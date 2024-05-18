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來到地中海度假吧！寶格麗ALLEGRA系列推兩款新香

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
寶格麗發表ALLEGRA悅享盛典系列兩款新相，包括Chill & Sole淡香精及Magnifying Neroli橙花精醇香水。圖／寶格麗提供
寶格麗發表ALLEGRA悅享盛典系列兩款新相，包括Chill & Sole淡香精及Magnifying Neroli橙花精醇香水。圖／寶格麗提供

來到地中海來場完美的度假吧！義大利精品BVLGARI寶格麗，旗下的香水ALLEGRA悅享盛典系列，宣布推出兩款新香，包括Chill & Sole淡香精，以及Magnifying Neroli橙花精醇香水，以清新的義大利檸檬，以及柔和的橙花香調，彷彿來到地中海，享受蔚藍海岸以及美好的氛圍。

為呈現出兩款新香水的風貌，寶格麗日前選在新加坡聖陶沙島海灘正式發表，以沉浸式方式讓大家體驗新香，由調香大師Jacques Cavallier帶領大家發現兩瓶新香的獨特魅力；而透過頌缽工作坊探索感官，最後使用Shelley絲巾打造精緻造型，傳遞出寶格麗的義式美學。

新推出的ALLEGRA悅享盛典系列Chill & Sole淡香精，靈感來自放鬆的地中海假期，以清新馥郁的義大利檸檬、柑橘花香調與橙花融合，帶來清新柔美的花香調，而特別加入的麝香及白琥珀香調，讓香味有些溫柔感，雙重香氛交織出對比香氣，彷彿站在岸邊欣賞著湛藍且耀眼的地中海，更能從中找到內心的平靜。瓶身採用寶格麗經典蛋面切割寶石形狀，以蔚藍色與粉水晶相互搭配。

另款Magnifying Neroli橙花精醇香水，可以搭配淡香精疊擦使用，橙花清新鮮明的香氣成為主角，且融合橙樹中的苦橙、橙花與蒸餾橙樹葉子獲得的柑橘精萃，營造出馥郁與柔滑韻味。

寶格麗發表Chill & Sole淡香精／50ml6,125元、100ml8,975元。圖／寶格麗提供
寶格麗發表Chill & Sole淡香精／50ml6,125元、100ml8,975元。圖／寶格麗提供
寶格麗發表ALLEGRA悅享盛典系列兩款新相，包括Chill & Sole淡香精及Magnifying Neroli橙花精醇香水。圖／寶格麗提供
寶格麗發表ALLEGRA悅享盛典系列兩款新相，包括Chill & Sole淡香精及Magnifying Neroli橙花精醇香水。圖／寶格麗提供
寶格麗發表ALLEGRA悅享盛典系列兩款新相，包括Chill & Sole淡香精及Magnifying Neroli橙花精醇香水。圖／寶格麗提供
寶格麗發表ALLEGRA悅享盛典系列兩款新相，包括Chill & Sole淡香精及Magnifying Neroli橙花精醇香水。圖／寶格麗提供
寶格麗發表ALLEGRA Magnifying Neroli橙花精醇香水／40ml／6,975元。圖／寶格麗提供
寶格麗發表ALLEGRA Magnifying Neroli橙花精醇香水／40ml／6,975元。圖／寶格麗提供

地中海 寶格麗 義大利

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