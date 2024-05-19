排隊也要吃！2024台北十大人氣港式飲茶

超道地！不能馬虎

香港文化的魅力不僅局限於銀幕上的經典港片，更深入日常的每一個角落，尤其是飲食文化。從滿溢著懷舊風味的菠蘿油、層次豐富的蘿蔔糕、彈牙的燒賣、滑順的腸粉，到香氣撲鼻的煲仔飯，每樣港式料理都讓人垂涎三尺。《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，帶你盤點台北熱門的港式餐廳，深入台北的街巷，探索那些由網友熱議並深受喜愛的港式餐廳。不論你想要嚐鮮的餐點還是傳統甜點，這些精選的地點保證讓你的味蕾獲得最滿足的體驗。





image source:FB／波記茶餐廳

No.10 彌敦道港式茶餐廳

十多年歷史的彌敦道港式茶餐廳為香港人開的道地港式料理，店內裝潢也有滿滿的香港味，仿佛置身在香港茶樓，除了提供各種港式點心、小炒、燴飯，甜點部分還有爆漿流沙西多士、奶油豬仔包、煲仔飯、港式飲品、炒飯和蘿蔔糕等等，受到不少老饕的喜愛。

在多樣化的菜單中，「煲仔飯」最讓網友們推薦，網友表示雖然因為現點現做要等15分鐘，但真的值得「底部的飯形成微微脆口的鍋巴，又香又好吃」、「煲仔飯吃起來更富層次，一吃就知道是使用很好的原料」。

No.9 美天餐室 DAY DAY

美天餐室在社群平台上有相當的高的討論度，為東區小弘大《OKEY DOKEY》和國館梨泰院《MUI MUI》聯名合作的餐廳，雖然菜單環繞著港式料理，但還有泰式、韓式等美食，讓菜單更顯豐富和多樣。

而美天餐室除了料理引起討論之外，復古又帶有現代感的90年代復古裝潢，也成為不少人前往美天餐室打卡的原因之一，「不僅東西選擇多，裝潢真的很特別，很適合拍照」、「進來真的好像出了一趟國」、「整間店超復古，好喜歡在這種餐廳用餐，最重要的是不管什麼國的料理都好好吃」。

No.8 玖龍冰室

鄰近松菸文創園區的「玖龍冰室」隱身在小巷弄裡，亮眼的霓虹燈，讓人感覺像到了香港，不僅價格平實，料理也好吃，還有多樣化的菜色供選擇，在假日更是幾乎每個時段都客滿。

玖龍冰室也特別推出招牌料理「臘味櫻花蝦蘿蔔糕」的冷凍包裝，只要上網訂購就能品嚐到，獨特又好吃的蘿蔔糕也讓網友大讚「料真的很多，除了櫻花蝦還有火腿肉、白蘿蔔和新鮮的溫體豬臘腸」、「在家煎完，切下的瞬間就感受得到用料滿滿」。

No.7 兄弟飯店飲茶 梅花廳

許多老饕都說最經典的手推車美食就在兄弟飯店的「梅花廳」，不少人也推薦梅花廳當作家庭聚會的港式餐廳首選，不同於一般單點的港式餐廳，梅花廳是手推車點餐，不同的消費體驗也成為不少人想前往嚐鮮的原因之一。

許多網友也推薦，每間港式餐廳必點蘿蔔糕，雖然簡單卻最能看見餐廳的水準，而梅花廳的蘿蔔糕也讓不少人讚嘆「完全可以吃出米香以及臘味香氣，吃完絕對可以感受到滿滿的誠意」、「脆而不焦，最重要的是用料相當扎實，吃起來口感相當豐富」。

image source: 兄弟大飯店官網

No.6 荷李活茶街

荷李活茶街隱身在SOGO忠孝館2樓，店名以香港街道來命名也有套餐的選擇，除了經典料理讓人喜愛，店家推薦的菜色「荔蓉爆漿龍鬚球 」也讓不少人感到相當驚艷，「內Q外酥，一顆直接塞嘴巴好幸福」。

