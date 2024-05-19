身分證或生日有「6」注意！德州鮮切牛排台中店限期6折
綜合所得稅報了嗎？旗下擁有美式餐飲龍頭品牌TGI FRIDAYS、Texas Roadhouse德州鮮切牛排等知名餐廳的開展餐飲集團，洞悉民眾報稅後的空虛心情，祭出一連串超豪邁優惠懶人包。
除攜手亞洲跨境設計購物平台Pinkoi祭出畢業季限定套餐、520告白季快閃折扣；TGI FRIDAYS高雄SKM Park餐廳更於5月21日當天祭出平日限定超值雙人分享餐，開胃菜、沙拉、主餐、飲料及甜點一個都不少，售價1,500元，造福廣大高雄人。
6月起更在TGI FRIDAYS台中英才餐廳，推出「週末歡肋在英才」，每週日出示指定畫面即享炭烤豬肋排「買一送一」；Texas Roadhouse台中店6月每週五，身分證或生日當中有數字｢6｣的消費者，到店用餐出示證明可獲得「特定餐點」6折優惠。Texas Roadhouse竹北店廣受好評的VIP限定16盎司肋眼牛排雙人餐特價2,400元優惠，6月起加碼至一週兩次於每週三、週五晚上供應，再享指定配菜吃到飽與軟性飲料99元加購折扣。
TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse德州鮮切牛排共同響應亞洲跨境設計購物平台Pinkoi畢業季主題活動「再見吧！畢業的100種遺憾」，即日起至6月5日推出期間限定「畢業不遺憾套餐」，精選包含TGI FRIDAYS全新菜單「塔可有派對」在內的雙品牌人氣餐點，帶來誠意十足的四人套餐，並附贈Pinkoi品牌貼紙。活動期間消費者在Pinkoi App購物結帳時，輸入菜單上的祕密折扣碼，消費滿550元可現折50元。
Pinkoi會員到店用餐出示Pinkoi APP畫面，即可免費兌換來店禮餐點；非會員也免擔心，至Pinkoi畢業季主題活動頁領取優惠序號，綁定開展餐飲集團LINE官方帳號立刻領取兌換券，6月底前至TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse消費滿額就送指定餐點。即日起雙品牌更同步啟動謝師宴專案，提供每人550元起的客製化餐點選擇。
迎接520到來，TGI FRIDAYS及Texas Roadhouse推出「520告白季一日限定優惠」，至全台TGI FRIDAYS餐廳點購紐約牛排，立即加碼贈送價值410元的凱撒沙拉一份，加價70元還可升級為雞肉凱撒沙拉。Texas Roadhouse在520當日點購6盎司火烤德州牛排，搭配固定配菜奶油玉米與軟性飲料一杯，只要520元，飲料可無限續杯。更多詳細訊息請洽品牌官網。
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