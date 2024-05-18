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女星齊聚77屆坎城影展 訂製服、高級珠寶譜風格教科書

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
超模Taylor Hill身上的BALMAIN禮服，簡約的黑白配色與傘狀裙襬，散發懷舊的好萊塢華麗。圖／BALMAIN提供
超模Taylor Hill身上的BALMAIN禮服，簡約的黑白配色與傘狀裙襬，散發懷舊的好萊塢華麗。圖／BALMAIN提供

第77屆法國坎城影展已由5月14日展開，並正於法國坎城節慶宮（Palais des Festivals et des Congrès）舉辦。來自全世界無數傑出的電影工作者齊聚一堂，而明星名人身上的穿戴、時裝、珠寶，同時也成為影展期間的時髦聚焦。

一向引領風潮的CHANEL，總受到無數名流、女星所喜愛，像是香奈兒品牌大使暨演員維琪克雷普（Vicky Krieps）便穿上香奈兒的2019/20秋冬高級訂製服系列紫色雪紡長洋裝搭配白色腰帶，尤其蝴蝶結造型黑白高跟鞋更成另類亮點，在俏皮中散發幾分知性；導演拉馬塔圖拉耶西（Ramata-Toulaye SY）則換上香奈兒2021春夏高級訂製服系列的紫紅與白色斜紋軟呢背心與編織直筒長褲，背心與長褲的組合俐落瀟灑，同時全身並配戴香奈兒高級珠寶Coco Crush系列手環、窄版手環、戒指與Cométe流星不對稱耳環，在細節中煥發如流星般的光采。

超模娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）則在出席首映時穿著黑色亮片刺繡絲綢紗綴以珠飾肩帶、出自香奈兒1996/97秋冬高級訂製服系列，半透視覺的長裙充滿造型感、同時珍珠肩帶更是神來一筆，令人眼神為之一亮。

資深天后級演員「梅姨」梅莉史翠普（Meryl Streep）則在對談時以一身黑搭配Roger Vivier的Walky Viv’黑色水晶寶石扣休閒鞋，展現資深影人的知性印象，同樣是Roger Vivier的I Love Vivier黑色麂皮高跟鞋則為女星伊娃葛林（Eva Green）選穿，並搭配黑色平口連身裙大秀白皙長腿，展現法式女子的慵懶迷人。

有凍齡臉孔與好身材的泰星Araya A.Hargate今年則成精品寵兒，其中一日她身穿一襲法國時尚精品BALMAIN的訂製禮服，靈感來自品牌一套1988年秋季的高級訂製禮服，並以華麗的巴洛克風格亮片刺繡點綴；另一日活動上，Araya A.Hargate則換上背面鏤空低胸小禮服搭配寶詩龍（Boucheron）Lierre de Paris常春藤問號項鍊，不對稱設計結合Boucheron經典的問號項鍊，散發宛如法國鄉間的閒散與高級感。

而影展期間除了女星與天后們，催生電影的最大功臣——導演同樣是紅毯上的焦點。日本大島是枝裕和（Hirokazu Kore-eda）便身穿Prada西裝出席，緞面翻領絲瓜領的西裝並搭配紅色蝶型領結和閃亮胸針，引人注目、但又維持著名導風範；另一位澳洲名導巴茲魯曼Baz Luhrmann則曾拍攝過《紅磨坊》、《大亨小傳》與《貓王艾維斯》，一頭白髮、白鬍子並選穿Prada黑色單排扣馬海毛成套西裝，亮點當數領片上的花卉胸針，為陽剛的西裝穩重賦予清新氣息，讓男士除名表和鞋履外，也能透過胸針或配件展示獨特品味。

名導是枝裕和身穿Prada現身坎城，領結、胸針都在低調中散發雅士風範。圖／Prada提供
名導是枝裕和身穿Prada現身坎城，領結、胸針都在低調中散發雅士風範。圖／Prada提供
Boucheron Lierre de Paris常春藤問號高級珠寶白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／Boucberon提供
Boucheron Lierre de Paris常春藤問號高級珠寶白金鑽石項鍊，價格店洽。圖／Boucberon提供
CHANEL 18K白金Tweed Perlé鑽石耳環，並以珍珠細節與身上禮服巧妙呼應。圖／CHANEL提供
CHANEL 18K白金Tweed Perlé鑽石耳環，並以珍珠細節與身上禮服巧妙呼應。圖／CHANEL提供
出席坎城影展的導演拉馬塔圖拉耶西，以香奈兒2021春夏高級訂製服造型，自信大方。圖／CHANEL提供
出席坎城影展的導演拉馬塔圖拉耶西，以香奈兒2021春夏高級訂製服造型，自信大方。圖／CHANEL提供
英泰混血女星Araya A.Hargate出席坎城，並配戴Boucheron的Lierre de Paris常春藤問號高級珠寶項鍊。圖／Boucheron提供
英泰混血女星Araya A.Hargate出席坎城，並配戴Boucheron的Lierre de Paris常春藤問號高級珠寶項鍊。圖／Boucheron提供
超模娜歐蜜坎貝兒穿著香奈兒出席坎城影展。圖／CHANEL提供
超模娜歐蜜坎貝兒穿著香奈兒出席坎城影展。圖／CHANEL提供
CHANEL Cométe 18K白金流星不對稱鑽石耳環，價格店洽。圖／CHANEL提供
CHANEL Cométe 18K白金流星不對稱鑽石耳環，價格店洽。圖／CHANEL提供
超模娜歐蜜坎貝兒穿著香奈兒出席坎城影展。圖／CHANEL提供
超模娜歐蜜坎貝兒穿著香奈兒出席坎城影展。圖／CHANEL提供
Araya A.Hargate身上的巴洛克風格亮片刺繡禮服，源自BALMAIN 1988年秋冬的一套高級訂製禮服，歷經36載、經典依舊。圖／BALMAIN提供
Araya A.Hargate身上的巴洛克風格亮片刺繡禮服，源自BALMAIN 1988年秋冬的一套高級訂製禮服，歷經36載、經典依舊。圖／BALMAIN提供
Roger Vivier I Love Vivier黑色麂皮高跟鞋，29,900元。圖／Roger Vivier提供
Roger Vivier I Love Vivier黑色麂皮高跟鞋，29,900元。圖／Roger Vivier提供
伊娃葛林以黑色平口連身裙、Roger Vivier高跟鞋並大秀長腿，展現法式女子的慵懶迷人。圖／Roger Vivier提供
伊娃葛林以黑色平口連身裙、Roger Vivier高跟鞋並大秀長腿，展現法式女子的慵懶迷人。圖／Roger Vivier提供
演員維琪克雷普身穿香奈兒出席本屆坎城影展，腳上的黑白高跟鞋成為品味的俏皮亮點。圖／CHANEL提供
演員維琪克雷普身穿香奈兒出席本屆坎城影展，腳上的黑白高跟鞋成為品味的俏皮亮點。圖／CHANEL提供

法國 西裝 香奈兒

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