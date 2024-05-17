魏斯安德森新影片上線！聯手德國精品品牌再現懷舊美學
慶祝一個人的方式有很多種，除了切蛋糕、唱歌、相聚，最盛大的慶祝方式之一莫過於：找一位電影導演拍電影吧！懷舊、美好與溫暖不僅可用於形容硬筆字的書寫，同時也是知名導演魏斯安德森（Wes Anderson）的電影風格。近日萬寶龍（Montblanc）為了慶祝「大師傑作系列」（Meisterstück）書寫工具問世100年，除了邀請Wes Anderson親自執導、自演，更以經典的詼諧手法，再度帶人一探Meisterstück與萬寶龍美好的過去、現在與未來。
Wes Anderson過去名作無數，包含邀請到喬治克隆尼與梅莉史翠普配音的《超級狐狸先生》（2009）、《歡迎來到布達佩斯大飯店》（2019）、以動物為主題的《犬之島》（2018），都讓觀眾對其「置中」的畫面結構、懷舊的色彩、精緻的細節津津樂道，亦讓其歷年來陸續獲得柏林影展銀熊獎、英國電影學院最佳原創劇本獎，並以《亨利·休格的神奇故事》在今年2024獲得奧斯卡金像獎「最佳實景短片」獎項。
在約三分鐘的影片裡，「百多年前專為冒險旅人設計的鋼筆」成為影片主軸，同時Meisterstück系列皮件、手表也相繼「登場」，成為巧妙道具。影片中不只有Wes Anderson擔綱，包含曾演出《傲慢與偏見》的英國演員Rupert Friend和曾演出《好孕臨門》、《命運好好笑》的美國演員Maude Apatow也先後在平面的形象宣傳中入鏡。
窗外令人心生想望的靄靄（白）雪山、熱可可、椒鹽卷餅、懷舊風格的咖啡杯、墨水、白色陶瓷、黑底白色的六芒星，帶著幽默口吻的對白，垂直或水平移動的視角鏡位，讓三分多鐘的影片潛移默化並順理成章的構建出一個屬於Wes Anderson風格的萬寶龍世界，最後更以Let’s Write為潛台詞，巧妙劃下句點。
影片已在萬寶龍官方Youtube頻道中上線，搜尋「MONTBLANC '100 Years of MEISTERSTÜCK’」即可免費欣賞。至於如何抒發看完影片後湧起的有感而發？Let’s Write！一起寫吧！
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