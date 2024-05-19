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揪告五人開玩 Bar BEER官方IG推出期間限定濾鏡

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
台灣麒麟邀請到時下備受年輕人喜愛的人氣樂團「告五人」擔任2024年度代言人，展現「KIRIN Bar BEER」之明亮、活力、好玩之品牌調性。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
台灣麒麟邀請到時下備受年輕人喜愛的人氣樂團「告五人」擔任2024年度代言人，展現「KIRIN Bar BEER」之明亮、活力、好玩之品牌調性。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

炙熱的夏天來臨，台灣麒麟（KIRIN）旗下台灣原創啤酒品牌「KIRIN Bar BEER」，今年攜手超人氣樂團「告五人」玩心代言，將自5月23日起於Bar BEER官方Instagram，推出期間限定濾鏡「揪告五人來玩Bar」，邀請大眾秀出自己的玩Bar創意，和告五人一起開玩，和年輕世代消費族群一起無樂不作。

瞄準台灣年輕消費大眾的口味喜好，「KIRIN Bar BEER」採用四種啤酒花釀造的獨特香氣，以清爽不苦澀的順喉口感深受青睞，成為不少人下班後小酌聚會、周末暢飲狂歡的首選搭檔。耀眼奪目的鮮黃色明亮罐身搭配可口啤酒白泡，給人自由活力、直接不做作的形象。

告五人發跡於宜蘭，常藉由音樂創作詮釋日常，鼓勵大眾做自己、帶給樂迷力量。團員們透露：「每次發行新專輯都想嘗試一些好玩的事，不怕累、也不怕未知或失敗，和『KIRIN Bar BEER』期待帶給大眾正能量、鼓勵年輕人投入所愛的理念不謀而合，我們希望無論開心或挫折時刻，都能隨時陪伴在粉絲左右。」

即使通告滿檔，告五人還是會回到宜蘭和家人朋友相聚充電、激發靈感，如此才能繼續堅持做音樂，團員也分享：「不管今天是周末、開趴日還是工作日，我們認為都要過得有趣好玩，只要打開Bar BEER，玩心開關就被開啟，人人都能成為同掛朋友，一起玩嗨玩瘋很歡樂。」

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

告五人要和年輕世代消費族群一起無樂不作，拿起Bar BEER玩開來。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
告五人要和年輕世代消費族群一起無樂不作，拿起Bar BEER玩開來。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「KIRIN Bar BEER」5月23日起將於IG社群推出限定濾鏡，邀請大眾揪告五人一起開玩、創意互動，隨時隨地分享玩心時光。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
「KIRIN Bar BEER」5月23日起將於IG社群推出限定濾鏡，邀請大眾揪告五人一起開玩、創意互動，隨時隨地分享玩心時光。圖／台灣麒麟提供 ※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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