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獨／才開3年！文青咖啡「CAFE ACME」士林店熄燈 最後營業日曝光
喜歡CAFE ACME的民眾得加緊腳步了！結合生活風格與餐飲服務的「CAFE ACME」，繼去年結束象山店之後，現有的「士林店」，也發布停業公告，預計將於6月16日結束營業，令粉絲感到不捨。
CAFE ACME自2020年6月於象山開設首間門市，以清幽靜謐的環境，提供多種口味的三明治、沙拉、甜點與咖啡，獲得許多民眾的青睞。後來CAFE ACME又再開設士林店與北美館店，並且於2023年底進駐台北101的35樓，打造出全新店型「CAFE ACME mini」，同樣吸引許多咖啡愛好者。但在2023年5月時，品牌創始店CAFE ACME象山店宣佈結束營業。
此次即將結束營業的CAFE ACME士林店，自2021年8月開始營業，店址鄰近士林官邸，同樣以簡約俐落的空間，提供咖啡與餐飲服務，在GOOGLE MAP上累積超過400則評論，平均獲得4.4分。但是業者近日發布公告，表示6月16日將會是CAFE ACME士林的最後營業日。隨著停業消息出爐，粉絲也表示「以後週六沒地方去了」、「我要哭了」。
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