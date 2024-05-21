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王偉忠身邊的神秘咖！ 揭開孫小毛的秘密 「謝謝大家收看」高雄早鳥優惠啟售

聯合新聞網／ 聯合數位文創
孫小毛活靈活現，是「謝謝大家收看」的開心果。圖／金星文創提供
孫小毛活靈活現，是「謝謝大家收看」的開心果。圖／金星文創提供

由王偉忠監製並主演的舞台劇「謝謝大家收看」將於明年三月八日、九日婦女節於高雄衛武營追加巡迴三場演出，21日中午12:00開始出售限定高雄場的「超早鳥優惠票」，許多觀眾對將劇中出現近四十年前的「兒童偶像」孫小毛人偶非常有感，頻頻追問如何讓偶與王偉忠等演員互動如此流暢，還會跳舞、對話與合唱，十分驚喜！所有秘密都在台中、高雄的演出裡，歡迎觀眾進場揭秘。

自從結束五月上旬的台北巡演，除了票房全部完售，「謝謝大家收看」收到觀眾好評如潮，「觸動了我內心深處不同角落裡不同人生階段的經歷」「看到孫小毛出場就鼻酸了，更年期的我帶著先生及青春期的女兒一同看戲，不虛此行。」「非常驚喜，非常感動，包含一個台灣時代的文化、精神、和溫暖！」「像是坐時光機回到我們的那個時代與跟家人的回憶」，連節目主持人黃暐瀚都被劇情感動而淚流不止，因為沒帶手帕，只能拿較粗的擦手紙擦眼睛，看完戲，他說感覺眼皮都被擦破了！對劇中的母子、父子親情感動至深。

「謝謝大家收看」以王偉忠這輩四年級生的人生為背景，其中王偉忠早年在兒童節目「嘎嘎嗚啦啦」操作的偶孫小毛也粉墨登場演出。當年他是個調皮的小孩，現在還是猛對王偉忠吐槽，而且孫小毛以及老後變成臉書網紅的孫老毛，這兩偶在戲裡戲外都很有人氣，不只觀眾頻頻追問他們的演出秘密，同戲演員郭子乾也喜歡在後台跟他們打架！

操偶藝術家邱米溱非常敬業，只要孫小毛在台上，就不停地看著身邊的演員們、對各種劇情做出微表情似的情緒反應，透過肢體傳達出了開心、生氣、調皮甚至八卦等情緒，讓觀眾直呼「神技」。

「謝謝大家收看」由富邦金控贊助，金星文創、聯合數位文創、好位子劇團共同製作，王偉忠監製。12/27-12/29於台中國家歌劇院大劇院演出，明年3月8、9日於高雄衛武營歌劇院演出，高雄票券於5月21日中午12:00啟售，27日前加入金星文創官方Line，還可取得優惠碼，享受「限定高雄場超早鳥優惠」，購票請上 udn售票網

文創 觀眾

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