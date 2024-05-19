iOS 17.5快更新！不明追蹤警報支援雙平台 不怕被追蹤
iOS 17.5更新了沒？近期釋出的iOS 17.5更新，除了推出全新超繽紛絢麗的「驕傲光輝」背景圖片，向LGBTQ+社群和文化致敬之外，對有使用AirTag等藍牙追蹤器的用戶來說，這次的更新還有一項重要的變化，就是可以「跨平台追蹤偵測」，不管是與iOS還是Android系統配對的裝置，只要非使用者所擁有的相容藍牙追蹤器正隨使用者一起移動，都會向使用者傳送追蹤通知。
先前Apple和Google就已經宣布攜手合作，針對藍牙追蹤裝置建立Detecting Unwanted Location Trackers這項產業規範，避免藍牙追蹤裝置在使用者不知情的狀況下被用來追蹤他們。而現在，這項功能終於正式啟用了，蘋果用戶更新到iOS 17.5即可實行這項功能，而Google則是將在Android 6.0+裝置上推出此功能。
有了這項新功能，如果發現未知的藍牙追蹤裝置跟著使用者移動了一段時間，無論裝置與哪個平台配對，使用者現在都將在其裝置上收到「偵測到有 [物品] 正跟著您移動」的警報提示。
如果使用者在其iOS裝置上收到此類警報，表示其他人的AirTag、「尋找」配件或其他產業規範相容的藍牙追蹤器正跟著他們移動。有可能這個追蹤器是連結至使用者借用的物品上，但如果不是，iPhone可以查看追蹤器的識別碼，讓追蹤器播放有助於定位找到它的聲音，並取得停用追蹤器的說明。
另外，Chipolo、eufy、Jio、Motorola和Pebblebee等藍牙追蹤器製造商已承諾未來生產的追蹤器將會相容於此功能。
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