來到地中海度假吧！寶格麗ALLEGRA系列推兩款新香

來到地中海來場完美的度假吧！義大利精品BVLGARI寶格麗，旗下的香水ALLEGRA悅享盛典系列，宣布推出兩款新香，包括Chill & Sole淡香精，以及Magnifying Neroli橙花精醇香水，以清新的義大利檸檬，以及柔和的橙花香調，彷彿來到地中海，享受蔚藍海岸以及美好的氛圍。

為呈現出兩款新香水的風貌，寶格麗日前選在新加坡聖陶沙島海灘正式發表，以沉浸式方式讓大家體驗新香，由調香大師Jacques Cavallier帶領大家發現兩瓶新香的獨特魅力；而透過頌缽工作坊探索感官，最後使用Shelley絲巾打造精緻造型，傳遞出寶格麗的義式美學。

新推出的ALLEGRA悅享盛典系列Chill & Sole淡香精，靈感來自放鬆的地中海假期，以清新馥郁的義大利檸檬、柑橘花香調與橙花融合，帶來清新柔美的花香調，而特別加入的麝香及白琥珀香調，讓香味有些溫柔感，雙重香氛交織出對比香氣，彷彿站在岸邊欣賞著湛藍且耀眼的地中海，更能從中找到內心的平靜。瓶身採用寶格麗經典蛋面切割寶石形狀，以蔚藍色與粉水晶相互搭配。