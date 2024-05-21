台南遠東香格里拉「陜西功夫麵藝術」 限時登場

台南遠東香格里拉超人氣自助餐廳「遠東Café」，即日起至6月2日期間，推出「陜西功夫麵藝術」美食饗宴，邀請台北遠東香格里拉麵點師傅-馮永田客座，於午、晚餐期現場表演拉麵絕技，現點現做各式經典好味道。

台南遠東香格里拉指出，此次活動亮點，特別邀請姐妹飯店－台北遠東香格里拉麵點主廚馮永田南下客座。馮師傅是西安人，畢業於陜西烹飪學院，曾受教於當地的麵點王，擁有數十年的扎實資歷，每年皆會利用假期返鄉或前往中國各大美食重鎮掌握美食趨勢，「好吃的麵食，在於麵本身的Q彈與嚼勁，必須運用雙手的力道，反覆地拉、扯製成「拉麵」，也能變化出各式寬窄的麵條，雖然費工耗時，但口感就是不一樣!」他說道。

活動期間，他將在遠東Cafe自助廳，親獻揉麵、拉麵、甩麵、切麵、削麵，展現精湛到位的麵點功夫「實境秀」，端上原汁原味正宗陝西麵點文化；此外，馮師傅更加碼獻上西安當地特色小菜，包含經典「夫妻肺片」、開胃「酸辣土豆絲」等多道必吃菜品。

他推薦菜色，像刀削麵為山西經典傳統風味麵食，又稱駙馬麵。刀削麵要好吃，全憑師傅掌握麵糰比例、揉麵功夫精準到位，與刀工的力道收放，觀賞師傅精巧的技藝，眼見一根根空中飛舞，再一根根落入湯鍋，絕妙刀功飛舞而被稱為「飛刀削麵」，麵型稜角分明、形似柳葉，中間厚、側邊薄，入口越嚼越香，造就「形」、「香」、「味」、「勁」兼具的獨特口感。後以私房滷汁，搭配時令鮮菜，澆淋老陳醋即可，整體Ｑ彈帶勁，純粹而夠味，更被列為中國五大麵食，也是山西美食代表之一。

其次是臊子麵，臊子麵為中國西北一帶特色麵食，在陝西關中平原及甘肅隴東等地流行。談及「臊子麵」，馮師傅立刻念了一句口訣「薄、筋、光、煎、稀、汪、酸、辣、香」，原來發源自陝西岐山的此麵，做出的麵條必須光滑有勁道，不僅熱度要夠還得湯色油汪汪，同時兼具酸、辣、香，麵條也須浸泡冰水以維持彈性，嘗起來酸辣鮮香、彈韌帶有麵香，滋味很是過癮。

陝西水盆羊肉，為陝西著名的傳統小吃之一，以軟嫩羊腩肉為主要食材。這道佳餚考驗著師傅的烹煮功力，將原本屬於溫補的肉品，製成水盆羊肉因應夏日食用，傳統上為農曆六月上市，故有「六月鮮」美譽。食用時，將肥瘦相間的羊肉夾入手工燒餅，並依喜好佐以蒜苗、香菜及辣油增添香氣，也能將燒餅浸至湯中與羊肉一起品嘗，肉質軟嫩、湯頭清醇，別具風味。

牛肉拉麵源於著名「中華第一麵-蘭州清湯牛肉麵」，以「湯鏡者清，肉爛者香，面細者精」的獨特風格與「一清（湯清）二白（蘿蔔白）三紅（辣椒油紅）四綠（香菜、蒜苗綠）五黃（麵條黃亮）」細膩口感著稱，原湯與水比例更不得大於一比二，製作的五大步驟從選料、和麵、餳麵，還是溜條和拉麵，都巧妙地運用了麵筋蛋白質的延伸性和彈性的物理性能，與鹹香濃醇的湯頭相輔相成，共造經典！

酸辣粉以麻、辣、鮮、香、酸且油而不膩為特色，是四川一帶的傳統小吃。極具咬勁的輕透粉條以紅薯粉為主要食材，「粉條的色澤必須潔白且帶有光澤，即是烹煮後Q彈有勁的關鍵」馮師傅說道。看似簡單的酸辣粉，背後工序實則非常繁瑣！除了高品質粉條外，調味料也極為講究，以胡椒粉、紅油辣椒、蔥花、冬菜、醋、芹菜、芽菜等調合而成；湯頭則是以肥腸、豬耳等熬煮而製的濃白高湯，最後撒上油酥黃豆、大頭芽、芹菜、香菜等提味，香而厚實，口齒留香。