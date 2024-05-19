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芬蘭玻璃屋 被窩中追極光

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
夜宿極光玻璃屋，絕對是此生必要體驗之一。記者羅建怡／攝影
夜宿極光玻璃屋，絕對是此生必要體驗之一。記者羅建怡／攝影

極光，是許多人此生必遊的旅行清單之一。而芬蘭的拉普蘭地區，更是追光人必訪之地，這裡一年中有超過200個夜晚可見到北極光，尤其進入北極圈範圍的羅瓦涅米Rovaniemi，相見機率更大。此間還有全球首創的玻璃極光屋，可在全透明的圓球房裡、溫暖的等待著彩光乍現的那一刻！

●拉普蘭追光 玩法多樣

在拉普蘭體驗北極光，方式很多樣，且樣樣都令人難忘，其中，此生必住的推薦之一、是芬蘭獨創的極光玻璃屋，在極冷的雪白世界，可以舒適的躺在床上，樂音、茶香，溫暖的等待極光到來，當下，人生的美好享受莫過於此。

極光玻璃屋的選項有許多種，隨著長榮航空「魅力歐洲」考察團入住的，是羅瓦涅米湖畔新開幕的極光屋，抵達木屋辦理入住後，即可將行李放進滑雪盆中，拉起繩子往雪地邁進，一球球的極光玻璃屋以黃色暖光迎接旅人到來，恍如花一般、美麗地在雪地上綻放，讓人忍不住想奔進這一夜浪漫居所。

圓形屋內從浴廁、爐具、餐具、桑拿屋，一應俱全，一張白色大床就在圓頂的下方，整球玻璃罩下，分有三層窗簾，害羞的旅客可拉起底下一、二層，僅留頂部保持通透，徹夜關燈，賞星。這一夜太過美好，讓人不捨入睡。

極光玻璃屋或在湖畔、森林，或在景區樂園內，有方形、圓形不一而足，但都以玻璃圍裹，讓旅人得以溫暖的住進雪地，與星空、極光零距離相擁。冬季期間，一房難求，平均每晚要價台幣三萬元上下。

●哈士奇雪橇 探索野地

除了玻璃屋，希爾克內斯還有「冰雪旅館」，這裡是世界上第一家完全由冰雪建成的旅館，全年365天開放參觀，在此可欣賞藝術家們刻劃的冰雕、用冰磚打造的冰酒吧、冰餐廳，以及特別設計的主題房間等，恍若走進冰雪奇緣裡的童話世界。

此外，入夜追光的方式，還有激情些的雪地摩托車或哈士奇雪橇之旅，這些戶外活動多須得換裝，加強禦寒，由在地人帶隊前往更無光害、人跡罕至之地，從新手騎大車的戰戰兢兢，到駕輕就熟的一路加速，愈往森林深處，愈不敢脫隊，這時還得眼觀四面、耳聽八方，或有機會瞥見冷冷的綠光、與北極野生動物相見。

芬蘭極光圈的追光活動與體驗很多，像是冰湖漂浮、泡桑拿賞極光、營火晚餐等。最推薦的北歐冬遊三大體驗，則是羅瓦涅米的耶誕老人村、凱米Sampo破冰船與龍蝦裝冰海漂浮，以及撈捕帝王蟹與無限暢吃。

●多彩極光 肉眼所見有限

極光，是一種電漿體現象，主要發生在具有磁場的行星上的高緯度區域，而地球上的極光帶，就在經度距離地磁極10°至20°，緯度寬約3°至6°的區域。當磁暴發生時，在較低的緯度也會出現極光。這是維基百科的官方說法。

記者實測，看極光得在對的時間、對的地點，以及超級強運。北歐金牌領隊游貴全（阿全）建議，除了進入比較容易看到極光的北極圈，還得在冬日約11月～3月，需天晴、無光害及雲層，還有低溫約零下5～15度。至於觀賞的高峰時間則在晚上9點至凌晨2點，北極冬夜的暗黑與雪白大地，就是極光演出最完美的畫布。

此行，在北極圈守候三晚，終得極光輕輕一撇。導遊專業分析，人類眼睛對綠色的敏感度最強，對紅色的敏感度相對弱，因此多數人肉眼所見是綠色極光，其他如紅色、紫色、粉紅色極光等、除非亮度夠強，否則肉眼無法輕易辨識，但它們卻能顯現在相機或手機上。

