全球限量70瓶、台灣配到2瓶 馬爹利至尊干邑售價曝光

享譽全球的法國頂級干邑品牌馬爹利（Martell），沿襲三百年的歷史光輝，尊榮鉅獻兩款尊貴非凡的頂級干邑——「馬爹利世紀珍藏干邑」（Martell 70 Years Old Grande Champagne）和「馬爹利金王之尊干邑」（L'Or de Jean Martell – Réserve du Château Chanteloup），奢選稀世罕見的高年份生命之水，完整體現馬爹利細緻的風土釀造藝術，為全球鑑賞家帶來前所未有的極致品味。

「馬爹利世紀珍藏干邑——70年大香檳區」是馬爹利第九代首席釀酒師Christophe Valtaud於上萬款生命之水中，精心挑選百分之百來自聲名卓著的大香檳區生命之水，所打造的極奢限量酒款。該酒款經歷七十年風華淬鍊，酒液於時光的熟成中，昇華出獨有的花香前味，並伴隨著金合歡蜜糖與橙花的輕盈氣息，彷彿漫步一趟香氣馥郁的絕美旅程，全球僅限70瓶，而全台僅限量2瓶，由保樂力加集團（Pernod Ricard）的Le Cercle尊爵俱樂部獨家販售。

「馬爹利世紀珍藏干邑——70年大香檳區」的瓶身，由法國頂級皇家御用水晶品牌Baccarat全手工細緻雕琢而成，瓶身上的裝飾靈感來自於馬爹利歷史檔案中珍藏的畫作，由畫家 Jean d'Ylen以高雅細膩的繪畫手法，細細地描繪古老神話中的美惠三女神，一位手捧葡萄，第二位手持著火焰，第三位則代表著時間的沙漏，象徵打造干邑的三個不可或缺的元素：風土、蒸餾與熟成。

「馬爹利金王之尊干邑」系列將每年推出限量新品，每一支酒款皆為馬爹利第九代首席釀酒師Christophe Valtaud悉心調製的極致之作，每年皆以一座法國奢華城堡或具代表性的典雅莊園為靈感推出限量酒款，向法國精緻生活之藝術獻上最深敬意。

此系列2024年首款「馬爹利金王之尊干邑——尚堤莊園珍藏（Réserve du Château Chanteloup）」全球限量1,000瓶，瓶身皆雋刻獨立編號，台灣更僅限量38瓶，於全台精選酒專通路與Le Cercle尊爵俱樂部販售。該酒款以馬爹利最知名的代表莊園尚堤莊園為靈感來源，由首席釀酒師Christophe Valtaud精選來自四大干邑產區—— 優質林區、邊緣區、大小香檳區多達1,400種生命之水，每款生命之水皆於細紋橡木桶中陳年，直到能夠展現最佳馥郁香氣，其中部分生命之水更已陳年逾百年，蘊含醇厚強勁的風味與優雅卓越的口感。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康