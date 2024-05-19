Levi’s®攜手塗鴉藝術家、發售限量褲款為501®慶生！

501®絕對是地表最知名牛仔褲，因此丹寧服飾大廠的Levi's®在今年的誕生月份，除了推出收藏級的限量復刻版之外，還攜手塗鴉藝術家Bounce於西門旗艦店上進行創作，傳達品牌與潮流文化並肩同行核心理念。

音樂、藝術及街頭文化早就是Levi's®品牌DNA，適逢「Live in Levi's®」概念推出10周年，於是邀請知名的塗鴉藝術家Bounce將西門旗艦店周邊的紅、藍及水藍色調地融入，並加上冰棒和墨鏡進行創作，成為店面顯眼視覺形象，更凸顯Levi's®與時俱進的青春活力。Bounce採用招牌的Batwing Logo設計出墨鏡圖案，融合西門商圈在地特色，也帶來耳目一新的角落。同時， 501®牛仔褲在5月迎來151歲生日，Levi's®以至今發現最古老亦是501®原型褲款為基礎，打造出LVC 9Rivet復刻限定版丹寧褲，將於5月20日東區旗艦店及台北忠孝SOGO販售。

Levi's®9Rivet丹寧褲復刻限定版，14,900元。圖／Levi's®提供

女性牛仔褲品牌SOMETHING 今年迎來成立45周年，於是和餐飲名店「咖啡弄」合作，打造期間快閃店，推出像是聯名丹寧束口小包與濾掛咖啡組、聯名丹寧咖啡杯墊等，更特別將現場打造成女性專屬互動空間。同時，因應夏季SOMETHING 還以輕盈透氣的萊賽爾LYOCELL布料，結合立體剪裁和舒心色調，推出全新「會呼吸的牛仔褲」系列，呈現清爽夏日丹寧，讓女性在工作與生活中，都能從容享受自在、紓壓的呼吸感。

因應夏季SOMETHING以輕盈透氣的萊賽爾LYOCELL布料，結合立體剪裁，推出全新「會呼吸的牛仔褲」系列。圖／SOMETHING®提供

SOMETHING萊賽爾厚磅寬直褲，3,690元。圖／SOMETHING提供

SOMETHING X 咖啡弄聯名丹寧杯墊組，790元。圖／SOMETHING提供