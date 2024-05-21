美到頂天！世界首創、全球僅6組 格蘭路思航海藝境亮相

1879年創立、位於蘇格蘭斯貝賽產區的頂級珍稀威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes），為領航者推出世界首創、全球僅6組、專為超級遊艇所設計的威士忌藝術品PHILOS航海藝境，採傾斜23.5度客製地球儀設計，每組皆可為藏家量身訂做，與藏家一同屹立於浩瀚無際大海中。

PHILOS航海藝境的靈感，來自格蘭路思全球創意總監Anna Lisa Stone與知名Studio Indigo 的設計師Olga Fox一次美妙的對話，旨在尋找宛如稀世珍品般的格蘭路思頂級酒款Demijohn 1969最完美的呈現方式。

PHILOS航海藝境整體作品高達一公尺以上，是一個閃耀的銀色球體，上面以手繪呈現海洋深藍與翠綠的裝飾，置於以充滿詩意的路思莊園地形為靈感，做出階梯狀設計，且傾斜23.5°的基座上，讓人聯想起文藝復興時期精美的地球儀。

作品核心放置格蘭路思Demijohn 1969酒款，酒瓶為手工吹製的水晶吊瓶。航海藝境工藝作品最重要的功能，是為避免格蘭路思Demijohn 1969稀珍酒液因海上顛簸而破裂、撒濺，另搭配由裝置工藝家首創平衡技術，即便遊艇在不斷擺動的波浪中莽莽前行，藏家們依然能平穩地將涓滴珍釀威士忌倒出而不灑漏。

格蘭路思Demijohn 1969威士忌於1969年7月31日裝桶，歷經44年陳釀，其香氣猶如一道豐盛的夏日甜點——多汁的蜜糖芒果和醃製桃子，配上柔順的奶油焦糖布丁；香草奶油撒上肉桂搭配蜜餞橙皮和研磨的生薑，淺嚐即同感受到一絲甜蜜的吻，並乘載著44年陳釀的深長韻味。進入喉腔，陣陣熱帶水果和橙皮的香氣湧入，香草和堅果香氣交織如畫；接續滿溢出溫暖的感受，就像從撒哈拉沙漠吹來的第一絲微風，帶著溫暖、香氣和微微的辛香味。最後，甜蜜和芬芳的餘燼在口中縈繞，延伸了夏日的終章，複雜而強烈，遲遲不願褪去。

台灣愛丁頓董事總經理黃皓茵表示：「全新格蘭路思品牌定位，冀求每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌，都能有如頂級限量藝術品般的存在。台灣為全球最成熟的威士忌市場之一，除了品飲文化持續風行外，原酒的稀缺性與收藏價值也逐漸提升，這使得威士忌持續邁向頂級化趨勢濃厚。PHILOS航海藝境即是集大成的極致藝術品。」