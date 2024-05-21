快訊

台中捷運爆攻擊案！男子持刀砍人4人受傷 現場畫面曝光

超會記仇3生肖！虎加倍奉還、牛恨一輩子、「這生肖」最可怕來陰的

橫跨半個基隆！殺人未遂犯醫院逃脫路徑全曝光 搭公車逃往八斗子瑞芳

麥當勞「雙層麥香魚」回來了！可可布朗尼冰炫風也回歸

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「雙層麥香魚」，單點89元、搭配薯餅套餐131元起。圖／麥當勞提供
「雙層麥香魚」，單點89元、搭配薯餅套餐131元起。圖／麥當勞提供

麥當勞於早餐時段推出「麥香魚」後，5月22日起，將限時於早餐時段再次推出「雙層麥香魚」，另外「可可布朗尼冰炫風」也將限時回歸市場，為粉絲們帶來懷念的苦甜成熟滋味。

「麥香魚」一直是麥當勞的經典產品，標榜採用符合永續漁業標準的100%真鱈魚為主角，搭配酸甜塔塔醬、1/2片切達起司以及蒸麵包，成分簡單卻擁有濃郁口感。至於即將在5月22日至7月9日期間限時回歸的「雙層麥香魚」，採不定期推出，採雙倍份量的2塊炸魚排與起司，帶來更為豐富的口感與滋味，單點89元、搭配薯餅套餐131元起。

此外，5月22日至7月2日期間，人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」也將再度限時回歸，採巧克力布朗尼拌入奶香冰淇淋，再加入可可粉與卡滋脆片，苦甜中帶有豐富層次，單點69元。

5月29日至6月11日期間，麥當勞LINE官方帳號也推出電子券優惠，提供麥香魚搭配經典美式咖啡、蜂蜜紅茶、焦糖奶茶、蜂蜜奶茶或經典那堤等5種組合方案，4入組合優惠價252～336元不等，現省136～160元。

「可可布朗尼冰炫風」也將再度限時回歸，單點69元。圖／麥當勞提供
「可可布朗尼冰炫風」也將再度限時回歸，單點69元。圖／麥當勞提供

可可 雙層麥香魚 麥當勞

延伸閱讀

NBA／《洛時》曝有球隊想用首輪選布朗尼 第55順位是底線

NBA／詹皇與兒子同隊夢碎？傳爵士有意用32順位選布朗尼

麥當勞徵才2100名創新高 享17天全薪休假、年薪上看150萬

日麥當勞店員突抓狂吼客「滾出去」！女同事奮力阻止 網讚：該發獎金

相關新聞

每款功能都不同！一文看懂4款Apple Pencil該怎麼選

本月初的蘋果iPad發表會中，首度亮相最新款功能大幅升級的Apple Pencil Pro，讓Apple Pencil這...

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網：紅毯造型的天花板

舒淇現身羅馬為代言品牌盛裝出席活動，身穿Armani Privé春夏高級訂製服系列踏上紅毯，依舊有著超強氣場，直接輾壓同場的劉亦菲造型，讓網友們都盛讚「她就是紅毯造型的天花板」。

麥當勞「雙層麥香魚」回來了！可可布朗尼冰炫風也回歸

繼麥當勞於早餐時段推出「麥香魚」後，5月22日起，將限時於早餐時段再次推出「雙層麥香魚」，另外「可可布朗尼冰炫風」也將限...

星巴克買1送1「限時2天」 這次有3款星冰樂…為何被說「不再是財富象徵」？

星巴克買一送一又來了，這次高達12個品項，讓你選擇障礙。星巴克推出「夏日推薦指定品項 好友分享日」，除了那堤、焦糖瑪奇朵等常見品項外，星粉愛喝的「摩卡可可碎片星冰樂」、「焦糖可可碎片星冰樂」、「香草星冰樂」都能買一送一。

全球限量70瓶、台灣配到2瓶 馬爹利至尊干邑售價曝光

享譽全球的法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell），沿襲三百年的歷史光輝，尊榮鉅獻兩款尊貴非凡的頂級干邑——「馬爹利世紀...

開幕不到1年！王品頂級鍋物「旬嚐」驚傳熄燈

撐不到一年！王品旗下頂級火鍋品牌「旬嚐」，主打日本A5和牛、澳洲純血和牛牛小排，更有要價33,900元的「帝王海旬寶盒8...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。