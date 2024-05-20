快訊

評立院時事遭炎上...范逸臣今記者會搞失聯 主辦單位傻眼致歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

微星《魔物獵人》聯名電競筆電開賣 買就送限量手機袋

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
手托處擁有金色MSI X《MONSTER HUNTER》20周年紀念標誌，觸控板上還有火龍圖騰裝飾。記者黃筱晴／攝影
手托處擁有金色MSI X《MONSTER HUNTER》20周年紀念標誌，觸控板上還有火龍圖騰裝飾。記者黃筱晴／攝影

慶祝《Monster Hunter》遊戲系列20周年，MSI微星科技CAPCOM攜手合作，以火龍為靈感，精心打造一系列限量版PC商品，其中首推Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition聯名電競筆電，搭載Intel Core i7處理器14700HX與NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，建議售價69,900元，即日起於MSI授權經銷門市與購物網開放預購，購買即可獲得限量「魔物獵人手機袋」，5月26日前完成產品註冊與登錄再加碼送電子現金1,000元。

設計靈感源自於被稱作天空之王的火龍，筆電背蓋透過蝕刻技術呈現火龍以充滿力量的咆哮、蓄勢待發的樣貌，並以金色MSI ×《MONSTER HUNTER》20周年的紀念標誌裝飾。打開筆電，手托處亦有MSI ×《MONSTER HUNTER》20周年紀念標誌，觸控板上則以火龍圖騰點綴，鍵盤部分採用24區RGB全彩背光鍵盤，精緻的設計讓玩家享受更沈浸的遊戲體驗。

Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition搭載最新Intel Core i7 處理器14700HX與NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，透過NVIDIA獨家光線追蹤技術，超高FPS遊戲加上最低延遲，玩家能體驗栩栩如生的虛擬世界。搭配MSI獨家打造的Cooler Boost 5強效散熱設計，具備雙風扇、5根散熱導管及6個散熱風口，能幫助處理器和顯示卡的效能推升至極限，確保在極限遊戲情況下實現最佳性能。

除了電競筆電，還有一系列聯名PC產品陸續推出。圖／微星科技提供
除了電競筆電，還有一系列聯名PC產品陸續推出。圖／微星科技提供
限定版筆電背蓋透過蝕刻技術呈現火龍以充滿力量的咆哮、蓄勢待發的樣貌。記者黃筱晴／攝影
限定版筆電背蓋透過蝕刻技術呈現火龍以充滿力量的咆哮、蓄勢待發的樣貌。記者黃筱晴／攝影

標誌 購物網

延伸閱讀

LOL／還有招！Gen.G賽後透露Canyon還能選薩科 卡爾瑟斯是事前預練的

黃仁勳6月2日台大演講 東海大學辦直播Party抽獎送顯卡

Nvidia機器人題材激勵 所羅門盤中股價創新高

重鑄LCK榮光！Gen.G奪2024 MSI總冠軍 Chovy終於洗刷外戰軟手王名號

相關新聞

微星《魔物獵人》聯名電競筆電開賣 買就送限量手機袋

慶祝《Monster Hunter》遊戲系列20周年，MSI微星科技CAPCOM攜手合作，以火龍為靈感，精心打造一系列限...

星巴克「買1送1」連續爽抽18天 夏日數位體驗正式登場

星巴克「買1送1」連續爽抽18天！星巴克宣布於5月22日至6月8日，推出「SUMMER PARADISE夏日數位體驗」（...

BAPE︎®️攜手古著天王重啟初代迷彩 打造聯名系列新復古潮裝！

日本潮牌A Bathing Ape（BAPE︎®️）與收藏「古著」著名的Sean Wotherspoon合作，重新採用BAPE︎®️初代迷彩圖案，結合復古元素，推出系列限定服飾，讓潮流玩家都耳目一新。

現省144元！丸亀製麵「豚骨烏龍麵買1送1」 限時2天

為慶祝品牌在台10週年，「丸亀製麺」自5月21日起，限時2天針對豚骨烏龍麵推出「買1送1」優惠，現省144元。另外還有季...

夏日必備涼拖鞋正式回歸！盤點5雙美型設計 輕鬆與IVE安俞真、張員瑛穿搭同款

隨著氣溫漸漸升高，宣告夏季正式到來，運動鞋越來越穿不住，這時就輪到涼拖鞋上場了！盤點5雙不僅有美型外觀，同時更有增高拉長視覺比例效果的設計，甚至還能輕鬆與女團IVE安俞真、張員瑛穿搭同款，亮麗一整個夏天。

iPhone 16會有哪些顏色？郭明錤預測Pro的鈦藍色被這色取代

天風國際證券分析師郭明錤發表最新預測，內容是蘋果今年秋季將推出的新手機iPhone 16系列會有那些顏色選項 ?

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。