獨／才開3年！文青咖啡「CAFE ACME」士林店熄燈 最後營業日曝光

喜歡CAFE ACME的民眾得加緊腳步了！結合生活風格與餐飲服務的「CAFE ACME」，繼去年結束象山店之後，現有的「士林店」，也發布停業公告，預計將於6月16日結束營業，令粉絲感到不捨。

CAFE ACME自2020年6月於象山開設首間門市，以清幽靜謐的環境，提供多種口味的三明治、沙拉、甜點與咖啡，獲得許多民眾的青睞。後來CAFE ACME又再開設士林店與北美館店，並且於2023年底進駐台北101的35樓，打造出全新店型「CAFE ACME mini」，同樣吸引許多咖啡愛好者。但在2023年5月時，品牌創始店CAFE ACME象山店宣佈結束營業。