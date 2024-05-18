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地震不斷好擔心…提醒檢查居家安全 4項指標要注意

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
特力屋提醒民眾，要重視居家4項安全指標，以及後續裝修可採用系統式家具，避免危險。圖／特力屋提供
特力屋提醒民眾，要重視居家4項安全指標，以及後續裝修可採用系統式家具，避免危險。圖／特力屋提供

今年台灣發生403全台有感地震，加上至今各地都陸續發生有感餘震，更要好好重視居家環境的安全，但到底該從何下手呢？特力屋提醒要特別注意居家4項安全指標，包括水電瓦斯、樑柱結構、門窗、家具」，另外也提醒2項裝修建議，也就是「固定櫃體、使用IH爐」，兒也發現許多民眾擔心居家安全，因此能減緩物品位移的緩衝墊貼、防傾倒固定器以及電視壁掛架等銷售額大幅提升。

餘震不斷下，從檢查家中水電瓦斯、樑柱結構、門窗、家具等4項安全指標開始，而家中如果有展示品、小型家具與家電、電腦周邊等，可於底部黏貼具緩衝效果的保護墊，或是在櫃體邊角裝上免鑽孔的防傾倒固定器，避免地震時摔壞，甚至造成危險。至於牆面上若有裂縫，可購買針對孔洞、裂縫修補的修補膏或防水填補劑等DIY商品，或是預約特力屋社區管家到府評估。

而當初地震發生後，許多人都哀號電視摔壞，也因此帶動電視壁掛架的熱賣，可以避免電視摔壞，另外若近期在重新裝修家中，特力屋也提醒，櫃體最好使用能固定於牆面的系統家具，避免使用活動式組裝櫃體，以免地震倒塌，而廚房部分，若無大火快炒的需求，建議可以將傳統瓦斯爐改為IH爐，避免瓦斯外洩等問題。

為鼓勵民眾檢視居家安全，特力屋即日起至6月4日，　預約系統家具免費到府丈量即贈鍋具鍋蓋收納盒乙個，下單訂製系統家具享全系列9折，消費滿100,000元享85折、滿200,000元享8折，即日起至6月3日居家裝修中心再加碼滿3,000元折300元優惠。

特力屋提醒民眾，要重視居家4項安全指標，以及後續裝修可採用系統式家具，避免危險。圖／特力屋提供
特力屋提醒民眾，要重視居家4項安全指標，以及後續裝修可採用系統式家具，避免危險。圖／特力屋提供

地震 廚房 水電 瓦斯外洩 餘震

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