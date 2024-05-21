麥當勞「雙層麥香魚」回來了！可可布朗尼冰炫風也回歸

繼麥當勞於早餐時段推出「麥香魚」後，5月22日起，將限時於早餐時段再次推出「雙層麥香魚」，另外「可可布朗尼冰炫風」也將限時回歸市場，為粉絲們帶來懷念的苦甜成熟滋味。

「麥香魚」一直是麥當勞的經典產品，標榜採用符合永續漁業標準的100%真鱈魚為主角，搭配酸甜塔塔醬、1/2片切達起司以及蒸麵包，成分簡單卻擁有濃郁口感。至於即將在5月22日至7月9日期間限時回歸的「雙層麥香魚」，採不定期推出，採雙倍份量的2塊炸魚排與起司，帶來更為豐富的口感與滋味，單點89元、搭配薯餅套餐131元起。

此外，5月22日至7月2日期間，人氣冰品「可可布朗尼冰炫風」也將再度限時回歸，採巧克力布朗尼拌入奶香冰淇淋，再加入可可粉與卡滋脆片，苦甜中帶有豐富層次，單點69元。