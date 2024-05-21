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杭特薛佛化身女僕、朴秀珠辣秀長腿 曬坎城非典時尚

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
身穿Peter Wu長袖深藍色粗針織Polo衫的陳柏霖，讓人無限嚮往著坎城的好天氣。圖／Peter Wu提供
身穿Peter Wu長袖深藍色粗針織Polo衫的陳柏霖，讓人無限嚮往著坎城的好天氣。圖／Peter Wu提供

第77屆坎城影展（Cannes Film Festival）持續舉行中，來自全世界的影星相繼步上紅毯，以自信和華服，營造出不亞於電影的華麗夢幻。

曾演出《夜訪吸血鬼》、《小婦人》的Kirsten Dunst選擇了黑色的GUCCI禮服並小秀好身材，落落大方，並與另一位美國男演員Jesse Plemons一同出席；同樣選穿GUCCI訂製禮服的韓裔超模朴秀珠（Soo Joo Park）則更為大膽：拼接結構的不對稱削肩禮服一半為黑色天鵝絨、另一半則運用水鑽鑲嵌結構，若隱若現，並辣秀逆天長腿。

曾被譽為「丹麥女孩」真人版的跨性別名模杭特薛佛（Hunter Schafer）跳脫紅毯上「性感」與「禮服」的印象框架，宛如俏皮女僕般的白色服裝出自Prada的2010秋冬府綢連身衣、並飾以荷葉邊圍裙，尤其白色頭巾戲劇性十足，帶來電影般的奇想氛圍。

台灣男星則有吳慷仁身穿英倫時尚品牌Burberry參展，一身煙燻海軍藍羊毛西裝內搭黑色T恤並以碼頭旁的遊艇為背景、十足愜意；陳柏霖則換上旅法台灣設計師品牌Peter Wu長袖深藍色粗針織Polo衫，整體風格沈穩、簡約而詩意，並和本季流行的鏤空針織衫風潮、無縫接軌。

韓星潤娥則以華麗的粉紅色小禮服現身，並搭配東方珠寶品牌Qeelin的BAMBOO高級珠寶。其中BAMBOO高級珠寶耳環揉合了竹節與蘭花的意念，並鑲嵌以鑽石和粉紅藍寶石；BAMBOO高級珠寶項鍊則成為全身的閃耀聚焦：不僅生動有致的竹節構建成項鍊本體，竹節鏈結錯落有致的鑽石鑲嵌，更高度考驗金工手藝，並在西方為文化主場的坎城影展上，傳遞了來自東方的藝術之美。

Qeelin BAMBOO高級珠寶系列項鍊，鑲嵌鑽石，項鍊本身並還原了竹節的不規則與有機輪廓，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin BAMBOO高級珠寶系列項鍊，鑲嵌鑽石，項鍊本身並還原了竹節的不規則與有機輪廓，價格店洽。圖／Qeelin提供
女團少女時代成員潤娥以粉紅色禮服搭配Qeelin BAMBOO高級珠寶亮相坎城影展。圖／Qeelin提供
女團少女時代成員潤娥以粉紅色禮服搭配Qeelin BAMBOO高級珠寶亮相坎城影展。圖／Qeelin提供
吳慷仁身穿Burberry出席本屆坎城影展。圖／Burberry提供
吳慷仁身穿Burberry出席本屆坎城影展。圖／Burberry提供
模特兒Hunter Schafer身上的白色「女僕裝」府綢連身衣，出自Prada 2010秋冬。圖／Prada提供
模特兒Hunter Schafer身上的白色「女僕裝」府綢連身衣，出自Prada 2010秋冬。圖／Prada提供
美國演員Kirsten Dunst（左）與Jesse Plemons一同身穿GUCCI出席本屆坎城影展。圖／GUCCI提供
美國演員Kirsten Dunst（左）與Jesse Plemons一同身穿GUCCI出席本屆坎城影展。圖／GUCCI提供
吳慷仁身穿Burberry出席本屆坎城影展。圖／Burberry提供
吳慷仁身穿Burberry出席本屆坎城影展。圖／Burberry提供
陳柏霖身上穿著的Peter Wu長袖針織polo衫海軍藍色款，26,500元。圖／Peter Wu提供
陳柏霖身上穿著的Peter Wu長袖針織polo衫海軍藍色款，26,500元。圖／Peter Wu提供
韓裔超模朴秀珠Soo Joo Park身穿GUCCI訂製禮服出席坎城影展，大秀長腿與前衛姿態。圖／GUCCI提供
韓裔超模朴秀珠Soo Joo Park身穿GUCCI訂製禮服出席坎城影展，大秀長腿與前衛姿態。圖／GUCCI提供
Qeelin BAMBOO高級珠寶系列耳環，鑲嵌鑽石、粉紅藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供
Qeelin BAMBOO高級珠寶系列耳環，鑲嵌鑽石、粉紅藍寶石，價格店洽。圖／Qeelin提供

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