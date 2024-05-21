快訊

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

中捷隨機砍人畫面曝！20歲男疑情緒失控持刀攻擊釀3傷 民眾浴血擒抱雨傘制伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

DANIELLE、金智媛的南法度假魔法穿搭 CELINE夏日系列

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE BY HEDI SLIMANE TRIOMPHE 01太陽眼鏡，16,250元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TRIOMPHE 01太陽眼鏡，16,250元。圖／CELINE提供

CELINE發表2023年的PLEIN SOLEI夏日膠囊系列。一如其名PLEIN SOLEIL意為「陽光普照」，這個系列恰如其分地呼應南法蔚藍海岸的宜人氣候與從容悠然的閒暇氛圍，在創意總監HEDI SLIMANE的創意發想之下，揉合法國里維艾拉（RIVIERA）蔚藍海岸的永恆魅力以及巴黎聖日爾曼德佩區（SAINT-GERMAN-DES-PRÉS）的時髦隨性，是夏日最完美舒適的穿搭首選。

服裝融合海邊和城市所需，彷彿置身南法度假小鎮聖特羅佩（SAINT-TROPEZ），可身穿一件古銅色飾面絨面革夾克搭配SYRACUSE棉質鉤針編織開衫，也可以選擇手工鉤織的米白色套裝展現隨性，HEDI SLIMANE以布列塔尼條紋織布、鉤針編織、法式蕾絲帶來海岸風情，寬鬆的卡夫坦連衣裙則增添休閒氣息、豹紋印花比基尼搭配寬鬆開襟衫和喇叭牛仔褲或牛仔短裙、印花洋裝與短褲等休閒著裝，與牛仔布和條紋的靛藍色調相得益彰，在悠閒的日間或精緻的夜晚，營造出獨屬於CELINE的夏日度假氛圍。

CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列的配件運用拉菲草、柳條纖維材質、海軍風的靛藍色牛仔布及條紋織布等元素，再次演繹CELINE多款經典包款，還有全新款式的CELINE PANIER，呼應清新的夏日海島度假氛圍。柳條纖維材質包款是在金屬結構上進行編織、並結合皮革工藝的精湛技術成果。搭配手工傳統草帽、涼鞋、編織鞋和太陽鏡，使得造型更加完整。

除了造訪海灘必備的比基尼和羅馬涼鞋，一系列沙灘巾、軟墊以及托特包等單品上均飾有標誌性TRIOMPHE和CELINE標識。膠囊系列還囊括CELINE MAISON系列家飾配件，包括印有CELINE標識的帆布躺椅，法式滾球套組等，展現CELINE的藝術生活理念。

CELINE 2024 PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列廣告大片由HEDI SLIMANE掌鏡，由超模Lulu Tenny演繹，於義大利索倫托阿馬爾菲海岸拍攝。包括全球品牌大使NEWJEANS成員DANIELLE、「淚之女王」金智媛等時尚女星，也都已經搶先穿上充滿法式度假美學的夏日系列。

