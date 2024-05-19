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LOEWE再度攜手機能鞋履品牌On 打造全系列時髦運動服飾、配件

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
西班牙中長跑運動員Mario Garcia Romo演繹LOEWE聯名On形象廣告。圖／LOEWE提供
西班牙中長跑運動員Mario Garcia Romo演繹LOEWE聯名On形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE再度攜手瑞士鞋履品牌On正式進軍運動服飾領域，打造一系列男、女裝機能運動服裝和避震功能鞋，亮彩配搭讓人過目難忘。不僅如此，形象廣告更邀請包括現役網球、田徑運動好手，遠赴加州印第安峽谷、棕櫚泉和西米谷等地拍攝完成，宣示LOEWE的決心。

在去年LOEWE首度跨界瑞士鞋履品牌On推出聯名Cloudtilt跑鞋，受到全球消費者追捧，上市後一鞋難求。於是雙方今年再攜手合作，進軍服飾領域，揉合西班牙奢華設計與瑞士工程技術，打造出完整機能系列服飾。延續LOEWE一貫的簡潔與功能性，兼顧戶外活動要求及都市生活節奏，並配上全新聯名Logo。提供包括適合各種天氣的Parka大衣、羽絨外套和背心，並點綴紮染圖案，其中還有防撕裂衣料製作，搭配防水斗篷面料和反光拉鍊頭飾的設計。

LOEWE聯名On全新系列服飾，點綴了LOEWE Anagram的兩個L字融合於On的字母之間的Logo。圖／LOEWE提供
LOEWE聯名On全新系列服飾，點綴了LOEWE Anagram的兩個L字融合於On的字母之間的Logo。圖／LOEWE提供

聯名系列中還有以回收物料製成的機能上衣、T恤和背心、訓練短褲等。透過鮮豔的橙、粉紅配搭柔和中性顏色，還有貫穿全系列的紮染設計，使人眼前一亮。同時還帶來進階版的Cloudtilt 2.0跑鞋，鞋面由多層高機能網眼布組成，並強化橡膠鞋頭、鞋領和鞋舌，提升保護效果，除了基礎色系更有搶眼粉紅及霓虹黃選擇。形象廣告亦由網球好手Ben Shelton、著名跑者Masato Yokata、冬奧運選手Alexandra Burghardt、中長跑運動員Aaliyah Miller、Mario Garcia Romo和Sintayehu Vissa等人擔綱主角拍攝完成，說明LOEWE跨足運動領域是來真的！

美國排名第一的網球好手Ben Shelton演繹LOEWE聯名On形象廣告。圖／LOEWE提供
美國排名第一的網球好手Ben Shelton演繹LOEWE聯名On形象廣告。圖／LOEWE提供

冬季奧運會選手Alexandra Burghardt演繹LOEWE聯名On形象廣告。圖／LOEWE提供
冬季奧運會選手Alexandra Burghardt演繹LOEWE聯名On形象廣告。圖／LOEWE提供

LOEWE聯名On系列機能外套。圖／LOEWE提供
LOEWE聯名On系列機能外套。圖／LOEWE提供

LOEWE聯名On系列羽絨外套。圖／LOEWE提供
LOEWE聯名On系列羽絨外套。圖／LOEWE提供

LOEWE聯名On系列上衣。圖／LOEWE提供
LOEWE聯名On系列上衣。圖／LOEWE提供

LOEWE聯名On系列Parka大衣。圖／LOEWE提供
LOEWE聯名On系列Parka大衣。圖／LOEWE提供

LOEWE聯名On系列Cloudtilt 2.0跑鞋。圖／LOEWE提供
LOEWE聯名On系列Cloudtilt 2.0跑鞋。圖／LOEWE提供

LOEWE聯名On系列運動背心。圖／LOEWE提供
LOEWE聯名On系列運動背心。圖／LOEWE提供

瑞士 田徑 運動

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