阿全說，極光是流動的光，有時肉眼未必可見，但透相機或手機可拍下流動的瞬間，「那也是極光」。若要拍好極光，必備腳架，若沒有專業配備也沒關係，iphone13以上機型就能拍出美光。

●極光探險 這樣穿

踏入拉普蘭的雪白仙境，迎來暗夜動輒零下一、二十度的低溫，當然得先預作準備。阿全不藏私公開：從裡層起依序是發熱衣、中層衣、擋風＋保暖外套，以及必不可少的暖暖包。褲裝則是發熱褲加上擋風保暖的外褲。襪子以美麗諾羊毛優先、加上防水止滑的雪鞋。頭戴只露兩眼的帽套加毛帽、套上脖圍即可。

●極光旅行 看這裡

冬季的北歐，「極光」當然是絕對重點。「魅力歐洲」成立於2011年，是歐洲線最早的旅遊聯盟，搭配長榮航空歐洲線各航點，推出多元的產品。

2024北歐賞極光團預計有：慕尼黑進出&巴黎進出芬蘭賞極光12天，團費約18萬。另推出旗艦繽紛北歐—倫敦進巴黎出＋冰島賞極光13天，綜覽所有北歐賞極光元素，團費約22萬。行程於下述各大旅行社上架，並同步推出早鳥優惠，最高第二人優惠12,000元。

相關資訊可洽：世邦、可樂、長泛、東南、山富、喜鴻、五福、易遊網、百威、雄獅等旅行社。

極光乍現的那一刻，傳說幸福也隨之到來。圖／游貴全提供
極光乍現的那一刻，傳說幸福也隨之到來。圖／游貴全提供
長榮航空客運營業本部副總經理王振興（右六）領軍，與10家合作業者代表，從巴黎進出、銜接北歐航空的「北歐極光考察團」。記者羅建怡／攝影
長榮航空客運營業本部副總經理王振興（右六）領軍，與10家合作業者代表，從巴黎進出、銜接北歐航空的「北歐極光考察團」。記者羅建怡／攝影
馬車夜巡森林，也是追光方式之一。記者羅建怡／攝影
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哈士奇奔馳於雪地，搭乘雪橇探訪雪世界，別有精彩。記者羅建怡／攝影
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極光乍現的那一刻，傳說幸福也隨之到來。圖／游貴全提供
極光乍現的那一刻，傳說幸福也隨之到來。圖／游貴全提供
溫暖的玻璃屋內，視野無礙，有如躺在雪地、仰望星空。記者羅建怡／攝影
溫暖的玻璃屋內，視野無礙，有如躺在雪地、仰望星空。記者羅建怡／攝影
極光乍現的那一刻，傳說幸福也隨之到來。圖／游貴全提供
極光乍現的那一刻，傳說幸福也隨之到來。圖／游貴全提供
極光乍現的那一刻，傳說幸福也隨之到來。圖／游貴全提供
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夜宿極光玻璃屋，絕對是此生必要體驗之一。記者羅建怡／攝影
夜宿極光玻璃屋，絕對是此生必要體驗之一。記者羅建怡／攝影
極光乍現的那一刻，傳說幸福也隨之到來。圖／游貴全提供
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極光玻璃屋也有方形設計。記者羅建怡／攝影
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夜探極光的另種方式「雪地摩托車之旅」，行前需換裝並參與實地講習。記者羅建怡／攝影
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拉起裝載行李的雪盆，開心前進美麗的玻璃屋。記者羅建怡／攝影
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騎乘鐵馬奔馳在雪地暗夜，四面俱寂，很有探險樂趣。記者羅建怡／攝影
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馬車夜巡森林，也是追光方式之一。記者羅建怡／攝影
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夜宿極光玻璃屋，絕對是此生必要體驗之一。記者羅建怡／攝影
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雪地體驗之一，在冰屋裡飲一杯冰製杯裝的調飲。記者羅建怡／攝影
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極光乍現的那一刻，傳說幸福也隨之到來。圖／游貴全提供
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北極 極光 芬蘭

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