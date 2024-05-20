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3款雪莉桶加持 格蘭菲迪攜手全台9家頂級餐廳開喝

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
「新‧食之饗」以各主廚匠心獨具的經典招牌料理，共譜雪莉桶威士忌搭餐新篇章。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「新‧食之饗」以各主廚匠心獨具的經典招牌料理，共譜雪莉桶威士忌搭餐新篇章。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

為跳脫傳統雪莉桶威士忌框架而生的「格蘭菲迪18年新．雪莉單一麥芽威士忌」，甫上市即贏得2024年酒訊雜誌「TW.WA威士忌大賞」金牌及「年度十大威士忌」殊榮，以柔順豐郁口感和驚喜亮眼的獨特尾韻，備受台灣消費者喜愛。為將領路者精神注入餐食哲學，格蘭菲迪攜手全台9家指標性頂級餐廳，推出「新．食之饗」，以各主廚匠心獨具的經典招牌料理，開創威士忌與美食的無限想像。

秉持對卓越、創新的追求，格蘭菲迪嚴選全台9家星級指標餐廳，涵蓋川、粵、印度、西班牙等多國菜系，包含台北Saffron46、台北川雅、台北渥達尼斯磨坊、台北萬豪酒店宴客樓、台北捌伍添第、台北喜來登大飯店請客樓、台北寒舍艾美酒店寒舍食譜、台南晶英酒店晶英軒、高雄漢來名人坊漢來店。結合多國珍餚與創新精神，為全台喜愛威士忌與美食的饕客，獻上味蕾的極致饗宴。

即日起於各店家享用指定套餐，即可獲贈「格蘭菲迪18年新．雪莉單一麥芽威士忌」乙杯（30ml），感受全新用桶結構的雪莉桶威士忌與頂級餐食的絕妙結合；欲體驗更深層次的雪莉桶威士忌，可以優惠價格加購「格蘭菲迪12年天使雪莉」與「格蘭菲迪22年雪莉之王」品酩套組（漢來名人坊漢來店除外），一次品味三款截然不同的雪莉桶威士忌。

「格蘭菲迪18年新．雪莉單一麥芽威士忌」，融合三款雪莉桶，將Oloroso的濃郁厚實、Fino的香氣與Moscatel疊加的甜感完美交融，綻放出活潑輕盈、層次豐郁與有別以往雪莉桶的甜美風味，佐以各式餐點皆能完美搭配。不論是細膩繁複的粵菜、特色鮮明的川菜、追求細節的法式料理亦或是風味濃醇的印度菜，都能與其輕盈風味與富有蜜餞、巧克力等豐富的雪莉特質相互融合疊加，進而賦予料理全新的靈魂與生命。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

格蘭菲迪攜手全台9家頂級餐廳 共創「新‧食之饗」。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪攜手全台9家頂級餐廳 共創「新‧食之饗」。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭菲迪18年新．雪莉單一麥芽威士忌」採全新用桶結構，激盪雪莉桶威士忌佐餐的無限可能。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「格蘭菲迪18年新．雪莉單一麥芽威士忌」採全新用桶結構，激盪雪莉桶威士忌佐餐的無限可能。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪結合多國珍餚與創新精神，獻上味蕾極致饗宴。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
格蘭菲迪結合多國珍餚與創新精神，獻上味蕾極致饗宴。圖／格蘭父子提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

晶英酒店 法式料理 餐廳

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