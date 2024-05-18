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家樂褔「作家買菜」系列分享會邀詹宏志現場下廚 親揭3道家常料理美味秘訣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
家樂福推出「作家買菜」系列專區，本月重磅邀請《舊日廚房》 作者詹宏志於新店店親自示範與分享三道美味菜餚。記者吳致碩／攝影
家樂福推出「作家買菜」系列專區，本月重磅邀請《舊日廚房》 作者詹宏志於新店店親自示範與分享三道美味菜餚。記者吳致碩／攝影

家樂福推出「作家買菜」系列專區，每個月邀請一位美食作家，挑選家樂福優質食材，將著作中的美食原汁原味重現，並於生鮮區設置專區，方便一站購足所有食材，邀請民眾一同跟隨作家筆觸，藉由買菜、做菜，與家人同享幸福生活滋味。

今日第二場活動重磅邀請《舊日廚房》 作者、PChome董事長，同時也是「週三讀書會」發起人詹宏志，在家樂福新店店現場分享書中三道家庭生活及日常廚房冒險的美食菜餚，每道菜都有背後生活故事以及詹宏志的獨家料理秘訣。活動現場吸引眾多假日購物民眾駐足參與，互動相當熱烈，多位獲得詹宏志親筆簽名及題文的民眾直呼有吃有拿還學到新菜色，收穫滿滿。

此次詹宏志現場分享的菜色包括義式蔬菜湯、桔香蛤蜊，以及和風牛排，其中義式蔬菜湯是詹宏志40歲開始學做菜時學的第一道菜，他分享「這是非常適合初學者的一道菜，可以用各種耐煮蔬菜、根莖類來做，冰箱裡有什麼就放什麼，透過長時間燉煮，不用擔心火候抓不準，若吃不完隔天熱了再吃也好吃。」而湯底的美味秘訣只有一個，「一定要準備洋蔥、西洋芹、胡蘿蔔，全部切丁先用橄欖油炒過，才能激發出芹菜的香氣、洋蔥與胡蘿蔔的甜味，讓湯底更有層次。」

炒完蔬菜，加入雞高湯，詹宏志這次還加入家樂福都買得到的花椰菜、豆子、櫛瓜、番茄、甜椒，全部切成小丁一起燉煮，最後還會加入一點點白米，這是讓湯頭更濃稠的另一個小秘訣。簡單3個步驟，就完成營養均衡，又有飽足感的一道歐式家常菜。

另外一道桔香蛤蜊，則是太太從台式鹹蜆仔發想而來的中西合璧創意料理，靈魂就在於醃製的醬汁。詹宏志會選擇多種和風醬油、鰹魚醬油、一般醬油混合搭配，加入胡椒、甜椒粉、檸檬汁，以及一點點甜酒，或也可以用少許糖取代，再加蔥段、辣椒段，再削一點檸檬皮屑，隔離用滾水燙一下開個小口，撈起放入將之中醃漬6～8小時最好吃。詹宏志說，「醬汁充滿自由創作的空間，大家可以自己抓比例、疊加不同醬油變出豐富層次。」醃漬完的湯汁也不浪費，可以煮滾之後用來滷筍子、豆皮，也非常美味。

而最後一道日式牛排，詹宏志謙虛的說，「也沒太複雜的技巧，只要記得肉要先退冰至差不多室溫再煮，且煎完一定要靜置5～10分鐘鎖住肉汁就好。」牛排煎完剩下的牛油，還可以用來煎家樂福的鮮切山藥、紅蘿蔔等配菜，或是煎個荷包蛋，都非常美味。料理過程中不經意分享的小祕技，都顯示了詹宏志料理時的細膩軌跡。

錯過這次精彩活動的民眾也不用太扼腕，即日起至6月21日至家樂福指定門市（桂林、重慶、蘆洲、淡新、天母、八德、經國、新店、林口、內壢）生鮮區消費超過1,000元，即可兌換《舊日廚房》作家親筆簽名書乙本（每店限60本，贈完為止）；另外，於自己的Facebook、Instagram上傳指定菜餚作品，並 #家樂福生鮮 #作家買菜 #詹宏志 #舊日廚房，同樣可參加抽獎（於活動結束後1週公布獲獎名單）。家樂福「作家買菜」系列將持續邀請擁有美食相關著作的作家們來分享自己的獨門料理與美味故事，邀請民眾一起來讀好書，買好菜，吃好飯。

和風牛排。記者吳致碩／攝影
和風牛排。記者吳致碩／攝影
詹宏志於活動現場親自示範與分享三道美味菜餚。記者吳致碩／攝影
詹宏志於活動現場親自示範與分享三道美味菜餚。記者吳致碩／攝影
義式蔬菜湯。記者吳致碩／攝影
義式蔬菜湯。記者吳致碩／攝影
現場民眾熱情參與、提問。記者吳致碩／攝影
現場民眾熱情參與、提問。記者吳致碩／攝影
桔香蛤蜊。記者吳致碩／攝影
桔香蛤蜊。記者吳致碩／攝影
《舊日廚房》 是詹宏志貫通家庭生活飲食史與人生故事的書寫。記者吳致碩／攝影
《舊日廚房》 是詹宏志貫通家庭生活飲食史與人生故事的書寫。記者吳致碩／攝影
家樂福推出「作家買菜」系列專區，本月重磅邀請《舊日廚房》 作者詹宏志於新店店親自示範與分享三道美味菜餚。記者吳致碩／攝影
家樂福推出「作家買菜」系列專區，本月重磅邀請《舊日廚房》 作者詹宏志於新店店親自示範與分享三道美味菜餚。記者吳致碩／攝影

創意料理 家樂福 廚房

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