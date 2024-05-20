夢幻「櫻花樹」上桌！akeruE把鰻魚、螃蟹也變甜點了
由知名甜點主廚平塚牧人（Makito Hiratsuka）、台北知名酒吧「Bar Mood」主理人吳盈憲（Nick Wu）共同創立的盤式甜點餐廳「akeruE Dessert」，本季以櫻花、野莓等元素，打造出全新春季甜點菜單，其中也包含鰻魚、雪蟹、鮭魚卵等海鮮食材，堆疊出豐富的味覺變化。
akeruE Dessert本次打造的菜單中，同樣由招牌的「橄欖樹」擔任開場。將綠橄欖、烏魚子、日式醃蘿蔔共同裹於薄脆的金色糖衣中，並且懸掛在橄欖樹枝上，創造出甜鹹兼具的融合滋味，同步搭配上「黑橄欖／蕃茄／松子／梅粉」，展現出橄欖的多重面貌。另外「卡門貝爾白巧克力甘納許／松露／馬爾頓海鹽」也是不變的經典菜色。
平塚牧人本身就擅長將海鮮、肉類等食材融入甜點之中，創造出充滿想像力的作品。本季新上桌的「鰻魚／茄子／榛果蛋白餅／馬告焦糖」以口感酥脆輕盈的榛果蛋白餅為底，依序擺上炸茄子、蒲燒鰻魚，並以馬告焦糖醬與萬壽菊葉點綴。儘管食材看似毫無關聯，但在口中卻共同交織出鹹中帶著甘甜的日式情調，有著豐富口感與草本香氣。
同樣加入海鮮元素的「螃蟹慕斯」，將雪蟹蟹肉、蟹味噌製成濃郁慕斯，混入脆脆的烤燕麥，並擺上松葉蟹肉、紫蘇花、蘋果條，再滴柚子橄欖油增添風味，還搭配上百合根與鮭魚卵，上桌前更會透過煙燻手法增添整體完整度，同樣是打破甜點與鹹食界線的特色料理。
「薩伏依七座山塔」乃是平塚牧人以過去在法國歷練所發想的甜點。儘管名稱為塔，但底層實際更接近莓果蛋糕，擺上白乾酪香堤後，再透過大量的食用花卉與接骨木花糖漿，呈現法國小村莊百花盛開的感覺。至於呼應季節、造型夢幻的盆栽甜點，主廚選用毛豆鮮奶油作為綠色草地，澆上櫻桃果醬、蜜紅豆之後，擺上球狀的櫻花慕斯與杏仁蛋糕。至於優美的櫻花樹以泡芙餅乾作為樹幹、手拉糖絲揉成滿樹櫻花，並且灑上醃漬櫻花裝扮。另外在櫻花樹下，還有糖漬白蘿蔔、酸櫻桃增添情調與季節特色。
除了套餐中的甜點外，本季也提供加價升級方案，可以額外品嚐「芽吹」與「松露瑪德蓮」兩款點心。其中「芽吹」底下為山茼蒿醬，還搭配抹茶白玉、擂茶泡泡，接著擺上裹著抹茶米香的艾草冰淇淋，最後鋪上風乾山茼蒿葉，並灑上擂茶粉、抹茶粉品嚐，整體具有濃郁苦甜的茶韻，以及山茼蒿獨特的香氣。
akeruE Dessert本季菜單預計供應至6月中下旬，每套售價1,800元。升級「芽吹」與「松露瑪德蓮」需另外加價500元。另外吳盈憲也以本身的專長，提供Mood Pairing服務，可以品嚐得到金萱烏龍茶、東方美人茶、三窖茉莉花綠茶、琴酒／台灣茶／鮮奶油純露、琴酒／麥茶／桂花／九層塔等不同飲品，藉由調酒與茗茶的搭配，延續甜點的風味與特色。
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