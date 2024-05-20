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必勝客「大比薩199元」回歸！ 週末再享「比薩半價」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
必勝客推出全新口味「火辣墨西哥肉肉比薩」。圖／必勝客提供
必勝客推出全新口味「火辣墨西哥肉肉比薩」。圖／必勝客提供

報稅完荷包空空嗎？「必勝客」自即日起至5月31日期間，再度推出「大比薩199元」外帶優惠方案，一共有6種口味可以選擇，還可升級全新款「火辣墨西哥肉肉」。針對5月25、26日，則可享外帶大比薩半價的限時優惠。

必勝客全新口味「火辣墨西哥肉肉比薩」餡料選用經典的美式臘腸與香酥雞，配上香辣夠味的墨西哥辣椒、番茄丁提味，最後搭配上BBQ醬料、莫扎瑞拉起司增添層次，為嗜辣民眾帶來全新選擇。

即日起至5月31日期間，必勝客針對平日推出「外帶大比薩199元」限定優惠，包括有夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮等6種口味可以選擇；加價40元，則可升級全新的「火辣墨西哥肉肉」或是「海陸總動員」口味。除了平日之外，針對5月25日、26日，也可享「外帶大比薩半價」的方案，包括夏威夷、雙層美式臘腸、羅勒青蔬、四小福、日式照燒雞、黃金咖哩海鮮、海陸總動員、火辣墨西哥肉肉等口味均可適用。

墨西哥 必勝客 黃金

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