跟著IU李知恩玩穿搭！New Balance限定新色美鞋 知性又有質感

New Balance的年度重頭戲「Grey Days 」又到來，並推出限量WRPD Runner、1906R與1080鞋，同樣邀請到品牌亞太區形象大使IU李知恩詮釋，透過她獨有魅力和風格展現各式造型穿搭，又美又甜！

灰色Grey是New Balance招牌代表色系，因此衍生出「Grey Days」全球性活動，今年在台灣則是集合品牌經典鞋款，陸續推出限定新色。而由IU演繹的限定WRPD Runner與1906R鞋履，設計靈感源自於大自然中歷久彌新的岩石顏色與特性，象徵結合「過去」和「現在」的元素。WRPD Runner採用FuelCell中底和經典波浪型外底，搭配刺繡麂皮的「N」字Logo，展現極簡美學。而1906R則承襲初代跑鞋精髓，重新詮釋風靡一時的設計。同時Fresh Faom X 1080鞋，則首次推出Grey Days限定款，讓跑鞋玩家也十分關注。

PUMA邀請品牌大使E.SO瘦子搶先上腳被暱稱為「章魚鞋」的Bkltop Rider。圖／PUMA提供

而PUMA則邀請品牌大使E.SO瘦子搶先上腳被暱稱為「章魚鞋」的Bkltop Rider，源自80年代，保留經典輪廓，並加入仿舊學院風，推出深藍、淺灰及朱紅三款配色。Bkltop Rider鞋搭配輕量耐磨Rider Foam減震顆粒大底，能有效吸收地面反向回震，並使外觀有著攀爬外露的顆粒，成為視覺亮點，也讓它擁有「章魚」之名。鞋面採用尼龍拼接麂皮搭配合成皮革鞋側彎刀，鞋帶處還多了TPU鞋帶扣，以鋸齒車線裝飾於鞋後跟及鞋舌織標，透過鞋身輪廓闡述復古調性。

IU李知恩詮釋New Balance Grey Days限定WRPD Runner鞋。圖／New Balance提供

IU李知恩詮釋New Balance Grey Days限定1906R鞋。圖／New Balance提供

PUMA Bkltop Rider鞋，3,480元。圖／PUMA提供

New Balance Grey Days限定WRPD Runner鞋，5,080元。圖／New Balance提供

New Balance Grey Days限定1Fresh Faom X 1080鞋，4,880元。圖／New Balance提供