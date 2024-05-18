女星齊聚77屆坎城影展 訂製服、高級珠寶譜風格教科書

第77屆法國坎城影展已由5月14日展開，並正於法國坎城節慶宮（Palais des Festivals et des Congrès）舉辦。來自全世界無數傑出的電影工作者齊聚一堂，而明星名人身上的穿戴、時裝、珠寶，同時也成為影展期間的時髦聚焦。

一向引領風潮的CHANEL，總受到無數名流、女星所喜愛，像是香奈兒品牌大使暨演員維琪克雷普（Vicky Krieps）便穿上香奈兒的2019/20秋冬高級訂製服系列紫色雪紡長洋裝搭配白色腰帶，尤其蝴蝶結造型黑白高跟鞋更成另類亮點，在俏皮中散發幾分知性；導演拉馬塔圖拉耶西（Ramata-Toulaye SY）則換上香奈兒2021春夏高級訂製服系列的紫紅與白色斜紋軟呢背心與編織直筒長褲，背心與長褲的組合俐落瀟灑，同時全身並配戴香奈兒高級珠寶Coco Crush系列手環、窄版手環、戒指與Cométe流星不對稱耳環，在細節中煥發如流星般的光采。

超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）則在出席首映時穿著黑色亮片刺繡絲綢紗綴以珠飾肩帶、出自香奈兒1996/97秋冬高級訂製服系列，半透視覺的長裙充滿造型感、同時珍珠肩帶更是神來一筆，令人眼神為之一亮。

資深天后級演員「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）則在對談時以一身黑搭配Roger Vivier的Walky Viv’黑色水晶寶石扣休閒鞋，展現資深影人的知性印象，同樣是Roger Vivier的I Love Vivier黑色麂皮高跟鞋則為女星伊娃葛林（Eva Green）選穿，並搭配黑色平口連身裙大秀白皙長腿，展現法式女子的慵懶迷人。

有凍齡臉孔與好身材的泰星Araya A.Hargate今年則成精品寵兒，其中一日她身穿一襲法國時尚精品BALMAIN的訂製禮服，靈感來自品牌一套1988年秋季的高級訂製禮服，並以華麗的巴洛克風格亮片刺繡點綴；另一日活動上，Araya A.Hargate則換上背面鏤空低胸小禮服搭配寶詩龍（Boucheron）Lierre de Paris常春藤問號項鍊，不對稱設計結合Boucheron經典的問號項鍊，散發宛如法國鄉間的閒散與高級感。