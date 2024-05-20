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微星《魔物獵人》聯名電競筆電開賣 買就送限量手機袋
慶祝《Monster Hunter》遊戲系列20周年，MSI微星科技CAPCOM攜手合作，以火龍為靈感，精心打造一系列限量版PC商品，其中首推Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition聯名電競筆電，搭載Intel Core i7處理器14700HX與NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，建議售價69,900元，即日起於MSI授權經銷門市與購物網開放預購，購買即可獲得限量「魔物獵人手機袋」，5月26日前完成產品註冊與登錄再加碼送電子現金1,000元。
設計靈感源自於被稱作天空之王的火龍，筆電背蓋透過蝕刻技術呈現火龍以充滿力量的咆哮、蓄勢待發的樣貌，並以金色MSI ×《MONSTER HUNTER》20周年的紀念標誌裝飾。打開筆電，手托處亦有MSI ×《MONSTER HUNTER》20周年紀念標誌，觸控板上則以火龍圖騰點綴，鍵盤部分採用24區RGB全彩背光鍵盤，精緻的設計讓玩家享受更沈浸的遊戲體驗。
Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition搭載最新Intel Core i7 處理器14700HX與NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，透過NVIDIA獨家光線追蹤技術，超高FPS遊戲加上最低延遲，玩家能體驗栩栩如生的虛擬世界。搭配MSI獨家打造的Cooler Boost 5強效散熱設計，具備雙風扇、5根散熱導管及6個散熱風口，能幫助處理器和顯示卡的效能推升至極限，確保在極限遊戲情況下實現最佳性能。
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