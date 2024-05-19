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星巴克「買一送一」又來了 網：哭了！竟然有星冰樂
這次終於有星冰樂了！星巴克宣布在5月20、21日連續2天，推出「夏日推薦指定品項．好友分享日」優惠活動，活動期間上午11點至晚上8點至全台星巴克門市，購買兩杯「特大杯」、冰熱、口味皆一致的「指定品項」飲料，其中一杯由星巴克招待。
「指定品項」包括3款星冰樂——摩卡可可碎片星冰樂、焦糖可可碎片星冰樂、香草星冰樂；此外還有特選馥郁那堤、焦糖瑪奇朵、美式咖啡、冷萃咖啡、夏日冰柚冷萃咖啡、玫瑰蜜香茶那堤，以及醇濃抹茶那堤、經典巧克力，蜜桃茉莉風味青茶。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。
這次的優惠消息一公布，立即引發網友熱情回應「哭了！竟然有星冰樂」、「終於有星冰樂了」、「星冰樂很少買一送一的。當然要喝起來」，更有網友開始tag朋友揪喝「焦糖可可碎片星冰樂，麻煩焦糖加厚」，也有網友失望敲碗「怎麼沒有抹茶星冰樂」、「沒有巧克力可可」。
依照慣例，這次的優惠活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；高鐵站、機場航廈、國道休息站、福隆觀海、清境、日月潭、墾丁福華、海生館、花蓮理想、奇美博物館…等風景名勝景點與台北101典藏門市，亦不適用此優惠。詳細活動辦法依星巴克網站公告為準。
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