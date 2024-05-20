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夏日必備涼拖鞋正式回歸！盤點5雙美型設計 輕鬆與IVE安俞真、張員瑛穿搭同款

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
PUMA不落人後，因應逐漸上升的氣溫推出夏日Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，並由品牌大使女團IVE來演繹。圖／PUMA提供
PUMA不落人後，因應逐漸上升的氣溫推出夏日Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，並由品牌大使女團IVE來演繹。圖／PUMA提供

隨著氣溫漸漸升高，宣告夏季正式到來，運動鞋越來越穿不住，這時就輪到涼拖鞋上場了！盤點5雙不僅有美型外觀，同時更有增高拉長視覺比例效果的設計，甚至還能輕鬆與女團IVE安俞真、張員瑛穿搭同款，亮麗一整個夏天。

來自丹麥鞋履品牌ECCO這季融入許多流行元素，推出多款涼拖鞋，像是COZMO科摩休閒系列，有著人體工學鞋床十分親膚合腳，鞋身應用ECCO的「FLUIDFORM一體成型注塑科技」製成，搭配Vacuum System真空無接縫貼合技術將鞋身皮革與鞋底密合，有助鞋體輕量化並可隨步伐自然凹折、伸展。同時鞋底增高，皮革鞋帶也填入內襯增加厚度，展現如雲朵般蓬鬆輕軟的造型，讓人每一步都像踩在清新草地上。而SCULPTED LX雕塑奢華系列高跟涼拖鞋，從鞋身到鞋跟外層均覆蓋牛皮，採用人體工學3D鞋楦達到服貼支撐效果，全日穿著依舊舒適省力。低調奢華的設計從女孩到女人都能輕鬆駕馭，其中冰沁銀亮面皮革限量款，時髦百搭又吸睛，穿上街頭必能散發個人魅力。

丹麥鞋履品牌ECCO這季融入許多流行元素，推出多款涼拖鞋。圖／ECCO提供
丹麥鞋履品牌ECCO這季融入許多流行元素，推出多款涼拖鞋。圖／ECCO提供

PUMA不落人後，因應逐漸上升的氣溫推出夏日Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，並由品牌大使女團IVE來演繹。全新的Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋保留Wave Flip拖鞋的設計，並在中底與大底區域中間加入「波浪線Wave Line」提升視覺流線感。同時高達約5公分加大厚底具有增高完美比例的效果，中底使用密度較大EVA材質可提供出色的緩衝效果，讓腳步踩踏時更舒適且柔軟；鞋身加入透氣孔洞設計，在炎熱潮濕時也能時刻保持足部的舒適涼爽。最後還加入可拆式SOFTFOAM+ 記憶鞋墊，有著超乎想像的軟Q舒適體驗，即便是雨季也能清爽無負擔。

PUMA不落人後，因應逐漸上升的氣溫推出夏日Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，並由品牌大使女團IVE來演繹。圖／PUMA提供
PUMA不落人後，因應逐漸上升的氣溫推出夏日Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，並由品牌大使女團IVE來演繹。圖／PUMA提供

女團IVE成員Leeseo演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。
女團IVE成員Leeseo演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。

女團IVE成員張員瑛演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供
女團IVE成員張員瑛演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

女團IVE成員Liz演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供
女團IVE成員Liz演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

女團IVE成員Rei演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供
女團IVE成員Rei演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

女團IVE成員Gaeul演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供
女團IVE成員Gaeul演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

女團IVE成員安俞真演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供
女團IVE成員安俞真演繹PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋。圖／PUMA提供

PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，1,880元。圖／PUMA提供
PUMA Wave Mule韓系穆勒涼拖鞋，1,880元。圖／PUMA提供

ECCO SCULPTED LX雕塑奢華系列女鞋，6,980元。圖／ECCO提供
ECCO SCULPTED LX雕塑奢華系列女鞋，6,980元。圖／ECCO提供

ECCO COZMO科摩休閒系列女鞋，4,680元。圖／ECCO提供
ECCO COZMO科摩休閒系列女鞋，4,680元。圖／ECCO提供

ECCO COZMO科摩休閒系列女鞋，5,980元。圖／ECCO提供
ECCO COZMO科摩休閒系列女鞋，5,980元。圖／ECCO提供

ECCO SCULPTED LX雕塑奢華系列女鞋，6,680元。圖／ECCO提供
ECCO SCULPTED LX雕塑奢華系列女鞋，6,680元。圖／ECCO提供

PUMA 拖鞋 氣溫

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