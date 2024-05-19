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倒數計時！OMEGA成上海奧運資格賽官方時計

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
OMEGA先前曾推出11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒並內含11只表款，並在國際拍賣會蘇富比上「拍」得53萬4,670瑞士法郎，折合台幣約1,910萬元，最終OMEGA將拍賣所得100%捐贈予ORBIS。圖／OMEGA提供
OMEGA先前曾推出11套MoonSwatch Moonshine Gold行李箱表盒並內含11只表款，並在國際拍賣會蘇富比上「拍」得53萬4,670瑞士法郎，折合台幣約1,910萬元，最終OMEGA將拍賣所得100%捐贈予ORBIS。圖／OMEGA提供

參加比賽、就需要資格，與奧運擁有同樣悠長歷史的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表，將成為上海首屆「奧運資格賽」的官方計時，並參與五、六月分別於上海與布達佩斯舉辦的官方賽前賽事。

奧運資格賽的亮點將是奧運中新登場的賽事主題如運動攀登、滑板、花式極限單車（BMX Freestyle），以及首次在2024巴黎奧運中登場、的「霹靂舞（Breaking）」。事實上，即便不同運動原本都各自有專業領域，但為了提升新世代對奧運、運動主題的興趣，因此奧運將更開放地融合文化、音樂、時尚與藝術等多重領域，豐富運動賽事的精彩多元。

而身為奧運官方時計的OMEGA，近年同時積極年輕化，例如與同Swatch Group的平價石英品牌推出多款Speedmaster聯名表款，成功在全世界、全齡人口更為認識OMEGA經典的「超霸」Speedmaster系列，更有與卡通Snoopy、太空登月的深厚淵源歷史。

在奧運資格賽中，歐米茄將提供比賽項目的官方成績、即時的計時與計分，不同賽事場地或將引用專業技術如「速度攀登」（Speed Climbing）中的觸控板、讓運動員可以手停止時間，一如過往曾在游泳賽事中的運用。

2024的奧運資格賽將分兩階段舉行，第一階段將在上海自5月16日至19日期間舉辦，第二階段則移師至布達佩斯、擇期6月20日至23日間進行。無論資格賽成果如何，且讓人懷抱與OMEGA同等的熱情，為即將來臨的2024巴黎奧運賽事、引頸以盼。

OMEGA先前已推出Paris 2024紀念款超霸系列Chronoscope腕表，為即將來臨的奧運賽事、悄悄暖身。圖／OMEGA提供
OMEGA先前已推出Paris 2024紀念款超霸系列Chronoscope腕表，為即將來臨的奧運賽事、悄悄暖身。圖／OMEGA提供
由OMEGA與Swatch聯名的超霸計時碼表，近年掀起一波「超霸」風潮、至今仍持續延燒。圖／OMEGA提供
由OMEGA與Swatch聯名的超霸計時碼表，近年掀起一波「超霸」風潮、至今仍持續延燒。圖／OMEGA提供
OMEGA成為奧運資格賽的官方合作夥伴，並將在上海、布達佩斯兩地的資格賽事中，扮演重要角色。圖／OMEGA提供
OMEGA成為奧運資格賽的官方合作夥伴，並將在上海、布達佩斯兩地的資格賽事中，扮演重要角色。圖／OMEGA提供

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