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Prada贊助日極限好手小林陵侑 刷新世界滑雪跳台紀錄

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
機能與美觀不必是視覺的兩極，Prada長年利用紡織技術與科技，達成輕巧、機能性與舒適性的平衡。圖／Prada提供
機能與美觀不必是視覺的兩極，Prada長年利用紡織技術與科技，達成輕巧、機能性與舒適性的平衡。圖／Prada提供

時尚與運動不必然是衡量的兩極，義大利時尚品牌Prada再度與Red Bull極限運動員、日本好手小林陵侑（Ryōyū Kobayashi）合作，日前遠赴冰島完成壯舉並刷新世界紀錄，也再度展現Prada超越極限的決心。

日本跳台滑雪運動選手小林陵侑曾獲得多次世界冠軍，並曾在2022年北京冬季奧運中獲得金牌。上個月底時，小林陵侑在獲得Prada Linea Rossa贊助下，遠征冰島的Hlidarfjall Akureyri冰山，自天然跳台飛越291公尺、起飛最高時速達107公里，也為自己與Prada、寫下全新一頁。

身為義大利經典時尚代表的Prada除在美學上的開創性，同時也長期關心永續、環保與機能性服飾。本次Prada Linea Rossa便為小林陵侑提供透過先進紡織技術帶來兼具舒適與高性能的運動服裝，因而成為賽事、選手身上的「有型」亮點；像是Prada便曾推出2023年秋冬的Linea Rossa冬季服飾，涵蓋鞋履、服裝、配件等全系列，其中可回收的再生尼龍與石墨烯膜帶來抗靜電、抗菌和保暖的特色，此外經認證的澳洲的美麗諾羊毛則有可再生和可生物降解等特點，便讓全系列衣物兼具透氣、肢體靈活度與實穿性。

值得一提的是，其中採用Modular Brim System的人體工程學頭盔不僅可為人類穿戴，也可成為保護狗狗眼睛的時髦單品，讓人與萌寵、雪地冒險與時尚，完美合一。

Prada輕巧機能性面料長褲，68,000元。圖／Prada提供
Prada輕巧機能性面料長褲，68,000元。圖／Prada提供
Prada循環再造機能性平織布連帽外套，81,000元。圖／Prada提供
Prada循環再造機能性平織布連帽外套，81,000元。圖／Prada提供
在極地的極限運動中，運動選手身上的衣物將成為技術、心智以外的最佳助攻。圖／Prada提供
在極地的極限運動中，運動選手身上的衣物將成為技術、心智以外的最佳助攻。圖／Prada提供
Prada GORE-TEX、皮革及針織滑雪手套，24,500元。圖／Prada提供
Prada GORE-TEX、皮革及針織滑雪手套，24,500元。圖／Prada提供
曾獲多次世界冠軍的小林陵侑，上個月在Prada Linea Rossa贊助下，在冰島自天然跳台飛越291公尺、起飛最高時速達107公里，刷新世界紀錄。圖／Prada提供
曾獲多次世界冠軍的小林陵侑，上個月在Prada Linea Rossa贊助下，在冰島自天然跳台飛越291公尺、起飛最高時速達107公里，刷新世界紀錄。圖／Prada提供

世界冠軍 義大利

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