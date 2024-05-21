快訊

外送下一步／平台合併握有絕對議價權力 貿然提高抽成恐成三輸局面

車廂內一度漆黑！台電供電異常 高鐵4列車跳電停車、5列車延誤

中捷隨機砍人畫面曝！20歲男疑情緒失控持刀攻擊釀3傷 民眾浴血擒抱雨傘制伏

聽新聞
test
0:00 / 0:00

Grand Seiko腕表展台北101限時登場 領略季節流轉、時間遞嬗之美

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Grand Seiko在台北101旗艦店上，推出流轉主題表展，提供玩家鑑賞三款風格各異的產品，感受從春天到冬天的氛圍。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko在台北101旗艦店上，推出流轉主題表展，提供玩家鑑賞三款風格各異的產品，感受從春天到冬天的氛圍。圖／Grand Seiko提供

日本高級鐘表Grand Seiko無論當前流行是什麼，總是恪守核心「THE NATURE OF TIME」來製作手表，因此如何呈現季節變化，時間的流轉，就是品牌一直以來的信念。迎接初夏到來，Grand Seiko便選在台北101旗艦店上，推出流轉主題表展，提供玩家鑑賞三款風格各異的產品，感受從春天到冬天的氛圍。

Grand Seiko主題表展，將象徵春天溫柔景象、夏季樺樹林間的旺盛生機，以及冬夜白雪映照的迷人午夜藍，集結一處帶來賞玩的奇趣體驗，兜轉出自然與浩瀚宇宙永恆一瞬之美。像是延續經典白樺樹腕表而生的「綠樺樹」SLGH011款，就是寓意製表工坊所在地，岩手縣的夏日景緻，透過深綠色表盤代表夏季所見白樺林。為了製作出深刻紋理，面盤經過7次反復壓製，再層層添加綠色塗層，以此增加更多深度。因此，較深色層乍看之下是黑色，但一旦照射到陽光，面盤色澤便鮮活起來，從深綠色到近藍綠色，應有盡有。

為了製作出深刻紋理，SLGH011腕表面盤經過7次反復壓製，再層層添加綠色塗層，以此增加更多深度。圖／Grand Seiko提供
為了製作出深刻紋理，SLGH011腕表面盤經過7次反復壓製，再層層添加綠色塗層，以此增加更多深度。圖／Grand Seiko提供

而以「花信」為主題的STGK026女性鑽表，其靈感來自從嚴冬後迎接春天的岩手山美景，於是雫石高級時計工坊便在淡粉紅色表盤上，藉此重現春季恬靜淡雅景象。而且特別的是這款女表的機芯游絲採用品牌專有的Spron 610合金，擒縱叉和擒縱輪採用了半導體製造中使用的MEMS（微機電系統）技術，在機能和纖薄之間達成平衡。冬季主題則是由SLGH019腕表來呈現，深藍色表盤描繪了晴朗冬夜、在月光燦爛中面向白雪映照的岩手山，而這也是藏家們最愛的設計。Grand Seiko放大並強化招牌元素，使這款腕表指針和時標更鮮明，由於時針截短，分針劃出軌跡，可讀性得到提升，體現經典44GS手表特色。

SLGH019腕表的深藍色表盤描繪了晴朗冬夜、在月光燦爛中面向白雪映照的岩手山。圖／Grand Seiko提供
SLGH019腕表的深藍色表盤描繪了晴朗冬夜、在月光燦爛中面向白雪映照的岩手山。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko Evolution 9 Collection綠樺樹高振頻SLGH011腕表，精鋼表殼與表鍊，約27萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Evolution 9 Collection綠樺樹高振頻SLGH011腕表，精鋼表殼與表鍊，約27萬元。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko Elegance Collection花信STGK026鑽表，18K玫瑰金表殼，全球限量30只，約50萬元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Elegance Collection花信STGK026鑽表，18K玫瑰金表殼，全球限量30只，約50萬元。圖／Grand Seiko提供

台北101 岩手 綠色 腕表

延伸閱讀

高雄老司機識貨「拾獲80萬名表」要報酬 主人拒絕判決逆轉

Grand Seiko三地時區運動表再進化 重現殘雪美景登台開賣！

CITIZEN重現百年經典設計 首款收藏級鈦金屬懷表來搶市！

G-SHOCK再度打造星空主題腕表 展現強悍、優雅與神秘氛圍

相關新聞

無印良品發起回收玻璃、塑膠製品　免費送豆渣米酥餅

呼應整體減塑與永續的風潮，無印良品宣布即日起至6月9日，可以將曾於MUJI無印良品購買但已不再使用的塑膠類、玻璃類製品，...

婁峻碩帥搭adidas Originals復古跑鞋 隨興又自在！

運動時尚品牌adidas Originals推出2000s Running復古跑鞋系列，融合當代設計元素，連接不同時代，...

咖啡、水果入餡 「冰粽」沁心涼！盤點3家端午新滋味

夏日炎炎、暑氣難擋，此刻，冰粽既應時節又解暑，最是好滋味。以下盤點3家冰粽的創意風味，冰爽的同時，也嘗出節日美好。

DANIELLE、金智媛的南法度假魔法穿搭 CELINE夏日系列

CELINE發表2023年的PLEIN SOLEI夏日膠囊系列。一如其名PLEIN SOLEIL意為「陽光普照」，這個系...

杭特薛佛化身女僕、朴秀珠辣秀長腿 曬坎城非典時尚

第77屆坎城影展（Cannes Film Festival）持續舉行中，來自全世界的影星相繼步上紅毯，以自信和華服，營造...

6顆柳丁汁每杯只要7元！大苑子緬懷屈原 多款優惠開跑

大苑子鮮果商城為迎接端午，即日起至6/2推出多款限時優惠。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。