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短短5米也遇行人地獄 港籍母女在台過馬路被撞飛...媽媽倒地疼痛呻吟

鮮乳坊攜手亞洲最佳50餐廳MUME 限期打造莊園級饗宴

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
主餐「季節鮮魚、白蘆筍、蛤蜊」。圖／鮮乳坊提供
主餐「季節鮮魚、白蘆筍、蛤蜊」。圖／鮮乳坊提供

身為小農鮮乳先驅的鮮乳坊，在即將邁入9週年的此刻，特別攜手亞洲最佳50 餐廳「MUME」， 讓鮮乳入美饌，於5月27日至6月2日，打造為期一週的莊園級饗宴。

此次鮮乳坊攜手同樣專注於永續、在地食材的亞洲最佳50 餐廳「MUME」， 呈現莊園級饗宴，主廚林泉（Richie Lin）特別設計三道以鮮乳坊不同牧場鮮乳入菜的期間限定料理。

首道冷前菜「醃漬蕃茄、刺蔥、薑汁凝乳」，林泉主廚以家鄉香港常見的「薑汁撞奶」作為發想，並選用了許慶良牧場的鮮乳，這隻鮮乳帶有乾酪以及堅果的香氣，讓這道沙拉有了更豐富的味蕾體驗。

主餐「季節鮮魚、白蘆筍、蛤蜊」則以帶有起司香氣以及水梨甜味的雙福牧場的鮮乳，以鮮奶代替鮮奶油，搭配當季盛產帶有鮮甜奶味的白蘆筍去製作奶醬，香濃的鮮甜味為季節鮮魚畫龍點睛。

甜點「水蜜桃、冰淇淋、茉莉花」則以嘉明牧場所出產的濃郁鮮乳製作，創造出帶有天然花草香和堅果的冰淇淋，旁邊搭配當季的拉拉山水蜜桃以及茉莉花蛋白餅，呈現出春夏之際獨有的清爽美味。

此外，鮮乳坊更在5月24日 至 26日，在松山文創園區打造期間限定的莊園鮮乳概念店，邀請民眾體驗莊園級鮮乳的口感與風味，也有機會可以品嚐到與質感複合空間 hof （EVERYDAY OBJECT）聯手推出的活動限定莊園級鮮乳飲品與鮮乳小點。

冷前菜「醃漬蕃茄、刺蔥、薑汁凝乳」。圖／鮮乳坊提供
冷前菜「醃漬蕃茄、刺蔥、薑汁凝乳」。圖／鮮乳坊提供

水蜜桃 牧場 餐廳

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