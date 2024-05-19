快訊

線上買股票手續費1元賺啥？ 數券商位與小資族互利互惠

面試不錄取找教授討說法 普信生為何自認好棒棒？

113會考自然／題型生活化 素養題多…考生：食蛇龜、小王子入題印象深

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跟著IU李知恩玩穿搭！New Balance限定新色美鞋 知性又有質感

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
New Balance的「Grey Days 」又到來，並推出限量鞋，同樣邀請到品牌亞太區形象大使IU李知恩詮釋。圖／New Balance提供
New Balance的「Grey Days 」又到來，並推出限量鞋，同樣邀請到品牌亞太區形象大使IU李知恩詮釋。圖／New Balance提供

New Balance的年度重頭戲「Grey Days 」又到來，並推出限量WRPD Runner、1906R與1080鞋，同樣邀請到品牌亞太區形象大使IU李知恩詮釋，透過她獨有魅力和風格展現各式造型穿搭，又美又甜！

灰色Grey是New Balance招牌代表色系，因此衍生出「Grey Days」全球性活動，今年在台灣則是集合品牌經典鞋款，陸續推出限定新色。而由IU演繹的限定WRPD Runner與1906R鞋履，設計靈感源自於大自然中歷久彌新的岩石顏色與特性，象徵結合「過去」和「現在」的元素。WRPD Runner採用FuelCell中底和經典波浪型外底，搭配刺繡麂皮的「N」字Logo，展現極簡美學。而1906R則承襲初代跑鞋精髓，重新詮釋風靡一時的設計。同時Fresh Faom X 1080鞋，則首次推出Grey Days限定款，讓跑鞋玩家也十分關注。

PUMA邀請品牌大使E.SO瘦子搶先上腳被暱稱為「章魚鞋」的Bkltop Rider。圖／PUMA提供
PUMA邀請品牌大使E.SO瘦子搶先上腳被暱稱為「章魚鞋」的Bkltop Rider。圖／PUMA提供

PUMA則邀請品牌大使E.SO瘦子搶先上腳被暱稱為「章魚鞋」的Bkltop Rider，源自80年代，保留經典輪廓，並加入仿舊學院風，推出深藍、淺灰及朱紅三款配色。Bkltop Rider鞋搭配輕量耐磨Rider Foam減震顆粒大底，能有效吸收地面反向回震，並使外觀有著攀爬外露的顆粒，成為視覺亮點，也讓它擁有「章魚」之名。鞋面採用尼龍拼接麂皮搭配合成皮革鞋側彎刀，鞋帶處還多了TPU鞋帶扣，以鋸齒車線裝飾於鞋後跟及鞋舌織標，透過鞋身輪廓闡述復古調性。

IU李知恩詮釋New Balance Grey Days限定WRPD Runner鞋。圖／New Balance提供
IU李知恩詮釋New Balance Grey Days限定WRPD Runner鞋。圖／New Balance提供

IU李知恩詮釋New Balance Grey Days限定1906R鞋。圖／New Balance提供
IU李知恩詮釋New Balance Grey Days限定1906R鞋。圖／New Balance提供

PUMA Bkltop Rider鞋，3,480元。圖／PUMA提供
PUMA Bkltop Rider鞋，3,480元。圖／PUMA提供

New Balance Grey Days限定WRPD Runner鞋，5,080元。圖／New Balance提供
New Balance Grey Days限定WRPD Runner鞋，5,080元。圖／New Balance提供

New Balance Grey Days限定1Fresh Faom X 1080鞋，4,880元。圖／New Balance提供
New Balance Grey Days限定1Fresh Faom X 1080鞋，4,880元。圖／New Balance提供

New Balance Grey Days限定1906R鞋，4,880元。圖／New Balance提供
New Balance Grey Days限定1906R鞋，4,880元。圖／New Balance提供

IU PUMA 品牌 章魚

延伸閱讀

IU生日再捐2億超暖！Jennie「以粉絲名義」低調捐1億

《背著善宰跑》邊佑錫男友風私服穿搭解析：帥氣正裝混搭、無害暖男風…快叫男友學起來！

韓星愛牌獨家快閃店在台北！重現加州愜意生活氛圍 輕鬆穿梭運動與日常感

2024演唱會陣容太不可思議！「這位」歌手來台開唱粉絲超驚喜

相關新聞

夏天穿搭也很潮！CHARLES & KEITH亮銀配件 一上身就成視覺焦點

誰說金屬色配件只適合秋冬？新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH就是要顛覆大家的習慣，在這季帶來一系列自帶高冷氛圍銀色調的鞋履、包包，一上身就能成為視覺焦點，更具備潮流感！

跟著IU李知恩玩穿搭！New Balance限定新色美鞋 知性又有質感

New Balance的年度重頭戲「Grey Days 」又到來，並推出限量WRPD Runner、1906R與1080鞋，同樣邀請到品牌亞太區形象大使IU李知恩詮釋，透過她獨有魅力和風格展現各式造型穿搭，又美又甜！

排隊也要吃！2024台北十大人氣港式飲茶

香港文化的魅力不僅局限於銀幕上的經典港片，更深入日常的每一個角落，尤其是飲食文化。從滿溢著懷舊風味的菠蘿油、層次豐富的蘿蔔糕、彈牙的燒賣、滑順的腸粉，到香氣撲鼻的煲仔飯，每樣港式料理都讓人垂涎三尺。

智慧手錶怎麼選？網列5大必評估要素一次看

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「智慧手錶挑選要素」的網路聲量表現，帶您了解網友熱議的5大智慧手錶挑選要素排行。

星巴克「買一送一」又來了 網：哭了！竟然有星冰樂

這次終於有星冰樂了！星巴克宣布在5月20、21日連續2天，推出「夏日推薦指定品項．好友分享日」優惠活動，活動期間上午11...

倒數計時！OMEGA成上海奧運資格賽官方時計

參加比賽、就需要資格，與奧運擁有同樣悠長歷史的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表，將成為上海首屆「奧運資格賽」的官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。