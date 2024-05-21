快訊

中捷砍人案正義馬尾哥滿臉傷 健身工廠女經理一眼認出「送1年會籍」

馬尾男勇擋持刀砍人嫌！女友曝他對話喊「傷勢嚴重」：後悔叫他搭中捷

雨區再擴大！10縣市大雨特報 防雷擊、強陣風「恐下到晚上」

男版《天鵝湖》編舞家馬修．伯恩 最新鉅作《羅密歐與茱麗葉》演出熱賣中

聯合新聞網／ 聯合數位文創
改編莎翁經典之作《羅密歐與茱麗葉》，充滿白色詭譎之風。圖／聯合數位文創 提供
改編莎翁經典之作《羅密歐與茱麗葉》，充滿白色詭譎之風。圖／聯合數位文創 提供

馬修．伯恩創作多部富有盛名作品：男版《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》、並曾以迪士尼音樂劇《歡樂滿人間》獲得兩次奧利佛獎最佳戲劇編舞獎，也是第一位在現代舞領域獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）並獲封騎士爵位的藝術家——將於今年七月領軍當代最具關注度的「新冒險舞團」首度來台演出寫下當代舞蹈劇場里程碑的《羅密歐與茱麗葉》！反叛跳脫舊有框架，以嶄新的思維，拋開你我熟知的故事，注入新的活水，用不同的情緒、舞蹈肢體、聲音，述說炙熱青春狂戀。

馬修．伯恩是英國當代最重要的編舞家與導演，破紀錄獲得十一次奧利佛獎最佳戲劇編舞，並與知名製作人卡麥隆．麥金塔許合作近25年，創作多部世界知名音樂劇，包括迪士尼音樂劇《歡樂滿人間》、《窈窕淑女》及《孤雛淚》，2020年再次憑藉《歡樂滿人間》獲得奧利佛獎最佳戲劇編舞獎。2019年推出的《羅密歐與茱麗葉》，再度寫下當代舞蹈劇場里程碑，《Broadway World》盛讚此部作品：「不由得下巴掉下來，某些段落是如此的令人驚奇，甚至會忘了呼吸！」今年七月底將於首度來台進行巡演，隨後將封箱休息，演出門票現正在OPENTIX及 udn售票網熱賣中！

改編自莎士比亞筆下經典作品《羅密歐與朱麗葉》，跳脫耳熟能詳的故事走向，一改古典浪漫的愛情氛圍，走向反烏托邦時代的前衛迥異，背景設定在一個名為維諾納機構（Verona Institute），冰冷沒有溫度的感覺，既像監獄又像醫院，長期被關在這邊的少男少女，只能穿上全身白色的衣裳，受到難以言喻的各種情感壓迫，需要受到嚴格管束，不能恣意表達情緒。

在舞台上有兩扇大門，標註著：男孩與女孩，男女孩被嚴格規範不得接觸、禁止互動與戀愛，營造出男女主角被社會禁錮的壓迫感，鬱悶無處宣洩，增強戲劇張力的同時，也使觀眾注意力聚焦在舞者本身肢體及動作張力，突顯馬修．伯恩在舞蹈編排上的細膩及創意。這不再是蒙特鳩與卡布雷特兩大家族間的世代矛盾，取而代之的是在這灰暗陰鬱的空間，青少年們和權威之間的對立！

在這個世界裡，年輕戀人的愛情並不是溫室裡美麗的花朵，而是痛苦與力量。圖／聯合數位文創 提供
在這個世界裡，年輕戀人的愛情並不是溫室裡美麗的花朵，而是痛苦與力量。圖／聯合數位文創 提供

劇情故事聚焦於當代的性別議題：權力與壓迫、慾望的本質，以及禁忌的愛情。在這個充滿窒息感的世界中，透過沒有對白的舞蹈肢體，呈現對於生命體悟的掙扎，受到警衛鐵豹侵犯的茱麗葉，出現PTSD創傷後症候群，甚至不認識深愛的羅密歐！全劇角色雖忠於原著，結局卻一定出乎你的意料之外！7/31~8/4台北國家戲劇院、8/9~8/11則在高雄衛武營國家歌劇院， udn售票網現正熱賣中，雙人套票88折，更多詳情請上udn瘋活動官網查詢，客服專線(02) 02-2649-1688 （每日09:00~18:00）。

劇場 音樂劇

延伸閱讀

【一劍浣春秋】劇片是票房保證？！為什麼頂級女優不太拍？

現象級牽亡音樂劇「勸世三姊妹」 3分鐘賣完2場小巨蛋

當初說不想養！鐵漢「天天要阿金陪睡」還幫蓋小被被 邊拍邊哄當親生兒子照顧

影／《小王子》音樂劇降落台北 表演藝術中心今起演出12場

相關新聞

坎城最體面！開雲晚宴 集團老總、奧斯卡天后都來了

坎城影展期間，無數明星、電影人齊聚一堂，於此同時包含古馳（GUCCI）、巴黎世家（Balencaiga）、Bottega...

超市化身美術館！Mia C'bon手繪台灣地景展覽限店推出 VR展同步上線

超市化身美術館，到Mia C'bon採買生活用品也能與藝術來一場浪漫相遇！即日起至6月30日，Mia C'bon台北美麗...

為留人才JINS眼鏡祭出全員加薪 驗光師薪資最高漲幅達12.5%

在高物價的現在來說，穩定加薪是許多上班族最關心的公司福利之一，而來自日本的眼鏡品牌JINS為維持品牌在市場的競爭力，宣布自七月起全體同仁不分職位全員加薪，其中驗光師薪資漲幅最高達12.5%，這更是品牌連續第二年提漲薪資，讓許多人都羨慕。

風靡全亞洲路跑賽事來襲！「2024 Garmin Run亞洲系列賽」首站臺北站即起報名

深耕跑者市場的智慧穿戴領導品牌Garmin以創新科技獨步全球，開創跑步科學，提供業界最完善的跑步生態系統全面支持跑者，每...

王偉忠身邊的神秘咖！ 揭開孫小毛的秘密 「謝謝大家收看」高雄早鳥優惠啟售

由王偉忠監製並主演的舞台劇「謝謝大家收看」將於明年三月八日、九日婦女節於高雄衛武營追加巡迴三場演出，21日中午12:00開始出售限定高雄場的「超早鳥優惠票」，許多觀眾對將劇中出現近四十年前的「兒童偶像」孫小毛人偶非常有感，頻頻追問如何讓偶與王偉忠等演員互動如此流暢，還會跳舞、對話與合唱，十分驚喜！所有秘密都在台中、高雄的演出裡，歡迎觀眾進場揭秘。

男版《天鵝湖》編舞家馬修．伯恩 最新鉅作《羅密歐與茱麗葉》演出熱賣中

馬修．伯恩創作多部富有盛名作品：男版《天鵝湖》、《胡桃鉗》、《睡美人》、並曾以迪士尼音樂劇《歡樂滿人間》獲得兩次奧利佛獎最佳戲劇編舞獎，也是第一位在現代舞領域獲頒大英帝國官佐勳章（OBE）並獲封騎士爵位的藝術家——將於今年七月領軍當代最具關注度的「新冒險舞團」首度來台演出寫下當代舞蹈劇場里程碑的《羅密歐與茱麗葉》！反叛跳脫舊有框架，以嶄新的思維，拋開你我熟知的故事，注入新的活水，用不同的情緒、舞蹈肢體、聲音，述說炙熱青春狂戀。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。