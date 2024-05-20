夏日必備涼拖鞋正式回歸！盤點5雙美型設計 輕鬆與IVE安俞真、張員瑛穿搭同款

隨著氣溫漸漸升高，宣告夏季正式到來，運動鞋越來越穿不住，這時就輪到涼拖鞋上場了！盤點5雙不僅有美型外觀，同時更有增高拉長視覺比例效果的設計，甚至還能輕鬆與女團IVE安俞真、張員瑛穿搭同款，亮麗一整個夏天。

來自丹麥鞋履品牌ECCO這季融入許多流行元素，推出多款涼拖鞋，像是COZMO科摩休閒系列，有著人體工學鞋床十分親膚合腳，鞋身應用ECCO的「FLUIDFORM一體成型注塑科技」製成，搭配Vacuum System真空無接縫貼合技術將鞋身皮革與鞋底密合，有助鞋體輕量化並可隨步伐自然凹折、伸展。同時鞋底增高，皮革鞋帶也填入內襯增加厚度，展現如雲朵般蓬鬆輕軟的造型，讓人每一步都像踩在清新草地上。而SCULPTED LX雕塑奢華系列高跟涼拖鞋，從鞋身到鞋跟外層均覆蓋牛皮，採用人體工學3D鞋楦達到服貼支撐效果，全日穿著依舊舒適省力。低調奢華的設計從女孩到女人都能輕鬆駕馭，其中冰沁銀亮面皮革限量款，時髦百搭又吸睛，穿上街頭必能散發個人魅力。

丹麥鞋履品牌ECCO這季融入許多流行元素，推出多款涼拖鞋。圖／ECCO提供

PUMA不落人後，因應逐漸上升的氣溫推出夏日Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，並由品牌大使女團IVE來演繹。全新的Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋保留Wave Flip拖鞋的設計，並在中底與大底區域中間加入「波浪線Wave Line」提升視覺流線感。同時高達約5公分加大厚底具有增高完美比例的效果，中底使用密度較大EVA材質可提供出色的緩衝效果，讓腳步踩踏時更舒適且柔軟；鞋身加入透氣孔洞設計，在炎熱潮濕時也能時刻保持足部的舒適涼爽。最後還加入可拆式SOFTFOAM+ 記憶鞋墊，有著超乎想像的軟Q舒適體驗，即便是雨季也能清爽無負擔。

PUMA不落人後，因應逐漸上升的氣溫推出夏日Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，並由品牌大使女團IVE來演繹。圖／PUMA提供

女團IVE成員Leeseo演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。

女團IVE成員張員瑛演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

女團IVE成員Liz演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

女團IVE成員Rei演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

女團IVE成員Gaeul演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

女團IVE成員安俞真演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，1,880元。圖／PUMA提供

ECCO SCULPTED LX雕塑奢華系列女鞋，6,980元。圖／ECCO提供

ECCO COZMO科摩休閒系列女鞋，4,680元。圖／ECCO提供

ECCO COZMO科摩休閒系列女鞋，5,980元。圖／ECCO提供