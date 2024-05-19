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每日限額「黑鮪魚＋日本料理」吃到飽！滿10人再享9折

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
狗一下限時推出「黑鮪魚中腹刺身」、「黑鮪魚刺身」等黑鮪魚料理。圖／狗一下提供
狗一下限時推出「黑鮪魚中腹刺身」、「黑鮪魚刺身」等黑鮪魚料理。圖／狗一下提供

隨著黑鮪魚季節到來，創意日料「狗一下居酒食堂」自即日起推出「黑鮪魚季」活動，除了提供單點的黑鮪魚中腹刺身、黑鮪魚刺身、黑鮪魚蔥花軍艦等系列餐點之外，忠孝門市並推出每日限量吃到飽方案，可以無限享用黑鮪魚料理，並享10人9折等優惠，適合學生安排迷你謝師宴等活動。

狗一下本次引進屏東東港現撈「北方黑鮪」，採每日新鮮直送。其中「黑鮪魚中腹刺身」擁有如同和牛般的細緻油花，鮮美甘甜，每片180元、3片500元。「黑鮪魚刺身」則是精選黑鮪魚優質部位，讓民眾品嚐黑鮪魚清爽彈牙的口感，5片300元；「黑鮪魚蔥花軍艦」則是結合鮪魚泥與蔥花，綿密中帶著蔥花香氣，2貫200元。至於「黑鮪魚蔥花手捲」以大片海苔包覆小黃瓜、生菜和鮪魚泥，帶來大大滿足，每捲120元。

除了單點品項外，忠孝門市推出每日限量20組的「日料吃到飽」方案，無限量供應卡滋蝦手捲、軟殼蟹手捲、招牌鮭魚毛毛蟲壽司、炙燒比目魚鰭邊握、炙燒干貝握、鮭魚肚刺身、松露和牛握壽司、自製午魚一夜干等86～111款日式料理。其中988方案，可加享「黑鮪魚蔥花軍艦」吃到飽；1,388元方案可另享「黑鮪魚刺身」無限量吃到飽；1,688元方案則可享「黑鮪魚蔥花軍艦＋黑鮪魚刺身」無限量吃到飽，再加贈每人一份「黑鮪魚中腹握壽司2貫」。給予五星好評，還可享烏龍涼茶、可爾必思、可樂、雪碧無限量暢飲，亦可加價升級指定酒飲喝到飽。

此外，時逢畢業季的到來，8月31日前，平日每週一至週五（6月8日～10日除外），含4成人以上同行並提前至少一日預約訂位，主動告知參加「謝師宴」活動且支付訂金，同桌每人消費滿1,100元，即可享有「豪邁沖繩生啤酒1柱和松露炸薯條」或「黑松白金鹿箔慶祝酒1瓶」2選1；含8成人，即享2選2，以此類推。「忠孝店」針對吃到飽活動，含10成人以上用餐享9折優惠。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

狗一下針對忠孝店提供「吃到飽」方案，每人988起。圖／狗一下提供
狗一下針對忠孝店提供「吃到飽」方案，每人988起。圖／狗一下提供
狗一下限時打造「黑鮪魚季」活動。圖／狗一下提供
狗一下限時打造「黑鮪魚季」活動。圖／狗一下提供

吃到飽 軍艦 黑鮪魚

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