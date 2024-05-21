Grand Seiko腕表展台北101限時登場 領略季節流轉、時間遞嬗之美

日本高級鐘表Grand Seiko無論當前流行是什麼，總是恪守核心「THE NATURE OF TIME」來製作手表，因此如何呈現季節變化，時間的流轉，就是品牌一直以來的信念。迎接初夏到來，Grand Seiko便選在台北101旗艦店上，推出流轉主題表展，提供玩家鑑賞三款風格各異的產品，感受從春天到冬天的氛圍。

Grand Seiko主題表展，將象徵春天溫柔景象、夏季樺樹林間的旺盛生機，以及冬夜白雪映照的迷人午夜藍，集結一處帶來賞玩的奇趣體驗，兜轉出自然與浩瀚宇宙永恆一瞬之美。像是延續經典白樺樹腕表而生的「綠樺樹」SLGH011款，就是寓意製表工坊所在地，岩手縣的夏日景緻，透過深綠色表盤代表夏季所見白樺林。為了製作出深刻紋理，面盤經過7次反復壓製，再層層添加綠色塗層，以此增加更多深度。因此，較深色層乍看之下是黑色，但一旦照射到陽光，面盤色澤便鮮活起來，從深綠色到近藍綠色，應有盡有。

為了製作出深刻紋理，SLGH011腕表面盤經過7次反復壓製，再層層添加綠色塗層，以此增加更多深度。圖／Grand Seiko提供

而以「花信」為主題的STGK026女性鑽表，其靈感來自從嚴冬後迎接春天的岩手山美景，於是雫石高級時計工坊便在淡粉紅色表盤上，藉此重現春季恬靜淡雅景象。而且特別的是這款女表的機芯游絲採用品牌專有的Spron 610合金，擒縱叉和擒縱輪採用了半導體製造中使用的MEMS（微機電系統）技術，在機能和纖薄之間達成平衡。冬季主題則是由SLGH019腕表來呈現，深藍色表盤描繪了晴朗冬夜、在月光燦爛中面向白雪映照的岩手山，而這也是藏家們最愛的設計。Grand Seiko放大並強化招牌元素，使這款腕表指針和時標更鮮明，由於時針截短，分針劃出軌跡，可讀性得到提升，體現經典44GS手表特色。

SLGH019腕表的深藍色表盤描繪了晴朗冬夜、在月光燦爛中面向白雪映照的岩手山。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9 Collection綠樺樹高振頻SLGH011腕表，精鋼表殼與表鍊，約27萬元。圖／Grand Seiko提供