現省144元！丸亀製麵「豚骨烏龍麵買1送1」 限時2天

為慶祝品牌在台10週年，「丸亀製麺」自5月21日起，限時2天針對豚骨烏龍麵推出「買1送1」優惠，現省144元。另外還有季節新品「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」登場，讓民眾享受辛辣的初夏滋味。

來自日本的丸亀製麺，主打口味豐富的烏龍麵。本次新推出的「豐盛豬肉辣拌烏龍麵」，搭配了豬腹肉片以及日式香料絞肉，帶來雙重肉感，另外還有海苔絲、洋蔥點綴，加上經典香辣醬，打造出豐富的層次，中碗139元，大碗169元。