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好丘「柚香檸檬奶酥貝果、鳳梨柚子冰棒」全家限定開賣

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「好丘」則是攜手全家便利商店，推出「柚香檸檬奶酥貝果」以及「鳳梨柚子冰棒」。圖／好丘提供
「好丘」則是攜手全家便利商店，推出「柚香檸檬奶酥貝果」以及「鳳梨柚子冰棒」。圖／好丘提供

喜歡吃甜點來增添生活情調嗎？士力架因應520到來，推出全新口味「杏仁巧克力」，並且於指定通路推出「加10元多1件」的限時優惠。「好丘」則是攜手全家便利商店，推出「柚香檸檬奶酥貝果」以及「鳳梨柚子冰棒」，提前為夏日帶來酸爽清新的風味。

代表「我愛你」的「5月20日」，是每年絕佳的告白日。經典巧克力「士力架」也推出新口味「杏仁巧克力」，融合杏仁、經典焦糖與牛軋糖，為甜蜜的日子帶來全新的香甜滋味。因應新品登場，即日起至6月11日，於全家便利商店購買士力架花生和杏仁口味4入裝，或同價位商品，即可享有加10元多1件的新品優惠。即日起至5月28日於萊爾富憑代收券購買新品杏仁巧克力，同樣可享加10元多1件優惠。6月26日前，至OK便利商店，亦可享杏仁巧克力加10元多1件。

貝果品牌「好丘」，本次則與全家便利商店攜手，推出日式風情的「柚香檸檬奶酥貝果」，以帶有堅果香氣的印度阿薩姆紅茶粉揉入貝果麵糰，並於奶酥餡中添加新鮮屏東檸檬汁，再搭配上台灣黃金柚子乾，揉合出紅茶、檸檬與柚子的層次香氣，並有著酸甜清爽滋味，每顆39元。

另外好丘首度跨界推出「鳳梨柚子冰棒」，以經典「柚子鳳梨貝果」為靈感，使用台灣鳳梨果粒和韓國柚子醬夾心內餡，重現經典滋味，為夏日帶來冰脆又爽快的食趣，限於好丘信義店、圓山店、東門店，以及全家便利商店販售，每支49元。

士力架推出全新口味「杏仁巧克力」。圖／士力架提供
士力架推出全新口味「杏仁巧克力」。圖／士力架提供

便利商店 巧克力 柚子

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