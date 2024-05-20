快訊

全文／賴清德就職演說提及中華民國憲法 未談兩岸人民關係條例

NBA／落後20分驚奇逆轉！等了20年 灰狼淘汰衛冕軍金塊寫G7紀錄

NONO初見朱海君「要電話猛追」 經紀人一舉動勸阻疑知內幕

iPhone 16會有哪些顏色？郭明錤預測Pro的鈦藍色被這色取代

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
中國消費者試用蘋果的iPhone 15 Pro系列手機。路透
中國消費者試用蘋果的iPhone 15 Pro系列手機。路透

天風國際證券分析師郭明錤發表最新預測，內容是蘋果今年秋季將推出的新手機iPhone 16系列會有那些顏色選項 ?

郭明錤在社群平台X上貼文，預測蘋果將讓基本款的iPhone 16、iPhone 16 Plus大致保留與現有iPhone 15系列的現有顏色，包括黑色、綠色、粉色、藍色，不過現有的淡黃色將被白色取代。AppleInsider網站報導，這很可能就是蘋果通常所指的「星光色」，也就是帶有白金的色調。

至於高階版的iPhone 16 Pro和Pro Max機型，郭明錤預期顏色選項包括黑色、白色（或銀色）、灰色（原色鈦）與玫瑰色。AppleInsider報導指出，這和當前的iPhone 15 Pro和 Pro Max選項類似，但以玫瑰色取代藍色鈦金屬的顏色。

郭明錤表示，他預測蘋果可能會為現有的顏色選項重新命名，即使色調與先前一樣。

根據傳聞，iPhone 16可能會保留當前的6.1吋螢幕、16 Plus將維持6.7吋螢幕；然而，iPhone 16 Pro將擴大成6.3吋螢幕、Pro Ma則達到6.9吋。

蘋果將在9月的活動中發表iPhone 16系列機款。

X 社群 綠色

延伸閱讀

蘋果衝AI 高層密訪台積電 預期將包下2奈米首批產能

小美冰淇淋進化了！7-11獨家「最新2款巧敲冰」甜點控會愛 嘗鮮開吃再抽iPhone、千元禮券

蘋果推全新4大「輔助使用」功能 「動眼」就能操作iPhone、iPad 車上滑手機靠這招防暈車

文化部集資送iPhone遭批馬屁文化 史哲：不知情但謝絕

相關新聞

夏日必備涼拖鞋正式回歸！盤點5雙美型設計 輕鬆與IVE安俞真、張員瑛穿搭同款

隨著氣溫漸漸升高，宣告夏季正式到來，運動鞋越來越穿不住，這時就輪到涼拖鞋上場了！盤點5雙不僅有美型外觀，同時更有增高拉長視覺比例效果的設計，甚至還能輕鬆與女團IVE安俞真、張員瑛穿搭同款，亮麗一整個夏天。

iPhone 16會有哪些顏色？郭明錤預測Pro的鈦藍色被這色取代

天風國際證券分析師郭明錤發表最新預測，內容是蘋果今年秋季將推出的新手機iPhone 16系列會有那些顏色選項 ?

走跳世界／芬蘭玻璃屋 被窩中追極光

追極光，是許多人此生必遊的旅行清單之一。而芬蘭的拉普蘭地區，更是追光人必訪之地，這裡一年中有超過200個夜晚可見到北極光...

雪莉控必收 坦杜極限量雪莉單桶獨獻台灣

來自蘇格蘭的坦杜單一麥芽威士忌，是全蘇格蘭唯一、堅持全品項100%僅於雪莉橡木桶熟成的單一麥芽威士忌品牌，今年推出極其限...

芬蘭玻璃屋 被窩中追極光

追極光，是許多人此生必遊的旅行清單之一。而芬蘭的拉普蘭地區，更是追光人必訪之地，這裡一年中有超過200個夜晚可見到北極光...

iOS 17.5快更新 不明追蹤警報支援雙平台「不怕被追蹤」

iOS 17.5更新了沒？近期釋出的iOS 17.5更新，除了推出全新超繽紛絢麗的「驕傲光輝」背景圖片，向LGBTQ+社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。