CELINE全球品牌大使DANIELLE穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列Double Denim的全牛仔造型搭配刺繡TRIOMPHE背心。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使DANIELLE穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列Double Denim的全牛仔造型搭配刺繡TRIOMPHE背心。圖／CELINE提供
木質及緹花織物吊床，13萬元。圖／CELINE提供
木質及緹花織物吊床，13萬元。圖／CELINE提供
韓國女星金智媛穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列襯衫內搭刺繡TRIOMPHE背心與白色水洗牛仔褲。圖／CELINE提供
韓國女星金智媛穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列襯衫內搭刺繡TRIOMPHE背心與白色水洗牛仔褲。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使DANIELLE穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列鉤針編織洋裝。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使DANIELLE穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列鉤針編織洋裝。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE編織天然牛皮革CLAUDE肩揹袋，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE編織天然牛皮革CLAUDE肩揹袋，11萬5,000元。圖／CELINE提供
木質拼圖方塊及天然牛皮革保護套，39,500元。圖／CELINE提供
木質拼圖方塊及天然牛皮革保護套，39,500元。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使DANIELLE穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列Double Denim的全牛仔造型搭配刺繡TRIOMPHE背心。圖／摘自NewJeans官方Instagram
CELINE全球品牌大使DANIELLE穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列Double Denim的全牛仔造型搭配刺繡TRIOMPHE背心。圖／摘自NewJeans官方Instagram
CELINE BY HEDI SLIMANE牛皮革CELINE LYMPIA TRIOMPHE夾腳涼鞋 ，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE牛皮革CELINE LYMPIA TRIOMPHE夾腳涼鞋 ，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TRIOMPHE貼飾帆布涼鞋，24,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TRIOMPHE貼飾帆布涼鞋，24,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE柳條及天然牛皮革TRIOMPHE硬殼包，18萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE柳條及天然牛皮革TRIOMPHE硬殼包，18萬元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TRIOMPHE織物印花小型CABAS THAIS包，價格店洽。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE TRIOMPHE織物印花小型CABAS THAIS包，價格店洽。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE拉菲亞及牛皮革CLARA CELINE CLASSIC PANIER手袋，82,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE拉菲亞及牛皮革CLARA CELINE CLASSIC PANIER手袋，82,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE拉菲亞及牛皮革STRIPED COUFFIN CELINE CLASSIC PANIER包，77,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE拉菲亞及牛皮革STRIPED COUFFIN CELINE CLASSIC PANIER包，77,000元。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使DANIELLE與韓國女星金智媛穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。圖／CELINE提供
CELINE全球品牌大使DANIELLE與韓國女星金智媛穿CELINE PLEIN SOLEIL夏日膠囊系列。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE UNION WASH水洗牛仔布工裝吊帶迷你裙，66,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE UNION WASH水洗牛仔布工裝吊帶迷你裙，66,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE緹花標誌印花及牛皮革CELINE LYMPIA涼鞋，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE緹花標誌印花及牛皮革CELINE LYMPIA涼鞋，31,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE 條紋織物中號CELINE VICTOIRE包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE 條紋織物中號CELINE VICTOIRE包，11萬5,000元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CELINE PARIS針織背心，20,500元。圖／CELINE提供
CELINE BY HEDI SLIMANE CELINE PARIS針織背心，20,500元。圖／CELINE提供

CELINE 羅馬

延伸閱讀

金智媛機場遭人群推擠 現場僅2保鑣粉絲都怒了

I人太敬業！機場滿滿粉絲金智媛幾乎1秒換1POSE🫶比愛心飛吻樣樣來，結束背影「超快樂步伐」萌翻

收視沒破30%原因找到了！金智媛💋金秀賢「蜜月狂暴猛親20+」未播橋段全公開 影片說有3hr一點都不浮誇

金智媛出道14年開首場粉絲見面會！場地一公布粉絲哀號

相關新聞

咖啡、水果入餡 「冰粽」沁心涼！盤點3家端午新滋味

夏日炎炎、暑氣難擋，此刻，冰粽既應時節又解暑，最是好滋味。以下盤點3家冰粽的創意風味，冰爽的同時，也嘗出節日美好。

DANIELLE、金智媛的南法度假魔法穿搭 CELINE夏日系列

CELINE發表2023年的PLEIN SOLEI夏日膠囊系列。一如其名PLEIN SOLEIL意為「陽光普照」，這個系...

杭特薛佛化身女僕、朴秀珠辣秀長腿 曬坎城非典時尚

第77屆坎城影展（Cannes Film Festival）持續舉行中，來自全世界的影星相繼步上紅毯，以自信和華服，營造...

6顆柳丁汁每杯只要7元！大苑子緬懷屈原 多款優惠開跑

大苑子鮮果商城為迎接端午，即日起至6/2推出多款限時優惠。

Grand Seiko腕表展台北101限時登場 領略季節流轉、時間遞嬗之美

日本高級鐘表Grand Seiko無論當前流行是什麼，總是恪守核心「THE NATURE OF TIME」來製作手表，因此如何呈現季節變化，時間的流轉，就是品牌一直以來的信念。迎接初夏到來，Grand Seiko便選在台北101旗艦店上，推出流轉主題表展，提供玩家鑑賞三款風格各異的產品，感受從春天到冬天的氛圍。

美到頂天！世界首創、全球僅6組 格蘭路思航海藝境亮相

1879年創立、位於蘇格蘭斯貝賽產區的頂級珍稀威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes），為領航者推出世界首創、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。