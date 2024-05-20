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開幕不到1年！王品頂級鍋物「旬嚐」驚傳熄燈
撐不到一年！王品旗下頂級火鍋品牌「旬嚐」，主打日本A5和牛、澳洲純血和牛牛小排，更有要價33,900元的「帝王海旬寶盒8人海陸套餐」，但是開幕不到一年，近期就傳出將於5月26日暫停營業，引起網友熱議。
相較於聚、青花驕等人均價格落於500～1,000元的現有鍋物品牌，「旬嚐」為王品首個頂級鍋物品牌，自2023年8月開幕，店址鄰近台北松江南京商圈，提供個人套餐、雙人海陸套餐、四人海陸套餐等方案，並也有單點品項。其中個人套餐價格落於880～3,600元不等，其中最豪華的「帝王海旬寶盒8人海陸套餐」，更是要價33,900元。同時店內也透過專人桌邊服務，提供代客涮煮肉品、剝蝦殼、拆蟹、剝玉米等貼心項目。
雖然開幕尚未滿一年，但是旬嚐近期傳出停業消息，最後營業日為5月25日，目前官方網站在5月26日後已顯示「店休」。目前求證官方，但尚未獲得正式答覆。
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