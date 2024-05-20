BAPE︎®️攜手古著天王重啟初代迷彩 打造聯名系列新復古潮裝！

日本潮牌A Bathing Ape（BAPE︎®️）與收藏「古著」著名的Sean Wotherspoon合作，重新採用BAPE︎®️初代迷彩圖案，結合復古元素，推出系列限定服飾，讓潮流玩家都耳目一新。

來自加州的Sean Wotherspoon與友人共同成立ROUND TWO二手服飾店，從那時起，他透過與不同品牌合作影響了Z世代和千禧世代。此次與BAPE︎®️的聯名，採用與Sean Wotherspoon專門為該系列創作的原始BOTANICAL CAMO彰顯其特色。其中的丹寧夾克和褲款有著Sean Wotherspoon招牌復古風格，在水洗丹寧布和藍白條紋之間交替，並繡有 APE HEAD、TWO FACE、BAPE®️ BEE和SW標誌；另一款復古配色的格紋襯衫則繡有APE HEAD和Sean字樣，背面同樣飾有SW標誌和BAPE®️ BEE刺繡。同時短袖運動T恤有海軍藍和綠色可供選擇，具有水洗質感，帶出濃厚復古氛圍。

法國時尚品牌Maison Kitsuné推出與Vilebrequin聯名夏日泳裝系列，重新定義了海邊休閒日的輕鬆著裝。圖／Maison Kitsuné提供

而法國時尚品牌Maison Kitsuné則是推出與Vilebrequin聯名夏日泳裝系列，重新定義了海邊休閒日的輕鬆著裝。提供包括帆布包、漁夫帽和亞麻度假襯衫，能搭配比基尼、披肩，以及Vilebrequin著名的Moorea游泳短褲。採用光影與波動之間交織啟發的迷彩效果波浪印花圖案貫穿整個系列，藉以傳達峇里島生活方式的輕鬆活力。且將雙品牌的Logo以明信片設計方式運用在織標上，創造出趣味視覺效果。

Sean Wotherspoon親自演繹與A Bathing Ape聯名系列服飾。圖／A Bathing Ape提供

Maison Kitsuné x Vilebrequin海浪印花托特包，5,400元。圖／Maison Kitsuné提供

Sean Wotherspoon與A Bathing Ape聯名系列T恤，5,199元。圖／A Bathing Ape提供

Maison Kitsuné x Vilebrequin海浪印花襯衫，9,500元。圖／Maison Kitsuné提供

Sean Wotherspoon與A Bathing Ape聯名系列丹寧外套，19,599元。圖／A Bathing Ape提供

Maison Kitsuné x Vilebrequin海浪印花海灘褲，10,300元。圖／Maison Kitsuné提供