費德勒、納達爾為Louis Vuitton再度同框 網：根本是史詩級夢幻連動！

法國精品路易威登(Louis Vuitton,LV)曝光由知名攝影大師Annie Leibovitz掌鏡的全新「核心價值Core Values」形象廣告,邀請網球傳奇費德勒(Roger Federer)、西班牙球王納達爾(Rafael Nadal)同框,再度引起熱烈討論。

Louis Vuitton繼2023年讓足球超級巨星梅西(Lionel Messi)與葡萄牙球星C羅(Cristiano Ronaldo)出演「核心價值」形象廣告,蔚為話題後。今年同樣由Annie Leibovitz操刀,找來曾在網球場上亦敵亦友的費德勒、納達爾一同詮釋這項長達17年企劃,果然又成為熱門話題,更有網友說「這根本是史詩級夢幻連動」,網球迷更是覺得意義非凡。

納達爾(左)與攝影大師Annie Leibovitz(中)、費德勒(右)一同合作路易威登「核心價值Core Values」 形象廣告。圖/Louis Vuitton提供

廣告以「成就傳奇的旅程」(There are Journeys that turn into Legends)為概念,並在海拔3,000公尺高山上拍攝,體現頂運動員的雄心、決心。同時還傳達出在球場外,費德勒與納達爾不再是競爭對手,而是共同攀登的夥伴,他們相互尊重、友誼深厚,不斷克服眼前障礙,呼應他們球員生涯形象。而對網球迷來說,他們代表了一個輝煌時代,因為費德勒與納達爾分別在草地、紅土賽事宰制了長達20年,兩人更有多次的史詩級的比拚,至今仍被津津樂道。

在球場外,費德勒(右)與納達爾(左)不再是競爭對手,而是共同攀登的夥伴,他們相互尊重、友誼深厚。圖/Louis Vuitton提供

關於這次的拍攝,納達爾提到「能參與其中讓我非常自豪,特別是與費德勒一起。他一直是我最大競爭對手,現在則是我的好友。在我職業生涯中,我所取得的成就超乎想像,然而,最終人類遺產才是最重要價值」。費德勒也表示「我們從競爭對手到職業生涯結束時共同這項拍攝活動,非常酷,而且站在山峰高處,我認為這也體現了所有價值。對我們來說,這是個富饒意義和特別的時刻」,惺惺相惜的好交情溢於言表。

費德勒與納達爾共同演繹的路易威登「核心價值Core Values」 形象廣告,選在高山上拍攝,體現頂運動員的雄心、決心。圖/Louis Vuitton提供

不久前才獲得法蘭西藝術院外國院士身份的Annie Leibovitz此次以大自然壯麗景色為背景,呈現出兩人站在山峰上的身影。其中費德勒背著經典的Monogram Christopher後背包,呈現永恆風格,呼應他在網壇留下的傳奇色彩;納達爾則是搭配Monogram Eclipse後背包,象徵他充滿活力和堅韌不拔精神。兩人共同表達出Louis Vuitton每一款設計及每一次「核心價值」,這是超越物質、追求卓越的承諾與夢想的旅程。

納達爾詮釋的Monogram Eclipse帆布Christopher MM後背包,約11萬1,000元。圖/Louis Vuitton提供