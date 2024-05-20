越用越幸福？用iPhone保持心理健康的10個超實用功能

現代人日常步調緊張、生活壓力大，越來越容易文明病上身而不自知。5月是美國的心理健康意識月，蘋果分享以下10個小秘訣，讓所有用戶可以透過使用iPhone、iPad和Apple Watch保持心理健康。

記錄你的心情和情緒

研究顯示，反思自己的心理狀態有助於建立情緒意識和韌性。多項研究指出，識別感受可以減少悲傷和憤怒等情緒，並透過減緩心率對我們的身體產生正面影響。透過「健康」App裡的「心理狀態」功能讓使用者可以記錄當下的情緒和整天的心情，獲得寶貴的深度資訊，瞭解可能影響你心理狀態的因素，包括關聯性、生活因素 (例如睡眠或運動) 等資訊。

進行心理健康評估

在尋求正式的醫療協助之前，用戶可以透過健康App裡的「心理安康」，提供了診所常用的憂鬱和焦慮評估，以及心理健康問卷，了解你的罹患心理疾病的風險程度。

追蹤日照時間

研究顯示，待在室外15～30分鐘可以減少焦慮、壓力程度，並增加正向的感覺。只要隨身戴著Apple Watch，就會藉由周圍光線感測器追蹤你的日照時間，並可在健康App中隨時查看日照時間長度紀錄。

進行戶外活動

研究顯示，心理健康與體能活動以及戶外活動有所關聯。不只是走出戶外曬太陽，進一步養成活動習慣也對心理健康有所幫助，用戶可以在走路或健行時使用Apple Watch，並在健康App中查看活動紀錄。

反思並實踐感恩

動筆寫下日記的人越來越少了，蘋果用「日誌」App幫助用戶快速記錄並寫下生活中的日常時刻和特別事件，並且加上照片、影片、錄音、地點等，創造豐富的回憶。而透過撰寫日記來反思和練習感恩之情，研究也顯示這有助於改善心理安康。

減少分心並設定界限

一整天工作、私人訊息叮叮咚咚，若是意志不堅，做事效率很容易就打折扣。蘋果透過「專注模式」功能可幫助用戶減少分心並設定界限。當你想要專注於特定活動時，只要開啟「專注模式」，就能讓其他人和App知道你在忙碌中，使用者可以自訂暫時讓所有通知靜音，或者只允許特定通知，如果有緊急情況，仍然可以通知你。你可以安排「專注模式」在特定時間、在特定位置或開啟特定App時啟動。

呼吸練習

Apple Watch上的「正念」App鼓勵用戶每天撥出幾分鐘，在呼吸的同時保持專注、集中和感受與身體的連結。你甚至可以建立一個「呼吸」錶面，鼓勵你在一天當中放鬆並用心呼吸。

冥想舒壓

AirPods Pro和AirPods Max是協助冥想的完美配件，透過「主動降噪」功能可阻擋外界噪音和干擾，幫助你專注於冥想。

排定遠離螢幕的時間

透過「螢幕使用時間」設定，你可以在想遠離裝置的期間封鎖App和通知，比如用餐的家庭時間，或是夜間不想被任何通知干擾的時候排定停用時間，也可以單獨設定個別或是某個App類別的時間限制。

建立個人化的睡眠排程