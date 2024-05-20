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星巴克「買1送1」連續爽抽18天 夏日數位體驗正式登場

聯合報／ 記者高婉珮／即時報導
星巴克宣布於5月22日至6月8日，推出「SUMMER PARADISE夏日數位體驗」。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克宣布於5月22日至6月8日，推出「SUMMER PARADISE夏日數位體驗」。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克「買1送1」連續爽抽18天！星巴克宣布於5月22日至6月8日，推出「SUMMER PARADISE夏日數位體驗」，完成數位體驗遊戲，即可獲得「買一送一」、「第二杯半價」等限定專屬優惠，兌換日期為獲券日D+2。消費者在5月20、21日兩天，就可以預領券，兌換期間為獲券日2天後，最後兌換日期是6月10日。

想要參加活動的星迷，可以透過門市活動QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP、星巴克咖啡同好會頁面及星巴克LINE帳號選單入口取得。每個帳號每天可享有一次活動參與，獲得優惠憑證，當日活動即結束。至全台門市兌換時，需出示手機優惠憑證畫面供門市夥伴蓋章確認已兌換。每次交易最多可兌換同個帳號內的兩張優惠憑證，各優惠憑證不可合併使用，切換帳號請重新排隊。優惠憑證會存放於「專屬回饋」中，點選可看到獲得優惠憑證內容。優惠兌換期間與品項以優惠憑證上說明為準，逾期無效。

這次的優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；高鐵站、機場航廈、國道休息站、福隆觀海、清境、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館…等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為準。

奇美博物館 星巴克 清境

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