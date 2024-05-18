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SHARP新款「智慧攪拌零水鍋」登台 週末華山特展現場體驗送好禮

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
的智慧攪拌零水鍋，內建超過百道食譜，還可上網更新菜單。記者黃筱晴／攝影
的智慧攪拌零水鍋，內建超過百道食譜，還可上網更新菜單。記者黃筱晴／攝影

台灣夏普發表2024年度新品，亮相包含在募資預購大獲好評的四氣流水潤溫控吹風機、SHARP iBarista智慧咖啡機，以及日本熱銷的智慧攪拌零水鍋、超大容量的四門十字對開冰箱、搭載mini LED技術的AQUOS XLED電視、搭載PCI自動除菌離子技術的Purefit居家美學空氣清淨機，以及集團旗下dynabook AI PC首度公開亮相，本週末同步於華山1914文化創意產業園區舉辦家電特惠市集，開放民眾免費參加，體驗商品還可獲得「SHARP好生活禮物兌換卡」。

其中最受矚目的廚房家電就屬升級連網功能的智慧攪拌零水鍋，內建超過百道食譜，還可上網更新菜單，可依照食材、菜色搜尋選擇，自動攪拌技術簡化備菜前置作業，透過溫度與蒸氣雙感應，持續監測鍋內烹煮狀態，調整火候，讓使用者只需放入食材、選擇食譜，按下啟動鍵，即可完成各式料理。四門十字對開冰箱，針對現代民眾需求打造超大容量冷凍室，一級能效超省電，更結合品牌獨有PCI自動除菌離子與保濕技術，為食材延長新鮮度。另外，即將在年中陸續上市的AQUOS XLED電視，則是搭載mini LED技術，提供絕佳的色彩對比和高解析度影像，搭配Dolby Atmos，帶來出色的影音體驗。

另外，以電視盒起家的OVO，宣布可移動電視「推推閨蜜機」TT1正式上市，除了指定電商通路，更在家樂福實體門市首發，這款新品主打大螢幕與可移動性，並擁有8小時續航力，可以依照需求移動不同空間使用，27吋FHD智慧顯示器使用角度也能高低傾斜調整，讓你躺平追劇、做菜、泡澡、健身、學習、演奏、遊戲、商務、看直播，推到哪看到哪。

同步亮相還有主打內建去人聲K歌功能的超旗艦Ultra HD智慧投影機「真4K無框電視」K9，以及最新力作嗨霸王「可K歌HiFi電視」KT65/55，內建豐富影音內容、HiFi聲霸與K歌系統，即日起於Hihibox及WaBay挖貝雙平台群眾募資起跑。

dynabook AI PC Portege X40L-M首亮相。記者黃筱晴／攝影
dynabook AI PC Portege X40L-M首亮相。記者黃筱晴／攝影
OVO可移動電視「推推閨蜜機」首創續航8小時、免組裝，方便移動各處使用。圖／OVO提供
OVO可移動電視「推推閨蜜機」首創續航8小時、免組裝，方便移動各處使用。圖／OVO提供
四門十字對開冰箱擁有超大容量冷凍室，更結合品牌獨有PCI自動除菌離子與保濕技術。記者黃筱晴／攝影
四門十字對開冰箱擁有超大容量冷凍室，更結合品牌獨有PCI自動除菌離子與保濕技術。記者黃筱晴／攝影
OVO嗨霸王「可K歌HiFi電視」內建HiFi聲霸與K歌系統，擁有串流影視、杜比音響、卡拉OK功能。圖／OVO提供
OVO嗨霸王「可K歌HiFi電視」內建HiFi聲霸與K歌系統，擁有串流影視、杜比音響、卡拉OK功能。圖／OVO提供
可依照食材、菜色搜尋選擇食譜，一鍵完成料理。記者黃筱晴／攝影
可依照食材、菜色搜尋選擇食譜，一鍵完成料理。記者黃筱晴／攝影
OVO首款超旗艦Ultra HD智慧投影機「真4K無框電視」K9，看電視、追劇、打Game、唱KTV，一機搞定。圖／OVO提供
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SHARP iBarista智慧咖啡機，免動手也能喝到手沖感咖啡。記者黃筱晴／攝影
SHARP iBarista智慧咖啡機，免動手也能喝到手沖感咖啡。記者黃筱晴／攝影
全新搭載mini LED技術的AQUOS XLED電視。圖／台灣夏普提供
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冰箱 食材 食譜

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