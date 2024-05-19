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夏天穿搭也很潮！CHARLES & KEITH亮銀配件 一上身就成視覺焦點

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH帶來一系列自帶高冷氛圍銀色調的鞋履、包包，一上身就能成為視覺焦點。圖／CHARLES & KEITH提供
新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH帶來一系列自帶高冷氛圍銀色調的鞋履、包包，一上身就能成為視覺焦點。圖／CHARLES & KEITH提供

誰說金屬色配件只適合秋冬？新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH就是要顛覆大家的習慣，在這季帶來一系列自帶高冷氛圍銀色調的鞋履、包包，一上身就能成為視覺焦點，更具備潮流感！

自去年開始各大時裝伸展台，都換上帶有金屬光澤的銀色系單品與厚底鞋，熱度持續延燒至今年夏天。於是CHARLES & KEITH緊跟流行趨勢，推出多款銀色系包包與鞋款，讓穿搭傳遞出瀟灑自信洗鍊魅力。像是擁有梯形外觀Matina鏡面手提包，銀色包身加上弧形提把、可拆式調節背帶與卡夾等細節堆疊出穿搭樂趣。而Duo細鍊抓皺後背包，隱隱閃耀出銀色光澤，看似低調不張揚，但編織細鍊背帶卻透出精緻奢華質感。

CHARLES & KEITH Matina金屬感斜背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH Matina金屬感斜背包，1,990元。圖／CHARLES & KEITH提供

同時CHARLES & KEITH還將銀色運用在圓頭厚底瑪莉珍鞋，創造出隨興不羈感；銀色蝴蝶結方頭瑪莉珍鞋，則平衡了少女與個性氣質。還有以50年代貓跟鞋型作為整體輪廓基調的花瓣細鍊裸跟鞋 ，選用交叉銀色細鍊帶與別緻花瓣裝飾，展現雙腳迷人曲線。

韓國品牌CARLYN將自5月20日起，在新光三越台北信義新天地A11推出期間快閃店，為進軍台灣市場暖身。圖／CARLYN提供
韓國品牌CARLYN將自5月20日起，在新光三越台北信義新天地A11推出期間快閃店，為進軍台灣市場暖身。圖／CARLYN提供

另外，受到女團Red Velvet、LE SSERAFIM、IVE、(G)I-DLE等成員私下愛用的韓國品牌CARLYN將自5月20日起，在新光三越台北信義新天地A11推出期間快閃店，為進軍台灣市場暖身。此次快閃店將帶來多款不同造型和配色的CARLYN招牌包款，如Soft、Cozy、Twee和Poing系列，以菱形泡泡紋絎縫工藝創造出空氣蓬鬆感，任何場合搭配使用都能輕鬆凸顯個人魅力。

CHARLES & KEITH花瓣細鍊裸跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH花瓣細鍊裸跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITHDuo抓皺後背包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITHDuo抓皺後背包，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH蝴蝶結方頭瑪莉珍鞋，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH蝴蝶結方頭瑪莉珍鞋，2,590元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH圓頭厚底瑪莉珍鞋，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供
CHARLES & KEITH圓頭厚底瑪莉珍鞋，2,790元。圖／CHARLES & KEITH提供

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