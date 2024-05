DANIELLE、金智媛的南法度假魔法穿搭 CELINE夏日系列

CELINE發表2023年的PLEIN SOLEI夏日膠囊系列。一如其名PLEIN SOLEIL意為「陽光普照」,這個系列恰如其分地呼應南法蔚藍海岸的宜人氣候與從容悠然的閒暇氛圍,在創意總監HEDI SLIMANE的創意發想之下,揉合法國里維艾拉(RIVIERA)蔚藍海岸的永恆魅力以及巴黎聖日爾曼德佩區(SAINT-GERMAN-DES-PRÉS)的時髦隨性,是夏日最完美舒適的穿搭首選。

服裝融合海邊和城市所需,彷彿置身南法度假小鎮聖特羅佩(SAINT-TROPEZ),可身穿一件古銅色飾面絨面革夾克搭配SYRACUSE棉質鉤針編織開衫,也可以選擇手工鉤織的米白色套裝展現隨性,HEDI SLIMANE以布列塔尼條紋織布、鉤針編織、法式蕾絲帶來海岸風情,寬鬆的卡夫坦連衣裙則增添休閒氣息、豹紋印花比基尼搭配寬鬆開襟衫和喇叭牛仔褲或牛仔短裙、印花洋裝與短褲等休閒著裝,與牛仔布和條紋的靛藍色調相得益彰,在悠閒的日間或精緻的夜晚,營造出獨屬於CELINE的夏日度假氛圍。

CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列的配件運用拉菲草、柳條纖維材質、海軍風的靛藍色牛仔布及條紋織布等元素,再次演繹CELINE多款經典包款,還有全新款式的CELINE PANIER,呼應清新的夏日海島度假氛圍。柳條纖維材質包款是在金屬結構上進行編織、並結合皮革工藝的精湛技術成果。搭配手工傳統草帽、涼鞋、編織鞋和太陽鏡,使得造型更加完整。

除了造訪海灘必備的比基尼和羅馬涼鞋,一系列沙灘巾、軟墊以及托特包等單品上均飾有標誌性TRIOMPHE和CELINE標識。膠囊系列還囊括CELINE MAISON系列家飾配件,包括印有CELINE標識的帆布躺椅,法式滾球套組等,展現CELINE的藝術生活理念。