杭特薛佛化身女僕、朴秀珠辣秀長腿 曬坎城非典時尚
第77屆坎城影展（Cannes Film Festival）持續舉行中，來自全世界的影星相繼步上紅毯，以自信和華服，營造出不亞於電影的華麗夢幻。
曾演出《夜訪吸血鬼》、《小婦人》的Kirsten Dunst選擇了黑色的GUCCI禮服並小秀好身材，落落大方，並與另一位美國男演員Jesse Plemons一同出席；同樣選穿GUCCI訂製禮服的韓裔超模朴秀珠（Soo Joo Park）則更為大膽：拼接結構的不對稱削肩禮服一半為黑色天鵝絨、另一半則運用水鑽鑲嵌結構，若隱若現，並辣秀逆天長腿。
曾被譽為「丹麥女孩」真人版的跨性別名模杭特薛佛（Hunter Schafer）跳脫紅毯上「性感」與「禮服」的印象框架，宛如俏皮女僕般的白色服裝出自Prada的2010秋冬府綢連身衣、並飾以荷葉邊圍裙，尤其白色頭巾戲劇性十足，帶來電影般的奇想氛圍。
台灣男星則有吳慷仁身穿英倫時尚品牌Burberry參展，一身煙燻海軍藍羊毛西裝內搭黑色T恤並以碼頭旁的遊艇為背景、十足愜意；陳柏霖則換上旅法台灣設計師品牌Peter Wu長袖深藍色粗針織Polo衫，整體風格沈穩、簡約而詩意，並和本季流行的鏤空針織衫風潮、無縫接軌。
韓星潤娥則以華麗的粉紅色小禮服現身，並搭配東方珠寶品牌Qeelin的BAMBOO高級珠寶。其中BAMBOO高級珠寶耳環揉合了竹節與蘭花的意念，並鑲嵌以鑽石和粉紅藍寶石；BAMBOO高級珠寶項鍊則成為全身的閃耀聚焦：不僅生動有致的竹節構建成項鍊本體，竹節鏈結錯落有致的鑽石鑲嵌，更高度考驗金工手藝，並在西方為文化主場的坎城影展上，傳遞了來自東方的藝術之美。
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