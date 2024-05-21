男版《天鵝湖》編舞家馬修．伯恩 最新鉅作《羅密歐與茱麗葉》演出熱賣中

馬修．伯恩創作多部富有盛名作品：男版《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》、並曾以迪士尼音樂劇《歡樂滿人間》獲得兩次奧利佛獎最佳戲劇編舞獎，也是第一位在現代舞領域獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）並獲封騎士爵位的藝術家——將於今年七月領軍當代最具關注度的「新冒險舞團」首度來台演出寫下當代舞蹈劇場里程碑的《羅密歐與茱麗葉》！反叛跳脫舊有框架，以嶄新的思維，拋開你我熟知的故事，注入新的活水，用不同的情緒、舞蹈肢體、聲音，述說炙熱青春狂戀。

馬修．伯恩是英國當代最重要的編舞家與導演，破紀錄獲得十一次奧利佛獎最佳戲劇編舞，並與知名製作人卡麥隆．麥金塔許合作近25年，創作多部世界知名音樂劇，包括迪士尼音樂劇《歡樂滿人間》、《窈窕淑女》及《孤雛淚》，2020年再次憑藉《歡樂滿人間》獲得奧利佛獎最佳戲劇編舞獎。2019年推出的《羅密歐與茱麗葉》，再度寫下當代舞蹈劇場里程碑，《Broadway World》盛讚此部作品：「不由得下巴掉下來，某些段落是如此的令人驚奇，甚至會忘了呼吸！」今年七月底將於首度來台進行巡演，隨後將封箱休息，演出門票現正在OPENTIX及 udn售票網 熱賣中！

改編自莎士比亞筆下經典作品《羅密歐與朱麗葉》，跳脫耳熟能詳的故事走向，一改古典浪漫的愛情氛圍，走向反烏托邦時代的前衛迥異，背景設定在一個名為維諾納機構（Verona Institute），冰冷沒有溫度的感覺，既像監獄又像醫院，長期被關在這邊的少男少女，只能穿上全身白色的衣裳，受到難以言喻的各種情感壓迫，需要受到嚴格管束，不能恣意表達情緒。

在舞台上有兩扇大門，標註著：男孩與女孩，男女孩被嚴格規範不得接觸、禁止互動與戀愛，營造出男女主角被社會禁錮的壓迫感，鬱悶無處宣洩，增強戲劇張力的同時，也使觀眾注意力聚焦在舞者本身肢體及動作張力，突顯馬修．伯恩在舞蹈編排上的細膩及創意。這不再是蒙特鳩與卡布雷特兩大家族間的世代矛盾，取而代之的是在這灰暗陰鬱的空間，青少年們和權威之間的對立！

在這個世界裡，年輕戀人的愛情並不是溫室裡美麗的花朵，而是痛苦與力量。圖／聯合數位文創 提供