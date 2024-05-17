Prada贊助日極限好手小林陵侑 刷新世界滑雪跳台紀錄

時尚與運動不必然是衡量的兩極，義大利時尚品牌Prada再度與Red Bull極限運動員、日本好手小林陵侑（Ryōyū Kobayashi）合作，日前遠赴冰島完成壯舉並刷新世界紀錄，也再度展現Prada超越極限的決心。

日本跳台滑雪運動選手小林陵侑曾獲得多次世界冠軍，並曾在2022年北京冬季奧運中獲得金牌。上個月底時，小林陵侑在獲得Prada Linea Rossa贊助下，遠征冰島的Hlidarfjall Akureyri冰山，自天然跳台飛越291公尺、起飛最高時速達107公里，也為自己與Prada、寫下全新一頁。

身為義大利經典時尚代表的Prada除在美學上的開創性，同時也長期關心永續、環保與機能性服飾。本次Prada Linea Rossa便為小林陵侑提供透過先進紡織技術帶來兼具舒適與高性能的運動服裝，因而成為賽事、選手身上的「有型」亮點；像是Prada便曾推出2023年秋冬的Linea Rossa冬季服飾，涵蓋鞋履、服裝、配件等全系列，其中可回收的再生尼龍與石墨烯膜帶來抗靜電、抗菌和保暖的特色，此外經認證的澳洲的美麗諾羊毛則有可再生和可生物降解等特點，便讓全系列衣物兼具透氣、肢體靈活度與實穿性。