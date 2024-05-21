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舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網：紅毯造型的天花板

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。圖／摘自微博
舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯。圖／摘自微博

舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯，依舊有著超強氣場，直接輾壓同場的劉亦菲造型，讓網友們都盛讚「她就是紅毯造型的天花板」。

今年4月剛過50歲生日的舒淇依舊是美豔動人，在羅馬參加活動時，以一身Armani Privé高級訂製服裝華麗造型亮相。她選擇了一件多層次的粉、紫色桃形領口禮服，這件禮服上身融合了精緻的亮片刺繡和流線型剪裁，下身則是層疊暈染效果雪紡紗，展現出舒淇的高貴與優雅。同時禮服設計凸顯了Armani Privé工坊的精湛技藝，並以其細膩處理和奢華的質感吸引眾人目光。

女團少女時代成員潤娥出席首映會，補妝照片、下車的瞬間都讓人驚艷。圖／摘自instagram
女團少女時代成員潤娥出席首映會，補妝照片、下車的瞬間都讓人驚艷。圖／摘自instagram

另外，第77屆坎城影展仍舊進行中，由老牌男星凱文科斯納自編、自導、自演的史詩西部片「Horizon: An American Saga」亦在當地舉辦首映會。而南韓女團「少女時代」成員潤娥受邀出席時則化身為粉紅公主，身穿設計師Monique Lhuillier特製禮服，以甜美造型成為紅毯上「嬌」點。而潤娥也在自己的社群平台上傳出席影展時相關照片，其中當她打開車門下車的瞬間如同參加晚宴的財閥千金，補妝照片更凸顯了如洋娃娃的精緻臉蛋，更有「歡迎來到王之國」的既視感。

影后凱特布蘭琪在坎城影展，示範了「人穿衣」的教科書級造型。圖／摘自instagram
影后凱特布蘭琪在坎城影展，示範了「人穿衣」的教科書級造型。圖／摘自instagram

而影后凱特布蘭琪則是示範了「人穿衣」的教科書級造型，同樣現身坎城紅毯的她，選擇了現為Canada Goose創意總監Haider Ackermann客座Jean Paul Gaultier時所打造的高級訂製服。從正面來看只是一襲黑色平口禮服，但當凱特布蘭琪就能看到粉膚色拼接設計，同時讓她秀出美背，內裡更點綴了蘋果綠亮面布料，若不是有穿衣自信，十分難以駕馭。

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博
身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博
身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博
身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博
身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博
身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博
身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博
身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博
身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

女團少女時代成員潤娥出席首映會，身穿設計師Monique Lhuillier特製禮服，以甜美造型成為紅毯上「嬌」點。圖／摘自instagram
女團少女時代成員潤娥出席首映會，身穿設計師Monique Lhuillier特製禮服，以甜美造型成為紅毯上「嬌」點。圖／摘自instagram

女團少女時代成員潤娥出席首映會，身穿設計師Monique Lhuillier特製禮服，以甜美造型成為紅毯上「嬌」點。圖／摘自instagram
女團少女時代成員潤娥出席首映會，身穿設計師Monique Lhuillier特製禮服，以甜美造型成為紅毯上「嬌」點。圖／摘自instagram

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