手燈造型耳機保護殼必收！CASETiFY與韓國人氣男團NCT DREAM聯名系列太欠買
搶攻迷妹荷包，CASETiFY宣布首度攜手南韓SM娛樂旗下知名男團NCT DREAM重磅推出「Dream Night Chit Chat」全新聯名系列，更特別以官方應援手燈為靈感設計「珍藏版NCT DREAM耳機保護殼」，即日起可於CASETiFY台灣官方網站與CASETiFY STUDiO品牌概念店購買，邀請粉絲一起為偶像應援。
NCT DREAM x CASETiFY聯名系列以霓虹綠與淡紫色為主題色系，搭配飄逸夢幻的淡紫色圖紋與迷人精緻的雲霧風格字體，圖紋設計更包含以歷代專輯為靈感打造的藝術拼貼印花圖案，生動地體現NCT DREAM青春、希望和友誼的團體核心價值。
其中絕對必收的肯定是珍藏版NCT DREAM耳機保護殼，以NCT官方應援手燈為設計靈感，搭配亮眼的珍珠Neo香檳色，讓粉絲盡情閃耀對NCT DREAM的滿滿喜愛。
NCT DREAM X CASETiFY聯名系列支援最新iPhone 15系列與Samsung Galaxy系列手機型號，亦同步推出一系列電子與生活配件供粉絲們選購收藏，包含AirPods保護殼、MagSafe兼容卡套、MagSafe兼容手機指環支架、磁吸無線充電盤、2合1充電座，以及iPad保護殼等。
凡於官網與CASETiFY STUDiO品牌概念店購買1個NCT DREAM聯名系列手機殼或1個NCT DREAM珍藏版耳機保護殼，可獲得珍藏版NCT DREAM成員隨機小卡1張。所有海報及小卡均為隨機發送，先到先得且數量有限，送完為止。全台4間CASETiFY STUDiO品牌概念店亦將獨家販售限量的特別限定禮盒，包含任選1款聯名手機殼與珍藏版NCT DREAM耳機保護殼，以及獨家鑰匙圈1個與禮盒特典小卡套組（1套共7張）。
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