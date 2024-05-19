雪莉控必收 坦杜極限量雪莉單桶獨獻台灣

來自蘇格蘭的坦杜單一麥芽威士忌，是全蘇格蘭唯一、堅持全品項100%僅於雪莉橡木桶熟成的單一麥芽威士忌品牌，今年推出極其限量的 100% 初次裝填歐洲及美洲橡木單桶獨獻台灣，並打造巡迴北、中、南的「坦杜酒廠私人專屬列車之旅」，透過實境體驗與品飲6款集結坦杜核心酒款、特殊系列與限量單桶，一次喝懂坦杜對於雪莉桶的百年堅持。

創立於1897年的坦杜單一麥芽威士忌，堅持只使用最優質的西班牙雪莉橡木桶，開啟「始終雪莉」的酒廠專屬特色。在 2012 麥立得洋酒接手經營坦杜酒廠後，依然堅守坦杜創辦人最初的五大堅持——堅持只使用最好的歐洲及美洲雪莉橡木桶、堅持只使用西班牙頂級Oloroso雪莉酒潤桶、堅持將完整橡木桶不經拆卸直接運送至酒廠、堅持每一滴酒液都全程陳年在雪莉桶中，絕不過桶、堅持天然色澤絕不添加一絲焦糖。

這次獨獻台灣市場、極度珍稀的「坦杜2009台灣限定初次裝填歐洲橡木雪莉單桶單一麥芽威士忌 NO.4536」，限量710瓶，因歐洲橡木的紋理寬鬆，經過烘烤後，能夠釋放更多的橡木特色至威士忌酒液中，並為風味帶來獨特的深沉、濃郁的果乾、巧克力、更多的丹寧感以及豐富的深色琥珀光澤。

另一款「坦杜2008台灣限定初次裝填美洲橡木雪莉單桶單一麥芽威士忌NO.5409」，限量667瓶，美洲橡木桶的紋理相較更為緊密，酒液輕盈且細緻，散發金黃光澤，擁有比歐洲橡木更多的香草、奶油、椰子風味。

為了讓更多威士忌迷能透過實境體驗感受到酒廠的用心與細膩，即將在六月啟動的「始終雪莉．坦杜酒廠私人專屬列車之旅」（https://www.accupass.com/go/tamdhuwhisky），以穿越時空的雪莉桶運送旅程為靈感，打造蘇格蘭奢華復古火車情境，過程中可品飲6款包含坦杜核心酒款、特殊系列與極為限量珍貴的單桶系列。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康