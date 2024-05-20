微星《魔物獵人》聯名電競筆電開賣 買就送限量手機袋

慶祝《Monster Hunter》遊戲系列20周年，MSI微星科技CAPCOM攜手合作，以火龍為靈感，精心打造一系列限量版PC商品，其中首推Crosshair 16 HX Monster Hunter Edition聯名電競筆電，搭載Intel Core i7處理器14700HX與NVIDIA GeForce RTX 4060筆記型電腦GPU，建議售價69,900元，即日起於MSI授權經銷門市與購物網開放預購，購買即可獲得限量「魔物獵人手機袋」，5月26日前完成產品註冊與登錄再加碼送電子現金1,000元。

設計靈感源自於被稱作天空之王的火龍，筆電背蓋透過蝕刻技術呈現火龍以充滿力量的咆哮、蓄勢待發的樣貌，並以金色MSI ×《MONSTER HUNTER》20周年的紀念標誌裝飾。打開筆電，手托處亦有MSI ×《MONSTER HUNTER》20周年紀念標誌，觸控板上則以火龍圖騰點綴，鍵盤部分採用24區RGB全彩背光鍵盤，精緻的設計讓玩家享受更沈浸的遊戲體驗。