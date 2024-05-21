舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網：紅毯造型的天花板

舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯，依舊有著超強氣場，直接輾壓同場的劉亦菲造型，讓網友們都盛讚「她就是紅毯造型的天花板」。

今年4月剛過50歲生日的舒淇依舊是美豔動人，在羅馬參加活動時，以一身Armani Privé高級訂製服裝華麗造型亮相。她選擇了一件多層次的粉、紫色桃形領口禮服，這件禮服上身融合了精緻的亮片刺繡和流線型剪裁，下身則是層疊暈染效果雪紡紗，展現出舒淇的高貴與優雅。同時禮服設計凸顯了Armani Privé工坊的精湛技藝，並以其細膩處理和奢華的質感吸引眾人目光。

女團少女時代成員潤娥出席首映會，補妝照片、下車的瞬間都讓人驚艷。圖／摘自instagram

另外，第77屆坎城影展仍舊進行中，由老牌男星凱文科斯納自編、自導、自演的史詩西部片「Horizon: An American Saga」亦在當地舉辦首映會。而南韓女團「少女時代」成員潤娥受邀出席時則化身為粉紅公主，身穿設計師Monique Lhuillier特製禮服，以甜美造型成為紅毯上「嬌」點。而潤娥也在自己的社群平台上傳出席影展時相關照片，其中當她打開車門下車的瞬間如同參加晚宴的財閥千金，補妝照片更凸顯了如洋娃娃的精緻臉蛋，更有「歡迎來到王之國」的既視感。

影后凱特布蘭琪在坎城影展，示範了「人穿衣」的教科書級造型。圖／摘自instagram

而影后凱特布蘭琪則是示範了「人穿衣」的教科書級造型，同樣現身坎城紅毯的她，選擇了現為Canada Goose創意總監Haider Ackermann客座Jean Paul Gaultier時所打造的高級訂製服。從正面來看只是一襲黑色平口禮服，但當凱特布蘭琪就能看到粉膚色拼接設計，同時讓她秀出美背，內裡更點綴了蘋果綠亮面布料，若不是有穿衣自信，十分難以駕馭。

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列的舒淇，展現出高貴與優雅。圖／摘自微博

女團少女時代成員潤娥出席首映會，身穿設計師Monique Lhuillier特製禮服，以甜美造型成為紅毯上「嬌」點。圖／摘自instagram