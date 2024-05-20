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現省144元！丸亀製麵「豚骨烏龍麵買1送1」 限時2天

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
丸亀製麵限時推出「豚骨烏龍麵（中）買1送1」。圖／丸亀製麵提供
丸亀製麵限時推出「豚骨烏龍麵（中）買1送1」。圖／丸亀製麵提供

為慶祝品牌在台10週年，「丸亀製麺」自5月21日起，限時2天針對豚骨烏龍麵推出「買1送1」優惠，現省144元。另外還有季節新品「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」登場，讓民眾享受辛辣的初夏滋味。

來自日本的丸亀製麺，主打口味豐富的烏龍麵。本次新推出的「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」，搭配了豬腹肉片以及日式香料絞肉，帶來雙重肉感，另外還有海苔絲、洋蔥點綴，加上經典香辣醬，打造出豐富的層次，中碗139元，大碗169元。

另外為慶祝10週年，丸亀製麺於5月21日至5月22日期間，限時2天推出「買1送1」優惠。活動期間出示官方粉絲團按讚追蹤畫面，就可享「豚骨烏龍麵（中）」買1送1，2碗優惠價144元。活動餐點僅限內用，不開放外帶，每支手機畫面限購1組。

丸亀製麵新推出「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」。圖／丸亀製麵提供
丸亀製麵新推出「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」。圖／丸亀製麵提供

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