倒數計時！OMEGA成上海奧運資格賽官方時計

參加比賽、就需要資格，與奧運擁有同樣悠長歷史的瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）日前發表，將成為上海首屆「奧運資格賽」的官方計時，並參與五、六月分別於上海與布達佩斯舉辦的官方賽前賽事。

奧運資格賽的亮點將是奧運中新登場的賽事主題如運動攀登、滑板、花式極限單車（BMX Freestyle），以及首次在2024巴黎奧運中登場、的「霹靂舞（Breaking）」。事實上，即便不同運動原本都各自有專業領域，但為了提升新世代對奧運、運動主題的興趣，因此奧運將更開放地融合文化、音樂、時尚與藝術等多重領域，豐富運動賽事的精彩多元。

而身為奧運官方時計的OMEGA，近年同時積極年輕化，例如與同Swatch Group的平價石英品牌推出多款Speedmaster聯名表款，成功在全世界、全齡人口更為認識OMEGA經典的「超霸」Speedmaster系列，更有與卡通Snoopy、太空登月的深厚淵源歷史。

在奧運資格賽中，歐米茄將提供比賽項目的官方成績、即時的計時與計分，不同賽事場地或將引用專業技術如「速度攀登」（Speed Climbing）中的觸控板、讓運動員可以手停止時間，一如過往曾在游泳賽事中的運用。