」

運動時尚品牌adidas Originals推出2000s Running復古跑鞋系列，融合當代設計元素，連接不同時代，並邀請婁峻碩SHOU來個性演繹。身穿復古字體塗鴉足球衣，疊搭火焰花紋黑色牛仔五分褲造型的婁峻碩還笑說「穿這雙感覺可以回到過去！」

咖啡、水果入餡 「冰粽」沁心涼！盤點3家端午新滋味

夏日炎炎、暑氣難擋，此刻，冰粽既應時節又解暑，最是好滋味。以下盤點3家冰粽的創意風味，冰爽的同時，也嘗出節日美好。

DANIELLE、金智媛的南法度假魔法穿搭 CELINE夏日系列

CELINE發表2023年的PLEIN SOLEI夏日膠囊系列。一如其名PLEIN SOLEIL意為「陽光普照」，這個系...

杭特薛佛化身女僕、朴秀珠辣秀長腿 曬坎城非典時尚

第77屆坎城影展（Cannes Film Festival）持續舉行中，來自全世界的影星相繼步上紅毯，以自信和華服，營造...

6顆柳丁汁每杯只要7元！大苑子緬懷屈原 多款優惠開跑

大苑子鮮果商城為迎接端午，即日起至6/2推出多款限時優惠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。