除了餐點之外，復古馬賽克花磚加上霓虹綠的時髦裝潢也吸引不少人前往打卡拍照，「不僅餐點好吃，拍照起來也好看」、「非常有質感又帶點復古感，老派又時髦，也很適合跟姊妹們一起來喝下午餐，享用經典的港式料理」、「都是經典的港式料理，很適合約會、聚餐」。

No.5 波記茶餐廳

在台北東區延吉街的波記茶餐廳開業至今已經20多年，卻仍吸引不少人前往，被不少人稱為是「台北港式餐廳霸主」，而除了波記茶餐廳之外，老闆「波哥」也在同一條街上開了「波記打邊爐」和「波記冰室」，不少人也開玩笑表示根本就是東區的小香港「波記一條街」。

來到波記，不少網友必點的餐點就是「XO醬海鮮廣州炒麵」，脆麵條加上湯之後，呈現脆中帶濕潤的口感，配上醬汁和ＸＯ醬，完美呈現廣州炒麵，「XO醬根本就是畫龍點睛之筆」、「強烈推薦給大家這道料理」。

No.4 點8號

隸屬於點八餐飲集團旗下的點8號由星級的名廚坐鎮，以經典的傳統港點出發，結合創新與台灣特色，每道餐點的價格更是幾乎都是百元有找，讓不少人大讚是「親民」卻「高級」的港式點心。

點8號有許多經典港式料理都深獲大家喜愛，像是「香菇滑雞盅飯」，以柔嫩滑溜的香菇與鮮嫩雞肉相結合，配上香軟的米飯，讓人大讚「真的是一口接一口，超好吃」、「肉好嫩，菜也好嫩，推推」、「點8號的東西真的是平價又好吃，非常推薦」。





No.3 茗香園冰室

說到台北的港式料理，就不得不提到人多港式愛好者喜歡的茗香園，茗香園在2016年中山店開幕後，就因為口味正統又美味，在各大社群上爆紅，當時更引起排隊風潮，動輒就需要排隊一小時以上，之後還接連在大安、公館、板橋與林口開設分店。

茗香園也將大安分店進行全面升級化身為「茗香園飯店」，以港式大排檔的風格，提供更多樣化的餐點，讓大家彷彿一秒到香港，「道地的特式獨特滋味」、「波士頓龍蝦撈麵 真的是必點的一道，口感很棒也很經典」。

No.2 養心茶樓蔬食飲茶

養心茶樓為台北市第一家全蔬食港式飲茶主題餐廳，匯集五星級飯店的精湛廚藝，創新研發蔬食港點和素菜佳餚，並以少量油脂、低糖、低鹽調味，保留蔬食的自然鮮甜，讓許多老饕都多次回訪

除了素食主義者之外，非素食主義者也對養心茶樓讚譽有加，「不期不待來到這裡，邊吃邊驚嘆，怎麼會有那麼好吃的港式，而且居然是素食」、「全蔬食的餐點真的很棒，口味也剛好，很適合帶長輩去」、「藥膳鍋很值得享用，湯濃厚蔬菜新鮮」。

No.1 點點心

以「豬仔流沙包」為名的點點心，曾獲得香港最佳點心評選，從香港佐敦發跡，並在2015年由藝人劉峻緯（阿緯）引進台灣，目前全台已經有15間分店。除了「豬仔流沙包」之外，還有蝦腸、菠蘿油、燒賣等經典港式料理，「好吃又平價」也成為許多網友不斷回訪的原因。

除了實體店面之外，點點心也推出冷凍手工港式點心，讓大家在家就能享用，近期更和頂呱呱推出聯名套餐，其中「消風豬仔包」可愛的造型，更讓不少網友直呼「這個造型看起來也太可愛，而且感覺好好吃」、「這個造型一定要買了」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2023年05月09日至2024年05月07日，共1年。

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